http://7info.ru/news/main/pervym_dtp_2017_goda_v_rjazani_stal_naezd_na_peshehoda/
Первым ДТП 2017 года в Рязани стал наезд на пешехода
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Первым ДТП 2017 года в Рязани стал наезд на пешехода
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Происшествие было зарегистрировано в новогоднюю ночь на Михайловском шоссе.
Первое ДТП, зарегистрированное в Рязани в 2017 году, произошло на Михайловском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
В 00.50 напротив дома 1В на Михайловском шоссе автомобиль ВАЗ-2110, под управлением 23-летнего рязанца, сбил 22-летнего молодого человека, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавший с травмами был доставлен в лечебное учреждение.