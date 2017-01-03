Первым ДТП 2017 года в Рязани стал наезд на пешехода

Происшествие было зарегистрировано в новогоднюю ночь на Михайловском шоссе.

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Первое ДТП, зарегистрированное в Рязани в 2017 году, произошло на Михайловском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

В 00.50 напротив дома 1В на Михайловском шоссе автомобиль ВАЗ-2110, под управлением 23-летнего рязанца, сбил 22-летнего молодого человека, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший с травмами был доставлен в лечебное учреждение.