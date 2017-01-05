Первые премьеры 2017 года. Обзор киноновинок от РИА «7 новостей»
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На этой неделе в рязанских кинотеатрах стартует показ четырёх новых фильмов.
В четверг, 5 января, в кинотеатрах Рязани стартует показ четырёх новых фильмов. РИА «7 новостей» предлагает своим читателям ознакомиться с киноновинками недели.
Кредо убийцы 16+
Благодаря революционным технологиям, позволяющим вызвать в памяти воспоминания прежних поколений, Каллум Линч проживает приключения своего предка Агилара в Испании 15-го века.
Каллум узнает, что является потомком членов загадочного тайного общества ассасинов. Накопив невероятные знания и навыки, он вступает в противостояние с могущественной и жестокой организацией тамплиеров в наши дни.
Год – 2016
Страна – Великобритания, Франция, Гонконг, США
Режиссер – Джастин Курзель
Сценарий – Майкл Лессли, Адам Купер, Билл Колладж
Продюсер – Маркус Барметтлер, Жан-Жюльен Баронне, Кристин Бёрджесс-Кемар
Оператор – Адам Аркпоу
Композитор – Джед Курзель
Художник – Энди Николсон, Оливер Кэрролл, Дэвид Доран
Монтаж – Кристофер Теллефсен
Жанр – фантастика, фэнтези, боевик, приключения
В главных ролях: Майкл Фассбендер, Марион Котийяр, Джереми Айронс, Брендан Глисон, Шарлотта Рэмплинг, Майкл Кеннет Уильямс, Дени Меноше, Ариана Лабед, Халид Абдалла, Эсси Дэвис.
Монстр-траки 6+
Старшеклассник Трипп мечтает сбежать из скучного городка, где родился и вырос, и увлеченно собирает монстр-трак из обломков старых авто.
И когда происшествие на буровой вышке высвобождает из-под земли удивительное создание, знающее толк в скорости, у Триппа появляется реальный шанс не только наконец-то изменить жизнь, но и обрести настоящего друга… Если, конечно, никто не вмешается.
Год – 2016
Страна – США
Слоган – «Знакомьтесь с Кричем»
Режиссер – Крис Уэдж
Сценарий – Дерек Коннолли, Мэттью Робинсон, Джонатан Айбел
Продюсер – Мэри Пэрент, Дэнис Л. Стюарт, Джонатан Айбел
Оператор – Дон Бёрджесс
Композитор – Дэвид Сарди
Художник – Эндрю Мензес, Крис Бич, Дэвид Кларк
Монтаж – Конрад Бафф IV
Жанр – фантастика, боевик, комедия, семейный
В главных ролях: Лукас Тилл, Джейн Леви, Томас Леннон, Барри Пеппер, Роб Лоу, Дэнни Гловер, Эми Райан, Холт МакКэллани, Фрэнк Уэйли, Алийа О’Брайен.
Без тормозов 16+
Взяв напрокат самый навороченный семейный автомобиль, глава семейства отправляется в долгожданный отпуск со своей женой, детьми и отцом. Но когда новомодный круиз-контроль вдруг полностью отключает тормоза, каникулы перестают быть томными. Пристегните ремни. Вас ждет очень веселая поездочка!
Год – 2016
Страна – Франция, Македония
Режиссер – Николас Бенаму
Сценарий – Николас Бенаму, Фредерик Жарден, Фабрис Роже-Лакан
Продюсер – Лоранн Бурашо, Марко Черквуй, Тома Лангманн
Оператор – Антуан Марто
Композитор – Максим Депре, Мишель Торджман
Художник – Жан-Жак Жерноль, Аврора Пьер
Монтаж – Оливье Мишо-Альшурун
Жанр – комедия
В главных ролях: Хосе Гарсия, Андре Дюссолье, Каролин Виньо, Жозефин Каллиз, Стилан Лекай, Шарлотта Габрис, Венсан Дезанья, Флоренс Форести, Жером Коммандёр, Владимир Хубар.
По млечному пути 12+
История о любви, происходящая в период боснийской войны.
Год – 2016
Страна – Сербия, Великобритания, США
Режиссер – Эмир Кустурица
Сценарий – Эмир Кустурица
Продюсер – Лукас Акоскин, Алекс Гарсиа, Паула Альварез Ваккаро
Оператор – Мартин Шец, Горан Воларевич
Композитор – Стрибор Кустурица
Художник – Горан Йоксимович, Невена Миюскович, Небойша Липанович
Монтаж – Светолик Зайч
Жанр – драма
В главных ролях: Моника Беллуччи, Эмир Кустурица, Сергей Трифунович, Слобода Мичалович, Мики Манойлович, Зоран Цвиянович, Мария Даркина, Байрам Севердзан, Давор Янжич, Дарко Куртович.
Расписание сеансов можно посмотреть на нашем сайте в разделе АФИША.