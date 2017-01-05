Первые премьеры 2017 года. Обзор киноновинок от РИА «7 новостей»

На этой неделе в рязанских кинотеатрах стартует показ четырёх новых фильмов.

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В четверг, 5 января, в кинотеатрах Рязани стартует показ четырёх новых фильмов. РИА «7 новостей» предлагает своим читателям ознакомиться с киноновинками недели.

Кредо убийцы 16+

Благодаря революционным технологиям, позволяющим вызвать в памяти воспоминания прежних поколений, Каллум Линч проживает приключения своего предка Агилара в Испании 15-го века.

Каллум узнает, что является потомком членов загадочного тайного общества ассасинов. Накопив невероятные знания и навыки, он вступает в противостояние с могущественной и жестокой организацией тамплиеров в наши дни.

Год – 2016

Страна – Великобритания, Франция, Гонконг, США

Режиссер – Джастин Курзель

Сценарий – Майкл Лессли, Адам Купер, Билл Колладж

Продюсер – Маркус Барметтлер, Жан-Жюльен Баронне, Кристин Бёрджесс-Кемар

Оператор – Адам Аркпоу

Композитор – Джед Курзель

Художник – Энди Николсон, Оливер Кэрролл, Дэвид Доран

Монтаж – Кристофер Теллефсен

Жанр – фантастика, фэнтези, боевик, приключения

В главных ролях: Майкл Фассбендер, Марион Котийяр, Джереми Айронс, Брендан Глисон, Шарлотта Рэмплинг, Майкл Кеннет Уильямс, Дени Меноше, Ариана Лабед, Халид Абдалла, Эсси Дэвис.

Монстр-траки 6+

Старшеклассник Трипп мечтает сбежать из скучного городка, где родился и вырос, и увлеченно собирает монстр-трак из обломков старых авто.

И когда происшествие на буровой вышке высвобождает из-под земли удивительное создание, знающее толк в скорости, у Триппа появляется реальный шанс не только наконец-то изменить жизнь, но и обрести настоящего друга… Если, конечно, никто не вмешается.

Год – 2016

Страна – США

Слоган – «Знакомьтесь с Кричем»

Режиссер – Крис Уэдж

Сценарий – Дерек Коннолли, Мэттью Робинсон, Джонатан Айбел

Продюсер – Мэри Пэрент, Дэнис Л. Стюарт, Джонатан Айбел

Оператор – Дон Бёрджесс

Композитор – Дэвид Сарди

Художник – Эндрю Мензес, Крис Бич, Дэвид Кларк

Монтаж – Конрад Бафф IV

Жанр – фантастика, боевик, комедия, семейный

В главных ролях: Лукас Тилл, Джейн Леви, Томас Леннон, Барри Пеппер, Роб Лоу, Дэнни Гловер, Эми Райан, Холт МакКэллани, Фрэнк Уэйли, Алийа О’Брайен.

Без тормозов 16+

Взяв напрокат самый навороченный семейный автомобиль, глава семейства отправляется в долгожданный отпуск со своей женой, детьми и отцом. Но когда новомодный круиз-контроль вдруг полностью отключает тормоза, каникулы перестают быть томными. Пристегните ремни. Вас ждет очень веселая поездочка!

Год – 2016

Страна – Франция, Македония

Режиссер – Николас Бенаму

Сценарий – Николас Бенаму, Фредерик Жарден, Фабрис Роже-Лакан

Продюсер – Лоранн Бурашо, Марко Черквуй, Тома Лангманн

Оператор – Антуан Марто

Композитор – Максим Депре, Мишель Торджман

Художник – Жан-Жак Жерноль, Аврора Пьер

Монтаж – Оливье Мишо-Альшурун

Жанр – комедия

В главных ролях: Хосе Гарсия, Андре Дюссолье, Каролин Виньо, Жозефин Каллиз, Стилан Лекай, Шарлотта Габрис, Венсан Дезанья, Флоренс Форести, Жером Коммандёр, Владимир Хубар.

По млечному пути 12+

История о любви, происходящая в период боснийской войны.

Год – 2016

Страна – Сербия, Великобритания, США

Режиссер – Эмир Кустурица

Сценарий – Эмир Кустурица

Продюсер – Лукас Акоскин, Алекс Гарсиа, Паула Альварез Ваккаро

Оператор – Мартин Шец, Горан Воларевич

Композитор – Стрибор Кустурица

Художник – Горан Йоксимович, Невена Миюскович, Небойша Липанович

Монтаж – Светолик Зайч

Жанр – драма

В главных ролях: Моника Беллуччи, Эмир Кустурица, Сергей Трифунович, Слобода Мичалович, Мики Манойлович, Зоран Цвиянович, Мария Даркина, Байрам Севердзан, Давор Янжич, Дарко Куртович.

Расписание сеансов можно посмотреть на нашем сайте в разделе АФИША.