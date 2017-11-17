Перед сном. Обзор новостей за 17 ноября

В центре Рязани столкнулись инкассаторы и полиция. Рязань посетили 15 ведущих российских туроператоров. В Рязани открылся музей интерактивной сказки «Забава».

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Рязанские новости.

В центре Рязани столкнулись инкассаторы и полиция. Момент ДТП попал на видео.

В Рязани отметили День ветерана уголовно-исполнительной системы. Почётные грамоты, благодарственные письма и ценные подарки за многолетний труд и верность профессии рязанцам вручили представители власти.

Рязань посетили 15 ведущих российских туроператоров. Туроператоры посетили музеи города.

На следующей неделе изменится один из автобусных маршрутов Рязани. Решение о внесении изменений было принято после опроса пассажиров автобусов.

Маленькой Варе из Рязани необходимы средства на лечение. В редакцию РИА «7 новостей» обратилась мама девочки.

В Рязани открылся музей интерактивной сказки «Забава». В музее сейчас работает одна локация русских народных сказок, где детям представят истории о русском быте и народных героях.

Рязанцы в день рождения Деда Мороза поучаствовали в костюмированном забеге. В костюмированном забеге приняли участие ёлочки, зайцы, медведи, Снегурочки и Деды Морозы всех возрастов.

В Рязанской области пропали двое пенсионеров. Пропажу обнаружили соседи.

Рязанке Карине Лобачёвой необходимы средства на лечение. 14-летней девочке поставили диагноз «ювенильный ревматоидный полиартрит».

Мировые новости.

В столице Карелии без вести пропал подросток. Полицейские просят помощи в поисках 15-летнего Ивана Крутинского.

В Кировской области водитель «скорой» хотел задушить фельдшера компьютерным проводом. К счастью, медицинскому работнику удалось выжить.

Ядовитая незамерзайка убивает российских автомобилистов. Добавление в состав жидкости для стекол метанола приводит к трагическим последствиям.

Российские учёные нашли способ борьбы с раком. Тест уже проходит клинические испытания, ожидается, что через два года технологию начнут применять в больницах.

Латвия отменяет преподавание на русском языке. Цель законодательных поправок заключается в том, чтобы создать равные возможности для выпускников на рынке труда и при поступлении в вузы.