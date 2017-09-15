Перед сном. Обзор новостей за 15 сентября

Число министерств в правительстве Рязанской области сократится до 14. В субботу из-за «Кросса нации» изменятся маршруты общественного транспорта в Рязани. В Рязани проходит акция «Продукты в помощь».

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Рязанские новости.

В Сасовском районе устроили свалку на территории памятника природы местного значения. После вмешательства прокуратуры мусор был убран.

В Скопинском районе многодетная семья едва не осталась без жилья из-за костра во дворе. Спасти дом удалось благодаря хорошей работе пожарных.

В субботу из-за «Кросса нации» изменятся маршруты общественного транспорта в Рязани. Движение частного транспорта по площади Соборной, улицам Соборной и Петрова будет ограничено.

Рязанки вышли в четвертьфинал конкурса «Королева Рунета Россия-2018». Голосование за участниц полуфинала завершится 18 сентября.

Родственники просят откликнуться очевидцев ДТП с велосипедистом в центре Рязани. Сейчас пострадавший находится в реанимации.

В Рязани проходит акция «Продукты в помощь». Горожане могут приобрести продукты для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Опубликована новая структура исполнительных органов государственной власти в Рязанской области. Число министерств в правительстве региона сократится до 14.

Что посмотреть в Рязани в выходные. РИА «7 новостей» представляет афишу на предстоящие выходные.

Мировые новости.

«Почта России» выясняет данные по «кладбищу» посылок под Липецком. Однако, как отмечают сотрудники «Почты России», почтальоны могут быть непричастны к такой ситуации.

Дженнифер Лоуренс решила приостановить актерскую карьеру. Актриса заявила, что не будет сниматься в кино порядка двух лет.

В Саратовской области пастуха убило молнией вместе с лошадью. По предварительным данным, молния ударила мужчину в голову.

Полиция Лондона расследует взрыв в метро как теракт. По предварительным данным, пострадали не менее 18 человек.

Шнобелевскую премию по физике вручили за исследование жидкого и твёрдого состояния котов. Награды за сомнительные научные достижения вручили в Гарвардском университете.