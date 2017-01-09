Перед сном. Обзор новостей за 9 января

На Северном обходе Рязани произошло ДТП. В Архангельской области парень пытался зарезать спящую подругу, «услышав голоса». Ученые: в Антарктиде когда-то жили люди.

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Рязанские новости

ХК «Рязань» проиграл в домашнем матче сопернику из Твери. У ХК «Рязань» осталось 46 очков в активе, и «горожане» сохранили за собой 14-ю позицию в турнирной таблице.

В тренерском штабе ХК «Рязань» произошли изменения. На должность старшего тренера в клуб принят 42-летний специалист Алексей Коршков.

Рязанец, избивший табуретом продавщицу цветочной палатки, заключён под стражу на 2 месяца. Нападение было совершено 26 декабря прошлого года.

В Рязани букмекерскую контору оштрафовали на 600 тыс. рублей. ООО «Санторин» осуществляло деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах с грубым нарушением условий лицензии.

В Ухолове горел двухквартирный жилой дом. На место выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 7 сотрудников Государственной противопожарной службы.

В Рязани передано в суд дело в отношении бывшего сотрудника Академии ФСИН России. Бывший сотрудник одного из отделов Академии обвиняется в получении взяток.

В Скопинском районе прошла Рождественская ёлка. Зажигательные песни, яркие танцы и сладкие угощения – всё это стало неотъемлемой частью рождественского праздника.

На Северном обходе Рязани произошло ДТП. Фото с места происшествия опубликовано в социальной сети «Вконтакте».

Рязанские активисты ОНФ подготовили предложения по решению наиболее актуальных проблем региона. Общественные предложения содержат в себе комплекс конкретных мер, которые можно осуществить без привлечения большого количества бюджетных средств.

За новогодние каникулы в Рязани совершено 77 преступлений. За появление на улицах в пьяном виде в Рязани задержано 145 человек, 69 граждан доставлены в участки за мелкое хулиганство.

За выходные интерактивный полигон «Мир роботов» в Рязани посетили почти 20 тысяч человек. Новый вид развлечений так приглянулся рязанцам, что вместо закрытия, запланированного на 8 января, организаторы объявили о продлении работы «Мира роботов».

Новый год и Рождество в Рязанской области отметили без серьёзных нарушений правопорядка. В Новогоднюю ночь порядок обеспечивали более 2 тыс. сотрудников полиции.

Ночью снег на улицах Рязани убирали 200 работников Дирекции благоустройства города. Очищались тротуары, остановки общественного транспорта, парки и скверы.

На фестивале «КиВиН-2017» в Сочи выступят четыре команды из Рязани. Кроме земляков, рязанцы смогут поболеть за команды, известные по играм Центральной Рязанской лиги МС КВН.

Сельхозпредприятия Рязанской области готовы трудоустроить до 600 человек. 43 предприятия АПК имеют возможность обеспечить жильём специалистов с высшим и средним специальным образованием.

В Рязанской области реализуются крупные инвестиционные проекты. Создание новых предприятий позволит получить более 650 рабочих мест.

Рязанцев приглашают на выставку детской живописи «Зимняя сказка». Работы выполнены гуашью учениками от 5 до 9 лет.

Рязанцы смогут увидеть коллекцию почтовых открыток советского периода. В экспозиции представлено более 600 поздравительных открыток.

В Рязани стартовал «Кубок Кремля». В этом году за призы международного юношеского турнира по теннису будут сражаться представители 13 стран.

На рязанок завели уголовные дела за продажу спиртного подросткам. Нарушительницам закона грозит крупный денежный штраф.

За две недели в Рязанской области родилось почти 400 детей. В роддомах №1 и №2 Рязани на свет появились три пары близнецов.

В Рязани не вписался в поворот грузовик с досками. Происшествие случилось на перекрёстке у Дворца спорта «Олимпийский».

В Рязани бывшего начальника отдела центра занятости будут судить за мошенничество. Обвиняемый пытался получить от организации 740 000 рублей.

В Рязани изменится один из троллейбусных маршрутов. Изменения позволят улучшить транспортное обслуживание жителей улицы Халтурина.

В новогодние праздники рязанцы вызывали скорую более 7 тыс. раз. По данным службы скорой медицинской помощи, в период предновогодних торжеств количество вызовов в Рязани доходило до 700 в сутки, в последующие новогодние дни января это число снизилось примерно на 10%.

С начала 2017 года в Рязанской области зарегистрировано 3 случая гриппа – региональный Минздрав. Прироста заболеваемости по сравнению с предыдущим периодом не отмечается.

В Рязани планируют увеличить один из троллейбусных маршрутов. Опрос населения по этому поводу запущен на сайте городской администрации.

За новогодние каникулы в Рязани изъято 270 литров спиртного. Нарушения выявлялись в кафе, магазина и палатках.

На улице Крупской в Рязани горела квартира. На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении 4 пожарных автомобиля, 11 сотрудников МЧС.

Рязанские священники исполнили песню о родной земле. Предлагаем вашему вниманию видеозапись.

Российские новости

Галушка: развитие Дальнего Востока становится приоритетным. Министр по развитию региона Александр Галушка считает регион инвестиционно привлекательным для российского и иностранного бизнеса.

Курс рубля продолжает рост на биржах. Благодаря стабилизации экономике и интересу иностранных инвесторов российская валюта может укрепиться до 55 руб. за 1$.

Минздрав разработал новую концепцию по борьбе с курением. Одним из основных пунктов стало введение запрета на продажу табачных изделий гражданам, рожденным после 2014 года.

Парламент РФ усилит контроль за процессом законотворчества. Поддержка предпринимательства и регионов станут главными в повестке дня в новом году.

Минфин и ЦБ идут на компромисс в пенсионной реформе. «Молчунам» опять предоставят право выбрать между старой и новой системой.

Семилетний ребёнок оказался заложником новосибирского аквапарка. Нога мальчика застряла между стеной и алюминиевым ограждением бассейна развлекательно-оздоровительного центра.

Канал «Россия-1» стал популярнее «Первого». Участник медиахолдинга «ВГТРК» стал самым популярным телеканалом у россиян в первом квартале 2016 года.

Житель Омска решил сжечь уснувшего в его подъезде алкоголика. Потерпевший доставлен в местную больницу с тяжелыми ожогами.

В Архангельской области парень пытался зарезать спящую подругу, «услышав голоса». Перед этим молодой человек выкурил неизвестное вещество.

Житель Крыма совершил акт самосожжения. Причиной произошедшего стал конфликт с женой.

Обрезание в домашних условиях привело к смерти трехлетнего мальчика. Мать скончавшегося ребенка решила обратиться к знакомому хирургу для проведения им операции.

В Москве прооперирован Константин Райкин. Операция была вызвана разрывом сухожилия мышцы бедра.

Мировые новости

Украинская оппозиция в Москве готовится создать правительство в изгнании. Экс премьер-министр Украины Николай Азаров считает признание событий на Украине в 2014 году государственным переворотом первым шагом в борьбе.

Стали известны имена лауреатов «Золотого Глобуса». Фильм «Ла-Ла Ленд» стал главным триумфатором вечера, получив награды за лучшую режиссуру, лучший сценарий и музыку.

«ФИФА» утвердит новый формат футбольных чемпионатов мира. Реформа предусматривает расширении числа участников ЧМ-2026 до 48 команд.

Ученые: в Антарктиде когда-то жили люди. Специалисты сделали снимок, на котором запечатлены руины древнего здания на территории материка.

Биологи внесли вклад в решение проблемы дефицита электроэнергии и отчистки воды. Специалистам удалось провести операцию по объединению микроорганизмов двух видов бактерий и получить автономную экосистему.

В Китае открыта самая длинная плавучая дорога в мире. Длина маршрута составляет порядка пятидесяти километров.