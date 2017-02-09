Перед сном. Обзор новостей за 9 февраля

В Рязани собираются серьёзно увеличить плотность застройки в Кальном. В Рязани назначены публичные слушания по строительству высоток на Бугровке. Рязанцев наказали за аудиозаписи, размещённые в социальной сети. На пожаре в Рязанских садах пострадал человек. Рязанцы увидели фильм «На 50 оттенков темнее» на день раньше премьеры.

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Рязанские новости

В Рязани собираются серьёзно увеличить плотность застройки в Кальном. По этому вопросу прошли публичные слушания. Наряду с возведением жилья застройщик намерен также решить проблему транспортной инфраструктуры и расширить улицу Быстрецкую.

Другие публичные слушания в областном центре назначены по строительству высоток на Бугровке. Застройщик просит разрешения городских властей на возведение жилья выше 12 этажей.

Рязанцев наказали за аудиозаписи, размещённые в социальной сети. Решения по двум делам вынес в январе Октябрьский районный суд. Ранее эти композиции были признаны судами других городов экстремистскими.

На пожаре в Рязанских садах пострадал человек. В посёлке Рязанские сады Старожиловского района произошёл пожар в деревянном двухквартирном жилом доме. Сообщается о пострадавшем.

Рязанские студенты ссузов продолжают принимать участие в чемпионате «Молодые профессионалы». Первый заместитель председателя правительства Рязанской области Сергей Самохин отметил, что этот чемпионат помогает молодым рязанцам полностью раскрыть и показать свои способности.

Рязанцы увидели фильм «На 50 оттенков темнее» на день раньше премьеры. Кинотеатр «Люксор» в ТРЦ «Круиз» провёл его предпремьерный показ. Закрытая встреча не обошлась без сюрпризов.

В областном центре прошёл деловой форум «Стратегия развития бизнеса в Рязанской области». Участие в работе форума принял первый заместитель председателя регионального парламента Александр Шевырёв.

В Сасове по «горячим следам» задержали двух подозреваемых в кражах из автомобилей. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ за три случая кражи.

У рязанца, задолжавшего 400 тыс. рублей, изъяли «Porsche Panamera 4S». Стоимость автомобиля 2010 года выпуска по оценкам приставов составляет 1 млн. 908 тыс. рублей.

Российские новости

Члены СПЧ взялись за регулирование ношения хиджабов в школах. Президентский совет подготовит рекомендации по внешнему виду учеников. Также члены СПЧ подготовят лингвистическое определение, что такое «светское образование», принципы которого сдерживают проникновение религии в учебные заведения.

Акцизы на алкоголь решили разложить по региональным бюджетам. Объёмы поступлений в субъекты будут зависеть от количества взрослого населения.

Детская шалость привела к крупному пожару в городе Черемхово Иркутской области. Причиной возгорания стали действия малыша, который поджег детское кресло, пока его отец находился в другой комнате. Отец и сын отделались незначительными повреждениями.

Под Уфой водитель сбил одновременно двух пешеходов. По данным ГИББД, пострадавшие перебегали дорогу в неположенном месте и не носили светоотражающих элементов на одежде.

Легендарный вратарь Чанов скончался из-за избиения киевскими хулиганами. СМИ сообщают, что в конце января на легенду советского футбола напали неизвестные злоумышленники, после избиения он умер в возрасте 57 лет.

По данным портала Чемпионат, Виктор Чанов умер от бытовой травмы, избиения не было. Знаменитый голкипер впал в кому после падения у себя дома. Врачи заявляли близким пострадавшего, что даже если он выйдет из комы, полноценно жить уже не сможет.

В Башкирии внук расправился с пожилой бабушкой из-за бездомных кошек, которых старушка приютила в их общую квартиру. Теперь ненавистника животных ожидает судебное разбирательство.

Специалисты определили самый популярный пикап в России. По данным аналитиков, лидером сегмента в 2016 году стала модель «Toyota Hilux».

Мировые новости

На Аляске обнаружены загадочные древние пирамиды. По своему размеру находка значительно превышает знаменитую египетскую Великую пирамиду в Гизе.

Сын рэпера 50 Cent'а бросил вызов отцу, зачитав провокационный рэп. В песне «Different» 20-летний Маркиз Джексон попытался открыть общественности глаза на своего далеко не идеального отца.

В Антарктиде найдены мёртвые озёра. Они находятся под шельфовым ледником «Туэйтс» в западной части материка. По оценкам экспертов, через несколько сотен лет «Туэйтс» полностью растворится в океане, чем еще в большей степени поднимет уровень воды.

Samsung создал смартфон, гнущийся пополам. Презентация модели состоится на выставке «Mobile World Congress» в Барселоне в конце февраля.

Врачи выявили самую опасную группу крови. Владельцы четвертой группы крови более склонны к развитию проблем с памятью и мышлением, чем люди с другой группой крови. Это доказали американские медики.