Перед сном. Обзор новостей за 8 февраля

На Лыбедском бульваре в Рязани может появиться магазин. Рязанец, обвиняемый в сожжении супруги, выдвигал разные версии произошедшего. Рязанская лига Международного Союза КВН - 2017 – «Перезагрузка!». Серию краж в Рязани раскрыли с помощью интернета.

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Рязанские новости.

ХК «Рязань» уверенно победил в последнем домашнем матче регулярного сезона. «Горожане» эффектно переиграли одного из основных конкурентов в борьбе за путёвку в плей-офф, «Динамо» из Санкт-Петербурга – 6:1.

Аэростат Конюхова пересекает Рязанскую область. Судя по карте маршрута, шар пролетел совсем рядом с Касимовым.

На Лыбедском бульваре в Рязани может появиться магазин. Положительное заключение на возможность проведения работ дали специалисты Института археологии РАН.

Рязанцы пожаловались на уборку территорий, на которых проходят ярмарки выходного дня. Активисты рязанского отделения ОНФ подготовили соответствующее обращение в администрацию города Рязани.

Рязанец, обвиняемый в сожжении супруги, выдвигал разные версии произошедшего. Сначала он заявил, что женщина сгорела, готовя шашлык, затем заговорил о самосожжении.

Рязанская лига Международного Союза КВН - 2017 – «Перезагрузка!». Руководство Межрегиональной Рязанской лиги Международного Союза КВН рассказало о том, что ждёт команды и болельщиков.

Серию краж в Рязани раскрыли с помощью интернета. 28-летний рязанец задержан за кражу пяти детских колясок.

Обзор киноновинок от РИА «7 новостей». На этой неделе в рязанских кинотеатрах стартует показ четырёх новых фильмов.

Российские новости.

Дуэль Пушкина с Дантесом, День российской науки, День военного топографа, образование Российской Академии наук и художеств, декрет «О введении счёта времени по международной системе» – что ещё интересного произошло в истории 8 февраля?

В Москве появится первый в мире ресторан для любителей гаджетов. Это заведение рассчитано для тех, для кого технологии и гаджеты не просто средства существования, а это вся жизнь.

В Подмосковье мать спасла детей от пожара, выбросив их из окна. Благодаря отчаянному поступку женщине удалось спасти малышей от неминуемой смерти.

Минобрнауки изменило стандарты для младших классов. Речь идёт о детализации требований к знаниям и умениям школьников по каждому предмету.

В России начал вещание первый познавательный детский канал. По словам авторов, телеканал «О!» будет показывать развивающие мультфильмы и фильмы для детей.

Тюмень лишена права провести чемпионат мира по биатлону в 2021 году. Возможной причиной подобного решения является допинг-скандал вокруг российского спорта.

Мировые новости.

Потолстевшие тигры набирают популярность в Сети. В китайском городе Харбин прошла фотосессия, в которой приняла участие целая группа крупных кошек.

Китайский пенсионер создал семью с резиновыми куклами. Одинокий мужчина считает резиновых дам своими дочерьми.

Новый генсек ООН может заменить спецпредставителя по Сирии. По мнению экспертов, Стаффан де Мистура не проявил себя и был подвержен воле внешних сил.

Стивен Кинг впервые написал роман вместе с сыном. Презентация книги состоится на крупнейшей книжной выставке «BookExpo» в Нью-Йорке в конце мая.

Житель Китая продал внебрачного сына, чтобы оплатить долги жены. Предприимчивый мужчина продал сына любовницы через интернет за 6,5 тысячи долларов.

Киану Ривз может попасть в российское кино. Знаменитому голливудскому актеру поступило предложение сняться в приключенческом фильме «Пеппи».