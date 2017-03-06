Перед сном. Обзор новостей за 6 марта

В Рязанской области родились Ия и Ненилла. Дима Билан признался,что серьёзно болен. Специалисты рассказали правду о крушении "Титаника".

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Рязанские новости

В Рязани мужчину обстреляли из пневматики. О случившемся рассказал сам пострадавший в социальной сети «Вконтакте».

В Пронском районе столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие. На место происшествия выезжали пожарный автомобиль и три сотрудника МЧС.

«Элекс-Фаворит» в Рязани обыграл якутскую «Зарю». Хозяева, испытывавшие серьёзные кадровые проблемы, сумели дожать неуступчивого соперника.

БК «Рязань» проиграл домашний матч «Самаре». Самым результативным игроком в составе «Рязани» стал Евгений Карпеко, добавивший к 14 набранным очкам ещё и 10 подборов.

Видео: в Рязани автомобиль закрутило на сколькой дороге. Видеозапись размещена в социальной сети «Вконтакте».

Рязанец Алексей Серёгин выиграл открытый лично-командный кубок Орловской области по тайскому боксу. В соревновании приняли участие 78 спортсменов из 8 регионов.

В центре Рязани автомобиль проехал на красный и спровоцировал ДТП. Авария произошла в районе путепровода на Первомайском проспекте.

Рязанец завоевал второе место на первом этапе открытого первенства Тульской области по компакт-спортингу. Рязанский стрелковый клуб «Евпатий Коловрат» представлял город командой из трёх человек в составе Романа Ермакова, Михаила Упорова и Михаила Упорова (младшего).

Видео: в Рязани фура зацепила легковушку. Запись с камеры наблюдения опубликована в социальной сети «Вконтакте».

В Рязани прошли сразу три бильярдных турнира. Кубок РСОО «Рязанская областная федерация бильярдного спорта» стал отборочным состязанием на предстоящее Первенство России по бильярду.

За три дня в ДТП в Рязанской области пострадали 12 человек. В регионе за тот же период случилось 106 аварий с причинением ущерба автовладельцам.

ХХ Всероссийский фестиваль имени композитора Аверкина приглашает таланты в город Сасово. С каждым годом фестиваль становится более значимым не только для жителей Рязанской области, но и для всей России.

В Скопинском районе ВАЗ-2115 врезался в «Камаз» и улетел в кювет. В результате аварии в больницу с травмами попали водитель автомобиля ВАЗ и его 30-летний пассажир.

В Рязани появится ещё один светодиодный пешеходный переход. Городские власти признали эксперимент по внедрению инновационных средств обеспечения безопасности дорожного движения удачным.

Рязанский митрополит совершил литургию в праздник Торжества Православия. После Литургии было совершено молебное пение по случаю праздника.

Северную окружную и проезд Шабулина в Рязани соединят новой дорогой. Новая дорога будет двухполосной, оснащена искусственным освещением, иметь тротуар и велодорожку.

В Рязани «Камаз» врезался в машину инкассаторов. Из-за аварии образовалась пробка на Московском шоссе.

В Рязани вновь массово останавливали водителей. В ходе мероприятия были выявлены люди, севшие за руль в нетрезвом виде, а также 32 нарушения ПДД.

В администрации Рязани рассказали о планах дорожных работ на 2017 год. В текущем году в Рязани капитально отремонтируют 31 участок дорог и проведут ямочный ремонт на 115 участках.

На улице Чкалова в Рязани построят ливневую канализацию. Канализацию построят на одном из участков, требующих ремонта.

В Рязанской области за минувшую неделю родилось 216 детей. В областном перинатальном центре зарегистрировано три пары близнецов.

В Рязанской области родились Ия и Неонилла. Главное управление ЗАГС Рязанской области опубликовало список редких и старинных имён за февраль.

В Рязанской областной детской библиотеке прошёл праздник «Кошкин Дом». Дети и взрослые с радостью провели в библиотеке эти воскресные часы, с удовольствием посвятили своё время кошкам.

В 2017 году Рязанская область получит федеральные средства на строительство газовых и водопроводных сетей на селе. За последние 3 года в сёлах Рязанской области построено 217 км распределительных газовых и 109 км водопроводных сетей.

В Скопинском районе состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии. После выступления докладчиков члены комиссии обсудили проекты решений и задали интересующих их вопросы.

За выходные в Рязани полицейские изъяли 122 литра спиртного. Во всех случаях на нарушителей составлены административные протоколы.

Рязанка фиктивно прописала у себя дома приезжую из Узбекистана. В отношении гостеприимной хозяйки возбуждено уголовное дело по ст.322.3 УК РФ, ей грозит солидный денежный штраф.

7 марта в Рязани ожидается до +6 градусов. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица.

В Рязанской области попал под следствие генеральный директор, не плативший работникам зарплату. За несколько месяцев предприятие задолжало сотрудникам почти 2 млн. рублей.

В Рязани состоялись традиционные ярмарки выходного дня. Большой выбор овощей представили личные подсобные хозяйства и садоводы.

Житель Скопинского района накопил 64 штрафа за нарушение ПДД. В феврале со счёта должника списали 105 тысяч рублей в счёт погашения задолженности.

Рязанца оштрафовали за нарисованный на стене дома нацистский крест. Приговор по административному делу вынес Октябрьский районный суд.

Николай Любимов встретился с вдовами и матерями Героев России. Встреча были приурочена к Международному женскому дню.

В Сасовском районе главбуха организации оштрафовали за несвоевременное возвращение исполнительного документа. Сумма штрафа составила 15 тысяч рублей.

Жителя Рязанской области оштрафовали за неразобранный забор. Мужчина не торопился выполнить решение суда о демонтаже забора.

Российские новости

Дима Билан признался, что серьезно болен. Певец объявил об этом на музыкальной церемонии «ZD AWARDS».

Жители России смогут делать звонки через Wi-Fi. Тестирование технологии начинается уже в 2017 году.

Минфин откажется от единой планки дивидендов госкомпаний. По мнению федеральных чиновников, в Минфине доминирует идея индивидуального порядка расчёта.

«Спартак» отметит заслуги Карреры двукратным повышение зарплаты. По окончании сезона руководство клуба пересмотрит в сторону повышения оплаты контакт с итальянским специалистом, который вывел команду на первую строчку в турнирной таблице РФПЛ.

Вера Алентова рассказала о важности образа женщины в кино. Народная артистка России рассказала о сыгранных в кино образах сильных женщин и переживания от расставания со сценой.

В Оренбурге ребенок сломал ногу, упав с крыши во время уборки снега. Родителям школьницы предстоит объяснить, почему их дочь осталась без присмотра взрослых.

Минпромторг расширил список облагаемых повышенным налогом авто. В сравнении со списком прошлого года, количество моделей высшей ценовой категории выросло почти вдвое.

Выпуском облигаций федерального займа займутся Сбербанк и ВТБ24. Населению предлагается самый высокий доход на рынке.

Четверть молокопродуктов в России некачественные. Потребление молока в стране снизилось на 15% за три года.

В Подмосковье юноша остался жив после столкновения с электричкой. Известно, что пострадавший переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

«Единая Россия» законодательно урегулирует плату за общедомовые нужды. Партия внесла законопроект по приоритету показаний коллективных приборов учета над региональными нормативами.

В Воронежской области сын убил топором пожилую мать. По словам преступника, поводом к расправе стала ссора с матерью, возникшая на почве личного конфликта.

Александр Панайотов отказался представлять Россию на «Евровидении». По мнению певца, для подготовки к конкурсу организаторам следует подыскать иной город в нейтральной стране.

Мужчина забыл, зачем убил приятеля в Ульяновской области. Забывчивый преступник так и не смог вспомнить причину ссоры, поскольку был слишком пьян.

В Пермском крае любитель украшений убил подругу ради золотых колечек. Мужчина забил свою жертву насмерть из-за желания завладеть ювелирными украшениями.

Николай Любимов: Я уже чувствую себя рязанцем. В ходе беседы за чашкой чая Николай Любимов рассказал женщинам-редакторам региональных СМИ и о рабочих планах, и о своих личных.

Мировые новости

Специалисты раскрыли правду о крушении «Титаника». Ученым удалось удалось окончательную причину гибели «непотопляемого» судна.

«Brilliance» готовит к выпуску новые кроссоверы в дизайне BMW. Представители китайской компании презентуют линейку новых автомобилей, в которую вошли модели «V6» и «V7».

Эксперты: современные люди глупее своих предшественников. Ученые проанализировали эволюцию человека за последние 100 лет.

Ученые рассказали, как сделать умнее толпу людей. При скоплении людей следует разделиться на небольшие группы, участникам которых будет проще прийти к совместному решению.

Специалисты выяснили, почему высокие люди не живут долго. Согласно результатам научной работы, лишь один высокий человек из десяти сумел дожить до 56 лет.

«Apple» не сможет запустить продажи iPhone 8 осенью текущего года. Ожидается, что модель лишится ставшей легендарной кнопки «Home».

«Skoda» презентовала новый универсал Suberb 2017. Стоимость новинки составляет 52 тысячи долларов.

Американские телезрители смогут выбирать судьбу любимых героев. Некоторые сцены, в которых герои принимают важные решения, будут сниматься в нескольких вариантах.

В Казахстане вышел фильм о непростой жизни геев-мусульман. По словам режиссера, она хотела передать проблему осуждения обществом, с которой сталкиваются все представители секс-меньшинств.

Ученые выяснили, когда уйдет под воду Венеция. Основной причиной этого печального события станет глобальное потепление.

Samsung» создала загадочный бренд Galaxy X. Ожидается, что под данной торговой маркой выйдет первый смартфон со складным или сгибающимся дисплеем.