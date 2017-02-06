Перед сном. Обзор новостей за 6 февраля

Полицейский, сбивший ребёнка в Рязани, отправлен под домашний арест. Метиловый спирт сделают неприятным на вкус. Британские супруги две недели гуляли с трупом дочери.

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Рязанские новости

Февральский зимний рыбатлон пройдёт в 5 километрах от Рязани. К участию в Кубке «Окской Жемчужины»-2017 приглашаются все, независимо от возраста, пола и рыболовно-лыжных возможностей.

ХК «Рязань» добился важной победы над «Динамо» из Балашихи. ХК «Рязань» вернулся в зону плей-офф – у «горожан» 70 очков после 45 матчей и 15-е место.

В ночь на понедельник в Рязани сгорел автомобиль. Люди во время происшествия не пострадали. Его причина и размер ущерба устанавливаются.

В Рыбновском районе сгорел жилой дом. В тушении пожара принимали участие представители добровольной пожарной команды «Пионерская».

Скончался бывший главврач одной из рязанских больниц. Баласи Исаев родился в 1946 году. Много лет он проработал в Чапаевской участковой больнице, затем стал её главным врачом.

Сто к одному: рязанская пятёрка в гостях у Гуревича. Программа «Сто к одному» с участием рязанской команды выйдет в эфир 12 февраля.

На улице Интернациональной в Рязани сбили школьницу. Девушка получила травмы и была госпитализирована в больницу.

Рязанцев проконсультируют по вопросам регистрации прав на недвижимость и кадастрового учёта. На вопросы рязанцев ответит руководитель управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области Андрей Усейкин.

В Рязани стартовала II межнациональная Спартакиада «Дружим народами». В открытии приняли участие 7 команд – представители национальных общественных объединений, организаций и землячеств Рязани.

Рыбоводы Рязанской области в 2016 году произвели 2775 тонн рыбы. Крупнейшим производителем прудовой рыбы в регионе является ОАО «Рязаньрыбпром».

Жителю Рязани вернули горячую воду только после вмешательства прокуратуры. До этого сотрудники управляющей компании в ситуации разобраться не смогли.

Первые эпизоды нового сериала ТНТ рязанцы увидели на большом экране. Гости вечера, посвящённого выходу «Адаптации», поразмышляли об особенностях и уникальности русской души.

Криминальные итоги рязанских выходных – разбой, грабёж и 20 краж. На улицах Рязани полицейскими задержано 43 нетрезвых гражданина, за совершение мелкого хулиганства задержано 12 нарушителей.

С начала зимнего периода с улиц Рязани вывезен 113 тыс. 91 кубометр снега. 6 февраля в очистке тротуаров, остановок общественного транспорта, парков и скверов задействовано 3 трактора, 2 погрузчика, 10 самосвалов.

Нарушения были выявлены в большинстве проверенных объектов, связанных с хранением, производством и продажей молочных продуктов. За прошлый год в Рязанской области изъято из оборота 225 партий молочной продукции общим объёмом 1138 кг.

Состоялась встреча участников конкурсов «Лидер XXI века» и «Команда РДШ». Конкурсы проводятся с целью выявления детей и подростков с лидерскими качествами, содействия в раскрытии их лидерского потенциала.

В центре Рязани произошло ДТП. На перекрёстке улиц Горького и Свободы столкнулись «Опель» и ВАЗ-2107.

Рязанцев задержали за создание сети распространения наркотиков. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело, им грозит до 20 лет лишения свободы.

Полицейский, сбивший ребёнка в Рязани, отправлен под домашний арест. Он также уволен из правоохранительных органов.

В Рязанской области состоится первый региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Участниками движения WorldSkills являются 75 стран. Российская Федерация входит в него с 2012 года.

В Рязани сыграют в хоккей на валенках. В областном центре пройдёт фестиваль рязанского валенка.

Сотрудники администрации Рязани «на отлично» сдали норматив по лыжным гонкам. Соревнования по лыжным гонкам прошли в рамках Спартакиады сотрудников местного самоуправления.

У двух жителей Рязанской области обнаружили в общей сложности 430 граммов марихуаны. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.228 УК РФ.

Рязанцев приглашают сдать нормы ГТО. В областном центре для сдачи нормативов был создан муниципальный центр тестирования на базе стадиона «Химик».

Во время пожара в бане жительница Рязанской области получила ожоги рук. Всего за неделю в регионе зарегистрировано 18 пожаров.

В Рязани прошли очередные ярмарки выходного дня. Мясо и мясную продукцию на ярмарку привёз 41 участник, в общей сложности реализовано 9,2 тонны.

Разыскиваются очевидцы трагического ДТП. Автомобиль «Datsun» сбил насмерть 66-летнюю женщину.

7 февраля в Рязани будет морозно, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью по области -28…-23ºС; в Рязани -25…-23ºС; днём по области -21…-16ºС, в Рязани -19…-17ºС.

Массовая остановка автомобилей в Рязани в пятничный вечер принесла небольшой улов. Всего же за выходные сотрудники Госавтоинспекции задержали 26 нетрезвых водителей.

Рязанка, получив инвалидность в расцвете лет, открыла в себе удивительный дар. Девушка рисует картины, держа кисточку ртом.

В Торговом городке в Рязани начали работу постоянно действующие ярмарки. По субботам в Торговом городке будет работать ярмарка выходного дня.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают рязанским школьникам, что жизнь человека – не компьютерная игра. В последнее время много обсуждают подростковые игры по типу «Беги или умри!»

Московское шоссе в Рязани встало из-за ДТП у автовокзала. Одним из участников аварии, по словам очевидцев, стал «Камаз».

Разыскиваются очевидцы ДТП в центре Рязани. В результате аварии пострадала 38-летняя пассажирка «Хёндай Акцент».

В Рязани прошёл гала-концерт V конкурса патриотической песни «Россия – Родина моя!». Участие в конкурсе приняли учащиеся из 51 образовательного учреждения города.

Опубликовано видео с места наезда на школьницу в Рязани. По словам водителя, пострадавшая шла, не смотря по сторонам.

Евгений Коковин оставил пост гендиректора группы компаний «Единство». О планах бывшего руководителя строительной компании пока неизвестно.

Во время ДТП в деревне Епихино пострадала пассажирка. На заснеженной дороге иномарку занесло, она оказалась в кювете.

В рязанскую колонию привезли курицу, начинённую телефонами. В общей сложности на территорию колонии пытались незаконно доставить 31 сотовый телефон.

Решение о домашнем аресте водителя, сбившего женщину с ребёнком, принял Московский районный суд Рязани. От полученных телесных повреждений ребёнок скончался на месте происшествия, а его мама с тяжёлыми телесными повреждениями доставлена в больницу.

В Рязанском областном суде началось рассмотрение уголовного дела об убийстве с особой жестокостью. Рязанец обвиняется в сожжении собственной жены.

В магазине и кафе в Рязани изъяли нелегальный алкоголь. На нарушителей составлены протоколы, полицейские сообщают, что рейды будут продолжаться.

Жителя Рязанской области осудили за спаивание несовершеннолетней. Молодому человеку предстоят исправительные работы, десятая часть его заработка будет изыматься в доход государства.

Рязанцы могут принять участие в экологическом марафоне. Акция уже в третий раз проходит в виде соревнований между районами, городами области, по результатам которых будет составлен Зелёный рейтинг.

В Рязанской области пропал молодой мужчина. В последний раз его видели выходящим из кафе «У старой бани» в городе Ряжске.

Дело водителя мусоровоза, задавившего спящего у помойки мужчину, передано в суд. Также направлено на рассмотрение дело водителя «Газели», сбившего во время разгрузки хлеба пенсионера.

В Рязанской области за неделю родилось 238 детей. Среди новорождённых - две пары близнецов.

Российские новости

МЧС заменит региональные центры трёхуровневой системой управления. Ведомство сократит число руководителей и увеличит штат спасателей.

Глава ВЦИОМа назвал причины позднего материнства в России. По словам Валерия Федорова, молодых людей всё больше заботит возможность сделать карьеру и стать независимыми.

Карякин заявил о готовности к реваншу против Карлсена. Российский гроссмейстер намерен вновь попытаться отыграть у норвежца шахматную корону.

Хозяев квартир, желающих на них зарабатывать, приравняют к индивидуальным предпринимателям с упрощенной схемой налогообложения.

На трассе «Дон» столкнулись автобус и дорожная техника. Четыре человека пострадали при столкновении, погибших нет.

Метиловый спирт сделают неприятным на вкус. Росалкогольрегулирование предложило добавлять в метанол денатурат, вызывающий рвоту.

Супружеская пара из Казани два месяца бесплатно отоваривалась в супермаркете. Тщательно продуманную аферу раскрыла охрана магазина.

По Кемерову ходит «маршрутка-гей». Горожане изощряются в толкованиях слова на заднем стекле «ПАЗика».

Спасатель из МЧС погиб, спасая людей. Шесть человек, включая двух детей, было вытащено из горящей квартиры в московской многоэтажке.

На Алтае неизвестные охотились на архаров со снегоходов. Архары занесены в Красную книгу, охота на них чревата семью годами тюрьмы.

Глава якутского села «смухлевал» с дальневосточным гектаром. Должностное лицо оштрафовали за передачу дальневосточного гектара администрации своего же села.

Иркутское похоронное бюро скрывало казино. Деятельность нелегального игорного заведения пресечена Следственным комитетом совместно с ФСБ.

Почти две тысячи жителей Карелии могут замёрзнуть. Из-за аварии часть города Суоярви осталась без теплоснабжения.

Россия впереди планеты всей в признании гомеопатии лженаукой. Соответствующий меморандум на сайте РАН должен быть опубликован 6 февраля.

Санкт-петербуржец отметил своё 60-летие в пешем кругосветном путешествии. Чтобы обойти землю пешком, Сергею Лукьянову потребовалось 676 дней.

В четвёртом квартале 2016 года в ЦФО выявлено 8 108 фальшивых российских рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года их количество снизилось на 551 единиц.

В Коми двенадцатилетнего мальчика зарезали его сверстники. Труп ровесника убийцы закопали в снегу, где его после и нашли.

В Кирове ответчиком по уголовному делу станет администрация спорткомплекса. Уголовное дело возбуждено в связи с несчастным случаем на скалодроме.

На Ставрополье изобретение отца погубило дочь. Мужчина будет отвечать за причинение смерти по неосторожности.

В Белгородской области преступник вынес через форточку микроволновку, ноутбук и обогреватель. К моменту задержания большую часть краденого форточник успел сбыть.

В Астрахани пенсионерке «продали» панацею от рака за 300 тысяч рублей. Пожилая женщина надеялась купить чудодейственное средство дистанционно.

В Томске управляющая компания будет отвечать за обрушение крыши дома под тяжестью снега. По факту рухнувшей кровли возбуждено уголовное дело.

В Перми человека приговорили к пожизненному заключению. Суровый приговор был вынесен за двойное убийство.

Бывший милиционер поколотил двух полицейских в Якутии. Подозреваемый работал в милиции с 2001 по 2009 год.

Владимирский коммерсант выплатил почти 15 миллионов рублей налогов. Руководитель предприятия заплатил налоги в ходе следствия, уголовное дело прекращено.

Школьница 13 лет соблазнила мужчину вдвое старше себя в Новосибирской области. Так убеждает мужчина правоохранительные органы в ходе расследования дела по изнасилованию.

Мировые новости

Избрание Дональда Трампа раскололо американское общество. США ищет компромисс между либералами и консерваторами.

Месть по-итальянски: мужчина застрелил водителя, по вине которого погибла его жена. Между гибелью женщины и актом возмездия прошло полгода.

Восемнадцать гостей массажного салона в Китае стали жертвами огненной стихии. Восемь человек погибли в помещении, десять скончались позже в больнице.

/Китаец проглотил 6 миллионов рублей. По данным полиции, турист из Китая «спрятал» внутри себя краденый бриллиант.

Продолжение «Пиратов Карибского моря» наконец-то представлено в сети. В главных ролях снова заняты Джонни Депп и Орландо Блум.

Британские супруги две недели гуляли с трупом дочери. Похороны ребёнка были отложены, чтобы пара успела почувствовать себя родителями.

Учёные: развитию интеллекта способствуют пикша, треска и скумбрия. Наиболее полезна рыба детям от 7 до 12 лет.