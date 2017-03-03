Перед сном. Обзор новостей за 3 марта

В России хотят отменить открепительные удостоверения на выборах. В Рязанской области закрыли ледовую переправу. В Рязани закончили обучение «тюремных» священников.

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Рязанские новости.

В Рязанской области закрыли ледовую переправу. Водителей просят заранее продумывать пути объезда.

В Рязани под микроавтобусом провалился грунт. Водителям предложено срочно убрать с этого места автомобили.

Следователь Татьяна Володинская: «Мне нравится восстанавливать справедливость». За полгода следователь Скопинского межрайонного следственного отдела направила в суд 15 дел и получила благодарность руководителя СУ СК РФ по Рязанской области.

Что посмотреть в Рязани в выходные. Спектакли, концерты, фестивали, визиты звёзд, мини-футбол и баскетбол – РИА «7 новостей» представляет обзор мероприятий на выходные.

Рязанские фотохудожники подарили горожанкам выставку своих работ. Экспозиция «Дорогие наши» в областном научно-методическом центре народного творчества посвящена Международному женскому дню.

В Рязанском Кремле открылась выставка, посвящённая 100-летию революции. Посетителям предложили самостоятельно сделать вывод о важности исторических событий вековой давности на основе уникальных фотографий, документов и личных вещей очевидцев.

В Рязани закончили обучение «тюремных» священников. Обучение проходили 19 человек, прибывшие из 19 регионов нашей страны, в том числе Амурской, Иркутской и Томской областей, а также с Дальнего Востока.

Российские новости.

Елена Драпеко заявила о готовности баллотироваться в президенты. Депутат и актриса отметила, что может пойти на выборы, если такое решение будет принято партией.

Пациенты получат лекарство от рака через три-четыре года. В России разработали препарат от всех видов и стадий злокачественных опухолей.

Воронежца подозревают в убийстве малолетней дочери. Тело пропавшей девочки нашли через сутки в речке.

На Первый канал подали иск за использование песни – СМИ. Истец просит взыскать с ответчика миллион рублей.

В России хотят отменить открепительные удостоверения на выборах. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение в Государственную Думу.

Екатеринбургские подростки юродствовали в Храме-на-Крови. Тинейджеры украли рясы, убрали крест и делали селфи на месте расстрела Романовых.

Мировые новости.

Исследователи назвали самые опасные для супружеских отношений месяцы года. Социологи выяснили, когда семьям стоит опасаться разводов.

Делая селфи, девочка-подросток сфотографировала призрака. Снимок был сделан, когда Хейли ехала вместе с братом Колтоном и матерью Джессикой на рыбалку.

120 человек наказали испанский ресторан на 2 тысячи евро, убежав толпой. Гости заведения отмечали крестины двоих детишек.