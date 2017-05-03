Перед сном. Обзор новостей за 3 мая

Николай Любимов поручил создать особо охраняемую природную территорию «Солотчинский парк». Из-за репетиции парада Победы в Рязани изменятся маршруты общественного транспорта. МЧС предупредило рязанцев о заморозках.

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Рязанские новости.

Николай Любимов поручил создать особо охраняемую природную территорию «Солотчинский парк». На особо охраняемой природной территории будет запрещена любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам.

В Рязани открыли памятную доску Герою Советского Союза Зое Акимовой. Почтить память героя пришли школьники, студенты, ветераны, участники боевых действий и дочь Зои Акимовой.

МЧС предупредило рязанцев о заморозках. В течение трёх дней температура воздуха будет опускаться до минус 2 градусов.

Ни один дизайн-проект благоустройства Нижнего и Верхнего садов Рязани не нашёл однозначной поддержки в ходе общественного обсуждения. Принято решение в качестве дальнейшего направления работы взять за основу отдельные идеи.

В центре Рязани танцоры продемонстрировали «вертушки» и «кнопочки». Традиционный весенний флешмоб собрал на улице Почтовой лучших HIP-HOP-танцоров области.

Из-за репетиции парада Победы в Рязани изменятся маршруты общественного транспорта. Репетиция пройдёт на площади Победы с 21.00 до 1.30 следующего дня.

В Рязани выступят участники проектов «Детское Евровидение» и «Голос. Дети». Известные артисты поддержат рязанские таланты в музыкальной эстафете «Мы дети мира».

Обзор киноновинок от РИА «7 новостей». На этой неделе в рязанских кинотеатрах стартует показ четырёх новых фильмов.

В Рязанской области родились Ликерия и Стефанида. Главное управление регионального ЗАГС опубликовало список редких и старинных имён, которыми рязанцы называли своих детей в апреле.

Российские новости.

В Ростовской области перевернулся автобус с пассажирами. Водитель транспортного средства врезался в иномарку при попытке перестроения.

Россия признана самой неряшливой страной в космосе. В 2017 году в космическое пространство было выброшено порядка 500 объектов мусора.

Российский истребитель Т-50 снабдили противокорабельной ракетой Х-35. Благодаря новинке самолёт стал универсальной боевой машиной.

Сверхскоростные сети 5G заработают в России через три года. Минкомсвязи подготовило проект программы «Цифровая экономика».

Мировые новости.

Звезда по имени Солнце. 3 мая в истории. Сегодня астрономы отмечают Всемирный день Солнца, а представители СМИ - Всемирный день свободы печати.

Уфологи из США опубликовали видео корабля пришельцев. Кадры были сделаны при помощи специальной аппаратуры с ночным видением.