Перед сном. Обзор новостей за 30 января

На перекрёстке в центре Рязани вновь произошло ДТП. Учёные: в России зерно поражено опасным для человека грибом.Перуанские учёные обещали людям бессмертие уже в этом столетии.

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Рязанские новости

В Сасове сгорела баня. Пожар произошёл вечером в воскресенье на улице Октябрьской.

В ТРЦ «Малина» в Рязани сработала пожарная сигнализация. Задымление произошло из-за подгоревшей пищи в одном из кафе торгового центра.

Ночью в Ряжске горел жилой дом. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 7 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Член паралимпийской сборной России Мария Богачёва встретилась с сасовскими студентами. Мария рассказала о своем пути в паралимпийском спорте, о необходимости веры в себя, о стремлении идти вперёд, покорять с упорством, честью и достоинством все жизненные вершины.

Рязанцев приглашают на концерт квартета Jazz in time. Квартет из Коломны – это профессиональные музыканты, фанаты своего дела, молодые джазмены.

На перекрёстке в центре Рязани вновь произошло ДТП. Момент аварии попал на видео.

В выходные в Рязанской области произошло три грабежа. На улицах Рязани полицейскими задержано 28 нетрезвых граждан, за совершение мелкого хулиганства задержано 15 нарушителей.

В Рязани выбрали нового атамана Союза казаков-воинов России и зарубежья. Верстание на атаманство проходило в традициях казачества и завершилось благословением и напутствием новоизбранному атаману со стороны священника.

В ночь на понедельник снег с дорог Рязани убирали 94 единицы техники. Всего с начала зимы с улиц города было вывезено 107 965 кубометров снега.

Предприятие оштрафовали на 400 тысяч рублей за заросший сорняками участок. Также в отношении ООО «АОСТА» будет возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Рязанцы пожаловались на некачественную работу ЖЭУ. Работники ЖЭУ заявляют, что срок действия договора с ними закончился.

В Рязани прошли соревнования юных бильярдистов. Самому юному участнику Первенства Илье Жохову всего 5 лет.

В ДТП в Касимовском районе пострадали три человека. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу.

Дмитрий Певцов представит в Рязани спектакль «Лунин». Михаил Лунин – дворянин и офицер, бретёр и дуэлянт, циник и фаталист, близкий к Александру I, который любил его «за необычайную правдивость». Увы, за неё Лунин и поплатился.

За выходные полицейские изъяли в Рязани 91 литр алкоголя. На нарушителей составлены протоколы, им грозит крупный штраф.

В Рязани на две недели перекроют движение транспорта на улице 1-й Железнодорожной. Перекрытие связано с проведением работ по строительству водопровода и канализации к строящемуся дому.

В Михайловском районе произошло ДТП с участием двух грузовиков. В результате аварии водитель автомобиля «МАН» с полученными травмами был доставлен в больницу.

В рязанскую колонию прислали дезодорант с гашишем. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Рязанской области 14,3 тыс. человек получили статус официальных сотрудников предприятий и организаций. В 2016 году в регионе велась активная работа по снижению неформальной занятости и устранению «серых» схем расчетов при оплате труда.

Рязанцы смогут задать вопросы руководителю регионального следственного управления СК РФ. Прямая телефонная линия в феврале будет работать два дня.

Рязанку оштрафовали за то, что она не давала бывшему мужу видеться с ребёнком. Порядок общения несовершеннолетнего ребёнка с отцом был определён решением суда. Однако, несмотря на это женщина по-прежнему не пускала супруга к сыну.

Стартовало первенство Рязанской области по мини-футболу среди ветеранов старше 45 лет. В турнире принимают участие восемь команд.

На предсезонные сборы ФК «Рязань» отправится в Крым. До середины марта команда продолжит тренироваться в Рязани.

В Рязани обсудили вопросы развития добровольческого движения. Речь также шла о проведении независимой оценки качества образовательной деятельности детско-юношеских спортивных школ в текущем году.

Вступил в силу приговор рязанцу, избившему судебных приставов. Женщины пришли к мужчине, чтобы выяснить, почему он не платит алименты на ребёнка.

Ближайшие большие выходные ждут рязанцев в феврале. А вот в марте каникул, к сожалению, не будет.

Рязанцев приглашают на открытие Года экологии в Российской Федерации. Будут развёрнуты «Обжорный ряд» и фотозона. Все желающие смогут покататься на лошадях, пони, собачьей упряжке.

В Рязани изъяли 20 килограммов насвая. Около года назад продавца уже штрафовали за аналогичное нарушение.

Рязанская спортсменка выиграла первенство России по лёгкой атлетике. Спортсменка тренируется на базе СДЮСШОР «Юность» г. Рязани под руководством тренера Елены Никитиной.

Рязанцев приглашают на «Лыжню России». Соревнования «Лыжня России» проводятся регулярно с 1982 года. Они являются самыми массовыми зимними состязаниями в России.

В Рязани состоялись традиционные ярмарки выходного дня. Мясо и мясную продукцию на ярмарку привезли 42 участника, реализовав 9,1 тонны товара. 32 предприятия и фермера продали 15,2 тонны молока и молочных продуктов.

Рязанская почта завершила доставку пенсионерам выплат в 5 000 рублей в январе. Благодаря слаженному взаимодействию с Пенсионным фондом РФ и ответственной работе почтовиков выплаты во всех филиалах были доставлены в установленные сроки.

В Шиловском доме для престарелых выступили Лиза Арзамасова и Родион Газманов. Концерт был организован благотворительным фондом «Старость в радость».

ХК «Рязань» стал невольным участником юбилея «Тороса». Впереди у «горожан» заключительные три домашние встречи регулярного чемпионата.

В городе Сасово состоялся межмуниципальный турнир по волейболу среди девушек. Команды, ставшие победителями и призёрами соревнований, были награждены кубками. Игроки команд – медалями и грамотами.

В Рязани изъяли и уничтожили крупную партию польских яблок. Санкционные фрукты были найдены на территории одного из торгово-промышленных комплексов.

В Рязанской области раскрыли «сладкую» кражу. Добычей злоумышленника стали мешок сахара, сотовый телефон и алюминиевая посуда.

Загоревшийся мусор в центре Рязани тушили три пожарные машины. Возгорание произошло в районе дома №51 по улице Горького.

Звёздный отряд Радиотехнического университета посетил Скопинский район. Участники похода подготовили для школьников и жителей муниципалитета сказку «Снежная королева», мастер классы по актёрскому мастерству, хромокей, профориентацию для 9-11 классов и ярмарки по станциям.

Видео: на перекрёстке в Рязани не разъехались два автомобиля. Видеозапись с моментом аварии опубликована в интернете.

В последнюю ночь января в Рязани ожидается до минус 19 ºС. Прогноз синоптиков размещён на официальном сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.

За год в Рязанской области произведено 787,7 млн. штук куриных яиц. Почти 90% произведённой продукции приходится на «Окскую птицефабрику».

На пожаре в Рязанской области погибли два человека. Напомним, в результате пожара на улице Центральной в селе Студенки сгорел одноэтажный жилой дом.

Российские новости

В 2017 году состоится конкурс «Роскосмоса» на строительство космодрома. Конкурс должен выявить застройщика второй очереди космодрома Восточный.

В Москве ссора подростков закончилась поножовщиной. 16-летний парень зарезал своего ровесника на парковке одного из торговых центров.

Грузия продолжит добиваться отмены визового режима с Москвой. В начале февраля в Праге пройдет российско-грузинская встреча по нормализации отношений.

Рейс Доктора Лизы в помощь Донбассу впервые совершили без нее. Фонд «Справедливая помощь» провел первую эвакуацию детей без участи своего руководителя — Елизаветы Глинки.

Камчатские спасатели сняли с льдины собаку. Спасли друга человека в торговом порту Петропавловска-Камчатского.

Пушков: Разговор Путина и Трампа шел в теплых тонах. Сенатор отметил, что переговоры президента США с Ангелой Меркель и Франсуа Олландом носили деловой и напряженный характер.

В Приамурье хотят запретить торговлю спиртным в ресторанах после 23.00. Антиалкогольные поправки в местный закон подготовил губернатор области Александр Козлов.

Россия предложила Литве возвратить Вильнюсский край. Таков был симметричный ответ на литовское требование вернуть Калининград Европе.

Под Челябинском угонщик украл карету «скорой». Машину увезли прямо из незакрытого гаража.

В 2017 году в России начнут испытывать блокиратор «наркотического кайфа». Разработчики полагают, что новый препарат станет действенным средством от наркозависимости.

В Москве появится площадь имени Фиделя Кастро. Площадь Кастро будет рядом с улицей Альенде в районе Сокол.

В Тыве на сотрудницу органов опеки завели уголовное дело за халатность. Женщина не контролировала семью, где насиловали опекаемых детей.

В Москве нашли следы английских королей Тюдоров. Археологи раскопали в центре столицы медальон с гербом венценосной семьи.

В Астрахани будут судить отравителя детей – администратора кафе. Семь детей попало в больницу вследствие халатности подозреваемого.

Учёные: в России зерно поражено опасным для человека грибом. Солидная часть урожая зерна заражена фузариозом.

В торговом центре в Москве во время прогулки с бабушкой умер младенец. Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники Следственного комитета.

В Вологодской области дядя зарубил племянника под влиянием галлюцинаций. Мужчина заключён под стражу, расследуется уголовное дело.

Мировые новости

Учёные открыли обитаемые планеты. Признаки существования цивилизации отмечены на трёх планетах во Вселенной.

Перуанские учёные обещали людям бессмертие уже в этом столетии. Основания для таких утверждений дают учёным современные технологии, пояснил профессор Брузо.

В мечети в Канаде стреляли. Власти страны назвали ЧП терактом.

Голкипер клуба НХЛ забил фантастический гол. Видео. Самое сложное испытание выпало на долю голкиперов – им нужно было попасть в небольшое отверстие в щите, бросив от самой дальней линии.

В США поступил в продажу карманный беспилотник, он же чехол для смартфона. Устройство угрожает рынку селфи-палок, предупреждают маркетологи.

Умерла немецкая долгожительница из Третьего рейха. Брунгильде Помзель было 106 лет.

Учёные выяснили, почему перед смертью жизнь пролетает перед глазами. Выяснилось, что подобные вещи происходят и у здоровых людей.

Samsung Galaxy S7 впервые подешевел до психологической отметки. Падение цены связано с ожиданием появления на рынке восьмого поколения флагманов Galaxy S.