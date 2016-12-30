Перед сном. Обзор новостей за 30 декабря

Программа новогодней ночи в Рязани. В Рязани появился необычный Автогородок. МВД дало советы россиянам по выбору алкоголя.

Главная новость

Рязанские новости.

В Рязани появился необычный Автогородок. Автогородок расположен в ТРЦ «М5 Молл» у входа №3.

Программа новогодней ночи в Рязани. Обратите внимание на изменения в движении общественного транспорта.

На 5-й базе в Рязани выявлены многочисленные нарушения. В отношении семи предпринимателей составлены протоколы, общая сумма штрафов составила 140 тыс. рублей.

Рязанская полиция дала разъяснения по поводу алкоголя и «комендантского» часа в Новогоднюю ночь. В общей сложности порядок в Новогоднюю ночь в Рязани и области будут обеспечивать более 2 тыс. полицейских.

Рязанца осудили за убийство бывшей сожительницы. Мужчина проведёт почти 10 лет в колонии строго режима.

В Рязани вынесли приговор убийцам таксиста. Добычей преступников в марте 2015 года стали 2,5 тыс. рублей.

На Первомайском проспекте в Рязани сбили пенсионерку. Женщина перебегала дорогу в неположенном месте.

Российские новости.

МВД дало советы россиянам по выбору алкоголя. Гражданам РФ не рекомендуется употреблять непищевые спиртосодержащие жидкости, бытовую химию и контрафактный алкоголь.

Иркутск: произошел арест одного из фигурантов дела о «Боярышнике». Подозреваемый, находившийся под домашним арестом, оказался под стражей сроком на два месяца.

Самолет Почты России совершил первый международный авиарейс. Использование собственной авиации в том числе на международных маршрутах даёт Почте России возможность не только оптимизировать расходы по доставке почтовых отправлений, но и обеспечить стабильность перевозок.

Россияне научились противостоять воровству с банковских карт. Эксперты считают, что вскоре хакеры придумают новые способы выуживать деньги со счетов граждан.

Мировые новости.

Образование СССР, День Республики Мадагаскар, убийство Григория Распутина, опера «Любовь к трём апельсинам», синтетический каучук, метрополитен в Токио – что ещё интересного произошло в истории 30 декабря?

Яну Цапнику запрещен въезд на территорию Украины. Согласно постановлению СБУ, гражданину РФ Яну Цапнику запрещен въезд на территорию Украины на пять лет.

ДНР: более 800 строений подверглись артобстрелу за 2016 год. Артиллерийский и минометный обстрелы часто велись по жизненно важным объектам обеспечения, а также ремонтным бригадам.

Британский ученый опробует на себе воскрешение из мертвых. Голова мужчины будет отделена от тела и подвергнута криогенной заморозке.