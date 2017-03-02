Перед сном. Обзор новостей за 2 марта

Олег Ковалёв стал советником Николая Любимова. В Рязанском районе станет на три поселения меньше. Выйти на вора рязанские полицейские смогли благодаря приметному тазику. В Москве провели уникальную операцию по разделению рязанских сиамских близнецов.

Главная новость

Рязанские новости

Олег Ковалёв стал советником Николая Любимова. Предложение стать его советником на общественных началах Любимов сделал Ковалёву на встрече с членами регионального правительства. В четверг, 2 марта, стало известно, что Олег Ковалёв принял предложение Любимова.

В Рязанском районе станет на три поселения меньше. Объединят Кораблинское и Вышгородское поселения, сделав его «столицей» Вышгород. В Секиотове будет центр объединённых Семёновского и Ровновского поселений, а в посёлке Окский – Окского и Вышетравинского. Решение об объединении приняла районная Дума.

Выйти на вора рязанские полицейские смогли благодаря приметному тазику. Преступник украл из дачного дома, расположенного в селе Нагорное, еду, металлическую посуду и тазики, а также колонки для компьютера. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Одной из рязанских рек вернули историческое название. Река в Путятинском районе Рязанской области называется Шиш.

В Москве провели уникальную операцию по разделению рязанских сиамских близнецов. Их мама Юлия живёт в Старожилове, до этого она уже родила шестерых детей. Сюжет о разделении близнецов был показан по Первому каналу в передаче Елены Малышевой.

40-летняя рязанка лишилась денег, сообщив данные банковской карты неизвестному. Женщина собиралась продать диван с помощью одного из специализированных сайтов. Чтобы ускорить задачу, покупатель попросил у пострадавшей данные её банковской карты.

Рязанский художественный музей отметил Год экологии уникальной выставкой. В двух залах выставлено несколько десятков пейзажей начиная с XIX века и до наших дней из фондов музея.

Российские новости

Центробанк выявил 965 компаний, занимающихся нелегальным кредитованием. Данные о нарушителях переданы в Генпрокуратуру.

В Кемерове подростка зашибло дорожным знаком. К ДТП привело столкновение двух легковых автомобилей. Одну из машин отбросило на дорожный знак, который упал на 14-летнюю девочку.

В Саратовской области женщина решила семейный вопрос поножовщиной. Пара решила «оригинально» отметить первый день весны. 35-летняя женщина в пылу ссоры ножом ранила мужа в область груди.

Любители «McDonald’s» смогут заказывать еду на дом. Представители компании рассказали о создании специального мобильного приложения. Тестирование программы запланировано на апрель текущего года в Санкт-Петербурге и Москве.

Неудовлетворенная женщина сдала неугодного любовника в полицию. Девушка осталась крайне недовольна плохим сексом во время первого свидания.

В Свердловской области по вине учителя погиб 6-летний ребенок. Мальчик решил искупаться в реке, хотя еще плохо умел плавать. Судебное разбирательство по делу учительницы школы начинается.

Мировые новости

Ученые научились выращивать из яблок человеческие уши. В основе технологии лежит идея использования целлюлозного каркаса фрукта. Способ придумала группа канадских специалистов.

В США 90-летний старик отметил юбилей на турнике. Пользователи активно обсуждают видео, на котором пожилой мужчина выполнил 24 подтягивания на турнике.

Американские психологи назвали качества успешного человека. Таким людям свойственны доброта и заботливость по отношению к окружающим.

Консультант Пентагона рассказал, что может ждать Сирию в будущем. Генерал-майор в отставке Пол Валлели считает, что США должна более тесно сотрудничать с РФ для урегулирования конфликта в САР.