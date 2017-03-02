Перед сном. Обзор новостей за 2 марта
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Олег Ковалёв стал советником Николая Любимова. В Рязанском районе станет на три поселения меньше. Выйти на вора рязанские полицейские смогли благодаря приметному тазику. В Москве провели уникальную операцию по разделению рязанских сиамских близнецов.
Рязанские новости
Олег Ковалёв стал советником Николая Любимова. Предложение стать его советником на общественных началах Любимов сделал Ковалёву на встрече с членами регионального правительства. В четверг, 2 марта, стало известно, что Олег Ковалёв принял предложение Любимова.
В Рязанском районе станет на три поселения меньше. Объединят Кораблинское и Вышгородское поселения, сделав его «столицей» Вышгород. В Секиотове будет центр объединённых Семёновского и Ровновского поселений, а в посёлке Окский – Окского и Вышетравинского. Решение об объединении приняла районная Дума.
Выйти на вора рязанские полицейские смогли благодаря приметному тазику. Преступник украл из дачного дома, расположенного в селе Нагорное, еду, металлическую посуду и тазики, а также колонки для компьютера. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
Одной из рязанских рек вернули историческое название. Река в Путятинском районе Рязанской области называется Шиш.
В Москве провели уникальную операцию по разделению рязанских сиамских близнецов. Их мама Юлия живёт в Старожилове, до этого она уже родила шестерых детей. Сюжет о разделении близнецов был показан по Первому каналу в передаче Елены Малышевой.
40-летняя рязанка лишилась денег, сообщив данные банковской карты неизвестному. Женщина собиралась продать диван с помощью одного из специализированных сайтов. Чтобы ускорить задачу, покупатель попросил у пострадавшей данные её банковской карты.
Рязанский художественный музей отметил Год экологии уникальной выставкой. В двух залах выставлено несколько десятков пейзажей начиная с XIX века и до наших дней из фондов музея.
Российские новости
Центробанк выявил 965 компаний, занимающихся нелегальным кредитованием. Данные о нарушителях переданы в Генпрокуратуру.
В Кемерове подростка зашибло дорожным знаком. К ДТП привело столкновение двух легковых автомобилей. Одну из машин отбросило на дорожный знак, который упал на 14-летнюю девочку.
В Саратовской области женщина решила семейный вопрос поножовщиной. Пара решила «оригинально» отметить первый день весны. 35-летняя женщина в пылу ссоры ножом ранила мужа в область груди.
Любители «McDonald’s» смогут заказывать еду на дом. Представители компании рассказали о создании специального мобильного приложения. Тестирование программы запланировано на апрель текущего года в Санкт-Петербурге и Москве.
Неудовлетворенная женщина сдала неугодного любовника в полицию. Девушка осталась крайне недовольна плохим сексом во время первого свидания.
В Свердловской области по вине учителя погиб 6-летний ребенок. Мальчик решил искупаться в реке, хотя еще плохо умел плавать. Судебное разбирательство по делу учительницы школы начинается.
Мировые новости
Ученые научились выращивать из яблок человеческие уши. В основе технологии лежит идея использования целлюлозного каркаса фрукта. Способ придумала группа канадских специалистов.
В США 90-летний старик отметил юбилей на турнике. Пользователи активно обсуждают видео, на котором пожилой мужчина выполнил 24 подтягивания на турнике.
Американские психологи назвали качества успешного человека. Таким людям свойственны доброта и заботливость по отношению к окружающим.
Консультант Пентагона рассказал, что может ждать Сирию в будущем. Генерал-майор в отставке Пол Валлели считает, что США должна более тесно сотрудничать с РФ для урегулирования конфликта в САР.