Перед сном. Обзор новостей за 2 февраля

В Рязани заработал первый в стране Центр телемаркетинга МТС. Управление ФСБ России по Рязанской области возглавил новый начальник. В областном центре узаконили сквер на улице Интернациональной. Рязанки могут пройти процедуру ЭКО бесплатно в клинике «Мать и дитя».

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Рязанские новости

В Рязани заработал первый в стране Центр телемаркетинга МТС. Участие в церемонии его открытия приняли губернатор Олег Ковалёв и директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Управление ФСБ России по Рязанской области возглавил новый начальник – полковник Сергей Ерофеев. Генерал-майор Александр Лазнов, прежде занимавший этот пост, убыл к новому месту службы. Губернатор Олег Ковалёв встретился с Ерофеевым и обсудил вопросы межведомственного взаимодействия.

Бывший начальник управления ФСБ Александр Лазнов получил знак великого князя Олега Рязанского. Награды он удостоен за многолетнюю безупречную службу.

В Рязани узаконили сквер на улице Интернациональной. Участок площадью 1 тыс. 470 кв.м переведён из зоны застройки многоэтажными жилыми домами в зону городских парков, скверов и бульваров.

Рязанки могут пройти процедуру ЭКО бесплатно в клинике «Мать и дитя» на Шереметьевской улице. В 2017 году клиника получила квоты на лечение бесплодия методом ЭКО за счёт средств фонда ОМС.

В Рязани задержан бывший член слоновской ОПГ. 45-летнего мужчину задержали за хранение синтетических наркотиков. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ, рязанцу грозит до 10 лет лишения свободы, он взят под стражу.

В Рязанской области участковый капитан полиции Роман Сандрыкин задержал воров с кувалдой. 27-летний житель Рязани и его 20-летняя подружка пытались взломать магазин в селе Истье Старожиловского района с помощью кувалды, но попались полицейскому на пороге магазина.

В Рязанской области выберут самого вежливого медрегистратора. Проголосовать за лучшую регистратуру пациенты могут специальным стиккером в лечебном учреждении либо на официальном сайте регионального минздрава. В состязаниях участвуют 54 медицинские организации.

Российские новости

Россия в 2016 году нарастила экспорт водки на 14%. Рост поставок произошел за счет закупок США, Германией, Латвией, Болгарией и Китаем.

С банкротов будут брать налоги. Предприятиям-банкротам и их недобросовестным хозяевам закроют лазейки для ухода от налогов. ФНС собирается ограничить в правах владельцев проблемных предприятий.

Налётчики отобрали у москвича полтора миллиона рублей в подъезде его собственного дома по улице Бориса Пастернака. Пострадавший сообщил в полицию о нападении с больничной койки. Грабителей разыскивают.

В Санкт-Петербурге нашли мумию. Мумия обнаружилась отнюдь не в музее, а в одной из квартир дома по адресу Будапештская улица, 10/2. Это мумифицированный труп пожилой женщины, которая до сих пор не опознана.

В Ижевске упавшая со строящегося дома арматура пронзила машину. Железный прут пронзил машину фактически насквозь, пробив легковое стекло и пассажирское сиденье. По счастливой случайности, машина в этот момент была пуста.

Московского подростка в течение года принимали за полицейского. Молодой человек выдавал себя за старшего лейтенанта МВД, и «коллеги» его не могли раскусить. Юнец носил форму, вклинился в чат для внутрислужебного общения сотрудников МВД, расспрашивал о делах и даже порой давал полицейским дельные советы.

В Красноярском крае врач изнасиловал пьяного школьника. Медицинский работник состоял на службе в медчасти кадетского корпуса, куда и пригласил жертву к себе «в гости», напоил и надругался над ней.

Российские учёные разрабатывают обезболивающие на основе паучьих ядов. Новый класс обезболивающих препаратов может появиться на фармацевтическом рынке в течение 5 – 10 лет.

Мировые новости

Между Россией и Белоруссией создана пограничная зона на протяжении границ Псковской, Смоленской и Брянской областей с Белоруссией. Решение принято ФСБ ради достижения необходимых условий охраны государственной границы РФ.

РФ просит у Турции выдачи киллера из банды убийц бизнесменов. СК России раскрыл преступную группу, грабившую и убивавшую чиновников и обеспеченных предпринимателей и направил в Турцию запрос на выдачу киллера Валида Лурахмаева. Бандиты предлагали высокие должности и дорогостоящие контракты чиновникам и бизнесменам, а затем выманивали их за границу и убивали.

Мировой ущерб от деятельности хакеров считается на триллионы долларов. Подсчёт ущерба от кибератак, совершённых в последние годы хакерами в мире, сделала ФСБ России.

Велосипедный вор оказался работорговцем. Мужчина, гражданин Молдовы, попавшийся на краже велосипеда в Сочи, был объявлен в межгосударственный розыск генеральным инспекторатом полиции МВД Республики Молдова за торговлю людьми.

Киану Ривз станет сибиряком. Голливудская кинозвезда снимется в фильме о сибирской мафии, который режиссёр Мэттью Росс собирается ставить в этом году.