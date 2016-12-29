Перед сном. Обзор новостей за 29 декабря

В Рязани из-за гриппа медучреждения работают в усиленном режиме. В Рязани вручили ключи от новых квартир детям-сиротам. Рязанская «Автоколонна 1310» получила 10 новых автобусов.

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Рязанские новости

В Рязани из-за гриппа медучреждения работают в усиленном режиме. Поликлиники перешли на «шестидневку».

В ДТП в Рязанской области погибли 8-месячный ребёнок и двое взрослых. Авария произошла вчера вечером в Ряжском районе.

В Рязани вручили ключи от новых квартир детям-сиротам. В канун Нового года новоселье отметят 64 человека.

Дети из Рязанской области побывали на Кремлёвской елке. В Москву ездили 27 детей из 14 районов области.

Стало известно, как будут работать КВЦ в праздники. КВЦ в Рязани будут работать 4 и 5 января.

В Рязани и Рыбном задержаны мигранты с поддельными документами. В отношении приезжих возбуждены уголовные дела. Сейчас устанавливается, где они приобрели подделки.

Фонд «ДетскиеДомики» подарил сенсорную комнату интернату в Рязанской области. Усовершенствована Чапаевская школа-интернат Михайловского района.

Двум собакам из Рязани оформили сертификат для поездки в Чехию. Соответствующее разрешение выдали специалисты Россельхознадзора.

Рязанская «Автоколонна 1310» получила 10 новых автобусов. Ключи от новых машин водителям вручил глава администрации Рязани Олег Булеков.

Темпы роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в Рязанской области на прошлой неделе увеличились на 43,1%.

В Рязани на публичных слушаниях обсудили шестикратное увеличение плотности застройки под новый жилой комплекс. Участие в слушаниях приняли более 80 человек.

Рязанская областная филармония приглашает горожан на новогодние концерты. Яркие эмоции горожанам обещают исполнители, которые станут гостями филармонии в праздничные дни.

Автобусы ТРЦ «М5 Молл» меняют своё расписание на праздничные дни. Предпраздничные изменения коснулись и графика работы ТРЦ.

Российские новости

Крушение Ту-154: Последний полёт потерпевшего крушение Ту-154 длился около 70 секунд. Прошли похороны первого погибшего при крушении самолёта Минобороны под Сочи. Сбербанк списал долги жертв крушения Ту-154. Минобороны: Версия теракта на борту Ту-154 по-прежнему рассматривается.

Главный нарколог страны посоветовал россиянам меньше пить в новогоднюю ночь. Евгений Брюн рассказал, как избавиться от состояния похмелья.

Выход фильма «Матильда» перенесли на полгода. Компания-прокатчик «Каро-Премьер» сообщила, решение о переносе сроков не связано со скандалом вокруг содержания картины.

Россияне стали меньше смотреть телевизор в 2016 году. В среднем жители страны проводят у экранов на 7 минут в день меньше, чем в прошлом году.

В Хабаровске выстроили самую большую в России «автомобильную» ёлку. В праздничной акции приняли участие владельцы 97 машин.

В России выявили более опасную версию ВИЧ. Новый вирус образовался из смешения ранее доминировавшего в стране штамма (A1) и нового агента, занесенного из Средней Азии (AG).

В России запустят пилотный проект биобанков органов и тканей. В 2018 году проект стартует в пяти регионах, в 2021-2035 – в городах-миллионниках..

Мировые новости

2016 год продлили на одну секунду. Это решение приняла Международная служба вращения Земли.

Журнал Forbes назвал самые дешёвые туристические направления 2017 года.

Учёные назвали самый смертоносный месяц в году. Исследователи также выяснили, какой день зимы является для человека самым неблагоприятным.

В Финляндии Valio оштрафовали на 70 млн евро за снижение стоимости молока. Крупнейшая компания по производству молока в 2010–2012 годах продавала свой продукт по слишком низким ценам.

В Китае обнаружили древнюю мастерскую по производству соли. Возраст мастерской превышает две тысячи лет.