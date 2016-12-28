Перед сном. Обзор новостей за 28 декабря
Главная новость 231
В Новогоднюю ночь центр Рязани будет перекрыт. На Лево-Лыбедской улице в Рязани запретят парковку. На пешеходном переходе в Рязани сбили женщину. Экологи бьют тревогу: лесопарк в Рязани может исчезнуть.
Рязанские новости.
Экологи бьют тревогу: лесопарк в Рязани может исчезнуть. Выяснилось, что часть земельных участков там принадлежит частным лицам и не имеет каких-либо ограничений.
В Новогоднюю ночь центр Рязани будет перекрыт. Как будет ходить общественный транспорт ночью 1 января.
Звонят – не открывайте дверь! В Рязани обокрали нескольких пенсионеров. Полиция предупреждает рязанских пожилых людей о мошеннических схемах.
Губернатор Олег Ковалёв вручил ключи от новых квартир переселенцам из аварийного жилья. В канун Нового года новоселье отметили 153 семьи.
В Рязанской области по вине пьяного пиромана погибли лайка с щенками и редкие голуби. Поджигатель приговорён к шести годам колонии общего режима.
В Рязанской области подешевели гречка и морковь. Стоимость набора социально значимых продуктов в регионе ниже, чем в соседних областях.
На Лево-Лыбедской улице в Рязани запретят парковку. Изменения в правилах парковки грядут до конца января.
Из Рязани выдворили 16 иностранцев-нелегалов. В спецприёмнике своей участи ожидают ещё 17 человек.
Снежная королева и викинг. Обзор киноновинок от РИА «7 новостей». На этой неделе в рязанских кинотеатрах стартует показ двух новых фильмов.
Шокирующее видео: на пешеходном переходе в Рязани сбили женщину. ДТП произошло сегодня на улице Татарской.
Российские новости.
В Москве по подозрению в убийстве ребёнка ищут подростка. По данным СМИ, под подозрение попал брат погибшего мальчика.
Главный синоптик России рассказал,
Проект «Жить» перед Новым годом выпустил новый социальный ролик. Новогодний ролик рассказывает историю маленькой Маши и её увлечённой гаджетами мамы.
В Новосибирской области по подозрению в жестоком убийстве задержали шестерых братьев. По данным следствия, мужчины в возрасте от 25 до 36 лет совершили преступление, чтобы отомстить.
В московском метро запустили самый длинный эскалатор в мире. Нижняя точка эскалатора находится на глубине 68 метров.
Банки стали аккуратнее раздавать кредитные карты. Рост просрочки по платежам карточных займов упал в девять раз.
Под Тверью на двухлетнего ребёнка с крыши упала глыба снега. Следователи намерены дать оценку действиям работников коммунальных служб.
Под Владимиром появится дом-интернат имени Доктора Лизы. Интернат для престарелых и инвалидов откроют в городе Вязники в 2017 году.
Мировые новости.
Международный день кино, День святых Невинных Младенцев Вифлеемских, День архангела Гавриила, Вестминстерское аббатство, крупное землетрясение на Сицилии, первый в СССР крытый велотрек, Сергей Есенин и Александр Роу – что ещё интересного произошло в истории 28 декабря?
Старейший в мире самец панды скончался в заповеднике Китая. У панды по кличке Паньпань осталось 130 кровных потомков.
Первую в мире смарт-ель установили в Минске. Ёлка может отвечать на вопросы и даже нецензурную брань.
На дне Мёртвого моря нашли свитки на неизвестном языке. Подобные свитки уже находили ранее.
В Индии с рельсов сошли 14 вагонов пассажирского поезда. Пострадали по меньшей мере 40 человек.
Названы самые кассовые актрисы и актёры 2016 года. Рейтинг возглавила Скарлетт Йоханссон.
В Афганистане обезглавили женщину, отправившуюся за покупками без мужа. Талибы запрещают женщинам покидать дом без сопровождения мужчин. Помимо этого, им запрещено работать и учиться.