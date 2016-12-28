Перед сном. Обзор новостей за 28 декабря

В Новогоднюю ночь центр Рязани будет перекрыт. На Лево-Лыбедской улице в Рязани запретят парковку. На пешеходном переходе в Рязани сбили женщину. Экологи бьют тревогу: лесопарк в Рязани может исчезнуть.

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Рязанские новости.

Экологи бьют тревогу: лесопарк в Рязани может исчезнуть. Выяснилось, что часть земельных участков там принадлежит частным лицам и не имеет каких-либо ограничений.

В Новогоднюю ночь центр Рязани будет перекрыт. Как будет ходить общественный транспорт ночью 1 января.

Звонят – не открывайте дверь! В Рязани обокрали нескольких пенсионеров. Полиция предупреждает рязанских пожилых людей о мошеннических схемах.

Губернатор Олег Ковалёв вручил ключи от новых квартир переселенцам из аварийного жилья. В канун Нового года новоселье отметили 153 семьи.

В Рязанской области по вине пьяного пиромана погибли лайка с щенками и редкие голуби. Поджигатель приговорён к шести годам колонии общего режима.

В Рязанской области подешевели гречка и морковь. Стоимость набора социально значимых продуктов в регионе ниже, чем в соседних областях.

На Лево-Лыбедской улице в Рязани запретят парковку. Изменения в правилах парковки грядут до конца января.

Из Рязани выдворили 16 иностранцев-нелегалов. В спецприёмнике своей участи ожидают ещё 17 человек.

Снежная королева и викинг. Обзор киноновинок от РИА «7 новостей». На этой неделе в рязанских кинотеатрах стартует показ двух новых фильмов.

Шокирующее видео: на пешеходном переходе в Рязани сбили женщину. ДТП произошло сегодня на улице Татарской.

Российские новости.

В Москве по подозрению в убийстве ребёнка ищут подростка. По данным СМИ, под подозрение попал брат погибшего мальчика.

Главный синоптик России рассказал, какой будет погода в Новогоднюю ночь . Директор Гидрометцентра России отметил, что москвичей ждет так называемый волновой эффект. h

Проект «Жить» перед Новым годом выпустил новый социальный ролик. Новогодний ролик рассказывает историю маленькой Маши и её увлечённой гаджетами мамы.

В Новосибирской области по подозрению в жестоком убийстве задержали шестерых братьев. По данным следствия, мужчины в возрасте от 25 до 36 лет совершили преступление, чтобы отомстить.

В московском метро запустили самый длинный эскалатор в мире. Нижняя точка эскалатора находится на глубине 68 метров.

Банки стали аккуратнее раздавать кредитные карты. Рост просрочки по платежам карточных займов упал в девять раз.

Под Тверью на двухлетнего ребёнка с крыши упала глыба снега. Следователи намерены дать оценку действиям работников коммунальных служб.

Под Владимиром появится дом-интернат имени Доктора Лизы. Интернат для престарелых и инвалидов откроют в городе Вязники в 2017 году.

Мировые новости.

Международный день кино, День святых Невинных Младенцев Вифлеемских, День архангела Гавриила, Вестминстерское аббатство, крупное землетрясение на Сицилии, первый в СССР крытый велотрек, Сергей Есенин и Александр Роу – что ещё интересного произошло в истории 28 декабря?

Старейший в мире самец панды скончался в заповеднике Китая. У панды по кличке Паньпань осталось 130 кровных потомков.

Первую в мире смарт-ель установили в Минске. Ёлка может отвечать на вопросы и даже нецензурную брань.

На дне Мёртвого моря нашли свитки на неизвестном языке. Подобные свитки уже находили ранее.

В Индии с рельсов сошли 14 вагонов пассажирского поезда. Пострадали по меньшей мере 40 человек.

Названы самые кассовые актрисы и актёры 2016 года. Рейтинг возглавила Скарлетт Йоханссон.

В Афганистане обезглавили женщину, отправившуюся за покупками без мужа. Талибы запрещают женщинам покидать дом без сопровождения мужчин. Помимо этого, им запрещено работать и учиться.