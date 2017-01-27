Перед сном. Обзор новостей за 27 января

В Госдуме принят закон об отмене уголовного наказания за побои в семье. В Рязани прошла акция «Блокадный хлеб». В Рязанском театре драмы поставили «медицинскую» комедию. В Кремле открылась выставка «Культура рязано-окских могильников».

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Рязанские новости.

Рязанский автомобиль улетел в реку в Москве. Девушку-водителя удалось спасти инспектору ДПС, она госпитализирована. Инспектора ДПС наградят.

В Рязанском театре драмы поставили «медицинскую» комедию. Действие спектакля «Клинический случай» разворачивается в одной из больниц Лондона.

РИА «7 новостей» представляет обзор цен на зубные пасты в рязанских магазинах. Сегодня наши корреспонденты решили изучить ассортимент и цены на то, с чего начинается каждое утро любого человека – с зубной пасты.

Рязанская прокуратура выявила нарушения в работе Фонда капремонта. По инициативе прокуратуры руководитель Фонда Игорь Квашнин привлекался к ответственности, а затем был уволен с занимаемой должности.

В Рязани прошла акция «Блокадный хлеб». Всем желающим раздавали паёк, который получали жители осаждённого города.

В рязанский храм привезли чудотворный образ Божией Матери, именуемый «Знамение» Корчемная. Верующие встретили икону крестным ходом вокруг храма.

В Рязани торжественно отметили 90-летие ДОСААФ. Юбилейные мероприятия состоялись в Доме общественных организаций на Первомайском проспекте.

В Кремле открылась выставка «Культура рязано-окских могильников». Вниманию зрителей представлены вещи из нескольких исследованных некрополей.

Что посмотреть в Рязани в выходные. РИА «7 новостей» представляет обзор мероприятий на 28 и 29 января.

Российские новости.

Снятие блокады Ленинграда, Открытие Антарктиды, освобождение узников Освенцима – о том, чем отметился 27 января в истории, читайте в нашем обзоре.

В Ставрополье педагоги спасли школьницу от позора, заставив паблик удалить её фото – СМИ. Интимные фото 13-летней девушки выложил в соцсеть её бывший парень.

Россияне назвали размер пенсии, приемлемый для достойной жизни. Выяснилось, что порядка 77 процентов респондентов готово иметь пенсию в размере от 5 до 30 тысяч рублей.

В Перми мужчина взял кредит для дачи взятки полицейскому. Сообщается, что житель Перми пытался избежать уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Опубликовано видео нападения таксиста на беременную женщину с маленьким ребёнком. Во время конфликта 2-летний мальчик получил сотрясение мозга.

СМИ: в Госдуме принят закон об отмене уголовного наказания за побои в семье. Побои, нанесенные близким людям в первый раз, классифицируются как административное нарушение, а не уголовное, как это было ранее.

Мировые новости.

Ученые: нарушенный режим сна ведет к преждевременной смерти. Специалисты пришли к выводу, что на здоровье негативно влияет как недосып, так и пересып.

Специалисты назвали самые посещаемые города мира. Наиболее востребованными туристическим центром оказался Гонконг с 27 миллионами путешественников в год.

Турецкий футболист забил самый курьезный автогол года. Действия незадачливого вратаря и его партнеров запечатлены на видео.

Украина хочет отменить празднование Дня Победы. Согласно инициативе, жителям Украины следует праздновать лишь де дни, которые стали переломными для государства.

Японцы разработали смартфон, который можно помыть водой с мылом. Ожидается, что чудесный телефон поступит в продажу уже в марте 2017 года.