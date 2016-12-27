Перед сном. Обзор новостей за 27 декабря
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Эх, прокачусь! Обзор горнолыжных трасс Рязанской области. Рязанцев приглашают в закулисье кукольного театра. В Рязани появилась ёлка с необычными игрушками. К маленьким пациентам Рязанской ДКБ пришло «Новогоднее чудо».
Рязанские новости
Эх, прокачусь! Обзор горнолыжных трасс Рязанской области. Свой последний в этом году обзор цен мы посвящаем горнолыжным трассам Рязанской области.
В рязанском МКЦ прошла губернаторская ёлка. Участниками праздника стали одарённые дети, дети-сироты и ребята из многодетных семей.
Жителя Рязанской области накажут за срубленную ёлку. Теперь его ждёт штраф от трёх тысяч рублей.
Предновогодние ярмарки в Рязани продлятся четыре дня. Они пройдут на Театральной площади, перед ЦНТИ, у кинотеатра «Октябрь».
В Рязани появилась ёлка с необычными игрушками. Новогоднее дерево украшено поделками рязанских школьников и юных инспекторов дорожного движения.
Чёрные лебеди из Рязанского района оба оказались мальчиками. Пол «Кая» и «Герды» установили в Парке птиц в Калужской области.
Рязанцев приглашают в закулисье кукольного театра. В рамках арт-проекта «Волшебный мир сказок» пройдут мастер-классы с актёрами театра, экскурсионные программы и, конечно, потрясающие спектакли Рязанского театра кукол.
В Рязани уничтожили более 700 килограммов турецкой продукции. Незаконные товары были обнаружены на базе на Шабулина.
В Рязани прикрыли подпольное производство «элитного» алкоголя. Масштабы производства впечатляют – из цеха изъято 8 тонн готовой продукции, 8,5 тонн спиртосодержащей жидкости, а также 180 тысяч пустых бутылок.
Депутаты Рязанской гордумы почтили память погибших при крушении Ту-154. Парламентарии собрались на последнее в этом году заседание.
На пост ректора Рязанского Госуниверситета выдвинуто четыре кандидата. Кандидатуры рассмотрела аттестационная комиссия Минобрнауки РФ.
В Рязани узаконят две новые зелёные зоны. Гордума назначила публичные слушания по внесению изменений в Генплан города.
Девять юных рязанцев победили в конкурсе рисунка «Спорт против наркотиков». Награждали победителей и призёров конкурса во Дворце детского творчества.
В Рязанской области за неделю родилось почти 200 малышей. В областном перинатальном центре и роддоме №2 города Рязани на свет появились две пары близнецов.
К маленьким пациентам Рязанской ДКБ пришло «Новогоднее чудо». Предпраздничную акцию под таким названием представители ОНФ в Рязанской области провели в больнице.
На автодороге Тула – Рязань произошло серьёзное ДТП с участием фуры. «Форд Фьюжен» врезался в один из бензобаков большегруза.
Легенда спорта Сергей Ольшанский посетил спортивный праздник в Рязани. Призёр Олимпиады-1972 по футболу встретился со спортсменами города.
Рязанцы смогут подавать в Верховный Суд электронные документы. Такую возможность предоставит пользователям портал «Госуслуги» с 1 января 2017 года.
В Рязанскую область пришли АЗС «Шелл». 23 декабря состоялось торжественное официальное открытие первой заправки.
Триста юных спортсменов в Рязани водили хоровод вокруг ёлки. Для воспитанников спортивных школ города организовали Новогоднюю ёлку.
Рязанская область расторгла соглашение с Тульской о взаимодействии в сфере перевозок легковыми такси. Закон о прекращении действия документа принял региональный парламент.
Статус «Нивы Рязани» будет изменён. Дом торговли продолжит работу в прежнем режиме.
Российские новости
В Новогоднюю ночь зрители НТВ станут звёздами. Редакторы НТВ выведут в прямой эфир тех, кто начнёт трансляцию в приложении с хештегом #ЖивойНовыйГод.
Россияне смогут расплачиваться смартфонами на Android в 2017 году. Систему Android Pay готовы поддержать ведущие российские банки.
Минфин создаст резерв в 20-30 млрд. рублей для поддержки экономики. Дополнительные средства возможно будут направлены на поддержку промышленности, малого и среднего бизнеса.
Следствие сосредоточилось на двух версиях катастрофы Ту-154. Причинами падения самолёта могло быть некачественное топливо и перегрузка.
В Якутии водители «затравили» бурого медведя грузовиками. Издевательства над животным были записаны на видео и попали в сеть.
Мировые новости
Британские ученые рассказали о влиянии Нового Года на человеческий мозг. Специалисты установили, что во время подготовки к Новому Году у человека происходит выброс гормона счастья – дофамина.
Выходцы из Ближнего Востока подожгли берлинского «бомжа». Инцидент произошел 27 декабря на станции берлинского метро Шёнлайнштрассе.
В Закарпатье собаки показали пример уникальной верности. Пёс двое суток охранял на рельсах подругу, раненую поездом.