Перед сном. Обзор новостей за 27 декабря

Эх, прокачусь! Обзор горнолыжных трасс Рязанской области. Рязанцев приглашают в закулисье кукольного театра. В Рязани появилась ёлка с необычными игрушками. К маленьким пациентам Рязанской ДКБ пришло «Новогоднее чудо».

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Рязанские новости

Эх, прокачусь! Обзор горнолыжных трасс Рязанской области. Свой последний в этом году обзор цен мы посвящаем горнолыжным трассам Рязанской области.

В рязанском МКЦ прошла губернаторская ёлка. Участниками праздника стали одарённые дети, дети-сироты и ребята из многодетных семей.

Жителя Рязанской области накажут за срубленную ёлку. Теперь его ждёт штраф от трёх тысяч рублей.

Предновогодние ярмарки в Рязани продлятся четыре дня. Они пройдут на Театральной площади, перед ЦНТИ, у кинотеатра «Октябрь».

В Рязани появилась ёлка с необычными игрушками. Новогоднее дерево украшено поделками рязанских школьников и юных инспекторов дорожного движения.

Чёрные лебеди из Рязанского района оба оказались мальчиками. Пол «Кая» и «Герды» установили в Парке птиц в Калужской области.

Рязанцев приглашают в закулисье кукольного театра. В рамках арт-проекта «Волшебный мир сказок» пройдут мастер-классы с актёрами театра, экскурсионные программы и, конечно, потрясающие спектакли Рязанского театра кукол.

В Рязани уничтожили более 700 килограммов турецкой продукции. Незаконные товары были обнаружены на базе на Шабулина.

В Рязани прикрыли подпольное производство «элитного» алкоголя. Масштабы производства впечатляют – из цеха изъято 8 тонн готовой продукции, 8,5 тонн спиртосодержащей жидкости, а также 180 тысяч пустых бутылок.

Депутаты Рязанской гордумы почтили память погибших при крушении Ту-154. Парламентарии собрались на последнее в этом году заседание.

На пост ректора Рязанского Госуниверситета выдвинуто четыре кандидата. Кандидатуры рассмотрела аттестационная комиссия Минобрнауки РФ.

В Рязани узаконят две новые зелёные зоны. Гордума назначила публичные слушания по внесению изменений в Генплан города.

Девять юных рязанцев победили в конкурсе рисунка «Спорт против наркотиков». Награждали победителей и призёров конкурса во Дворце детского творчества.

В Рязанской области за неделю родилось почти 200 малышей. В областном перинатальном центре и роддоме №2 города Рязани на свет появились две пары близнецов.

К маленьким пациентам Рязанской ДКБ пришло «Новогоднее чудо». Предпраздничную акцию под таким названием представители ОНФ в Рязанской области провели в больнице.

На автодороге Тула – Рязань произошло серьёзное ДТП с участием фуры. «Форд Фьюжен» врезался в один из бензобаков большегруза.

Легенда спорта Сергей Ольшанский посетил спортивный праздник в Рязани. Призёр Олимпиады-1972 по футболу встретился со спортсменами города.

Рязанцы смогут подавать в Верховный Суд электронные документы. Такую возможность предоставит пользователям портал «Госуслуги» с 1 января 2017 года.

В Рязанскую область пришли АЗС «Шелл». 23 декабря состоялось торжественное официальное открытие первой заправки.

Триста юных спортсменов в Рязани водили хоровод вокруг ёлки. Для воспитанников спортивных школ города организовали Новогоднюю ёлку.

Рязанская область расторгла соглашение с Тульской о взаимодействии в сфере перевозок легковыми такси. Закон о прекращении действия документа принял региональный парламент.

Статус «Нивы Рязани» будет изменён. Дом торговли продолжит работу в прежнем режиме.

Российские новости

В Новогоднюю ночь зрители НТВ станут звёздами. Редакторы НТВ выведут в прямой эфир тех, кто начнёт трансляцию в приложении с хештегом #ЖивойНовыйГод.

Россияне смогут расплачиваться смартфонами на Android в 2017 году. Систему Android Pay готовы поддержать ведущие российские банки.

Минфин создаст резерв в 20-30 млрд. рублей для поддержки экономики. Дополнительные средства возможно будут направлены на поддержку промышленности, малого и среднего бизнеса.

Следствие сосредоточилось на двух версиях катастрофы Ту-154. Причинами падения самолёта могло быть некачественное топливо и перегрузка.

В Якутии водители «затравили» бурого медведя грузовиками. Издевательства над животным были записаны на видео и попали в сеть.

Мировые новости

Британские ученые рассказали о влиянии Нового Года на человеческий мозг. Специалисты установили, что во время подготовки к Новому Году у человека происходит выброс гормона счастья – дофамина.

Выходцы из Ближнего Востока подожгли берлинского «бомжа». Инцидент произошел 27 декабря на станции берлинского метро Шёнлайнштрассе.

В Закарпатье собаки показали пример уникальной верности. Пёс двое суток охранял на рельсах подругу, раненую поездом.