Перед сном. Обзор новостей за 26 декабря

В ДТП на улице Спортивной в Рязани погибла 35-летняя женщина. В России зарегистрирован первый случай смерти от гриппа в текущем зимнем сезоне. Учёные назвали дату апокалипсиса.

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Рязанские новости

На пожаре в Рязанской области погиб человек. Причина случившегося и размер материального ущерба устанавливаются.

Рязанская студентка победила в конкурсе научных работ. Алина Гусманова стала первой в одной из номинаций конкурса «Ельцин. Новая Россия. Мир».

В Рязани фура оборвала троллейбусные провода. Из-за происшествия пассажирам троллейбусов пришлось идти пешком, образовалась пробка.

Криминальные итоги выходных – причинение тяжкого вреда здоровью, грабёж, шесть краж. На улицах Рязани задержано 43 нетрезвых гражданина, за совершение мелкого хулиганства задержано 14 нарушителей.

В Скопинском районе состоялся спортивный праздник для детей школы-интерната. В празднике приняли участие школьники всех возрастов.

В Рязанской области «Нексия» протаранила «Камаз». В результате аварии на месте происшествия погибли водитель иномарки и его 35-летняя пассажирка, жительница Московской области.

В ДТП на улице Спортивной в Рязани погибла 35-летняя женщина. ВАЗ-2112 выехал на встречку, где столкнулся с рейсовым автобусом «Неоплан».

В Рязанской Школе молодёжного предпринимательства состоялся очередной выпуск. Число выпускников этого набора превысило 100 человек.

Рязанцы должны сообщить в налоговые органы о своём имуществе. Граждане, ранее хотя бы один раз получавшие налоговые уведомления или не получавшие их в связи с предоставлением налоговой льготы, сообщать о своём имуществе налоговикам не обязаны.

Рязанские лучники вернулись с медалями со всероссийского турнира в Рыбинске. Рязанские лучники завоевали четыре медали в личном зачёте и одну в командном.

Коммерческий транспорт Рязани начнёт работу по нерегулируемым маршрутам. Гражданам опасаться резкого повышения цен на транспортные услуги не следует, заявили в горадминистрации.

В Рязани представителей региональной прессы созывали на обучающие семинары. Министерство печати и массовых коммуникаций Рязанской области провело семинар «Основы профессионального мастерства сотрудников региональных СМИ».

В 137 Рязанский парашютно-десантный полк прибыла техника нового поколения. В церемонии передачи военнослужащим техники приняли участие губернатор Рязанской области Олег Ковалёв и командующий ВДВ России Андрей Сердюков.

Выпускники ССУЗов Рязани востребованы на рынке труда. Этот факт констатировало заседание Рязанской областной комиссии по вопросам среднего профессионального образования.

За два года рязанский АПК выгодно приобрёл более 300 единиц отечественной сельхозтехники. Предприятия АПК Рязанской области активно обновляют свой технопарк.

В Рязани стартовал турнир Народной футбольной лиги. Для участия в турнире заявились четыре команды. В их составе – футболисты старше 45 лет.

В Рязани полицейские пресекли незаконную продажу новогодних деревьев. Из незаконного оборота изъяты 12 сосен.

На одной из улиц Рязани отключили холодную воду. Ремонтные работы ведут сотрудники Водоканала.

За уик-энд в Рязанской области задержано 22 нетрезвых водителя. Пятеро из них будут привлечены к уголовной ответственности.

В рязанском Минздраве рассказали, когда в регионе ожидается пик заболеваемости гриппом и ОРВИ. Медики просят граждан заниматься профилактикой и не приходить на работу при первых признаках заболевания.

В пяти торговых точках в Рязани незаконно реализовывали пиротехнику. Продавцы не несли никакой ответственности за свой товар.

Сотрудник ГИБДД пообщался с работниками рязанской колонии. Вниманию присутствующих был представлен фильм, рассказывающий об основных причинах дорожно-транспортных происшествий.

Олег Митин призвал рязанцев быть более терпимыми к медикам. Заместитель министра здравоохранения рассказал, в каких случаях необходимо вызывать скорую помощь.

В Рязани проверили работу медучреждений. Представители Минздрава посетили городскую поликлинику завода «Красное знамя», городские клинические больницы №№5 и 10, городские детские поликлиники №№3 и 6.

В Рязанской области почитают память погибших в авиакатастрофе Ту-154. 26 декабря в Рязанской области – день траурных мероприятий.

Администрация города Рязани наградила предпринимателей — победителей профессионального конкурса. Подведены итоги конкурса «Лучший субъект малого и среднего предпринимательства города Рязани».

Почти 2,5 тысячи кубометров снега вывезли с улиц Рязани за ночь. В уборке снега были заняты 80 единиц техники.

В Рязани пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС. Мужчину уже задерживали за рулём в нетрезвом виде шесть раз.

Рязанцы смогут сэкономить на оформлении паспортов. Экономия при электронном оформлении документов будет более чем существенная.

Юные рязанцы успешно осилили «Рождественские заморочки». Тридцать шесть рязанских творческих коллективов состязались в фестивале-конкурсе с необычным названием.

Во вторник рязанцев ждёт снег с дождём. Температура воздуха ночью по области -6…-1ºС, в Рязани -4…-2ºС; днём по области -3… +2ºС, в Рязани -1… +1ºС.

В Рязани прошла панихида по погибшим в авиакатастрофе над Чёрным морем. Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днём траура по погибшим при крушении самолёта.

Рязанским спортсменам-экстремалам напомнили об опасности ЛЭП. Приближение человека, спортивного оборудования к проводам ЛЭП на недопустимое расстояние может привести к получению сильнейших ожогов, параличу жизненно важных органов, смерти.

Митрополит Марк и Олег Булеков убрали снег из Рязанского Кремля. На "субботник» вместе с ними вышли семинаристы, сотрудники администрации и епархиального управления.

В Рязанской области пропал 44-летний мужчина. Алексей Каравайцев вышел из дома 25 декабря и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Рязанские театры собираются рассказать «Сказку на здоровье!». Четыре государственных театра Рязани сыграют новогодние благотворительные спектакли в пользу больных детей.

Глава администрации Рязани Олег Булеков возложил цветы к бюсту Александра Александрова. Возле бюста композитора в Рязани зажгли свечи в память о погибших.

Елена Митина приняла участие в акции «Подари детям праздник». Подарки воспитанникам Елатомской школы-интерната депутат Госдумы РФ приобрела в рамках региональной недели.

Рязанский Дворец детского творчества представил новогоднюю премьеру. Праздничное зрелище называлось «Пять минут или потерянное время».

Сотрудники Следственного комитета подарили воспитанникам Рязанского дома ребёнка новогоднюю сказку. Хорошее настроение, радость и улыбки детей стали лучшей благодарностью для взрослых.

В Рязанской области полицейские изъяли 226 бутылок спиртосодержащего лосьона. Также нарушения при торговле спиртным были выявлены в одном из кафе в Рязани.

Рязанских правонарушителей оштрафовали почти на 150 тысяч рублей. Таковы были итоги очередного заседания административных комиссий при администрации города Рязани.

Водители и кондукторы рязанских троллейбусов отработали «обнаружение взрывного устройства». В троллейбусном депо №1 состоялось внеочередное инструкторско-методическое учение.

Более 3 тыс. рязанцев не смогут выехать за границу из-за долгов. За 11 месяцев текущего года с помощью ограничения рязанских должников в праве выезда за пределы РФ взыскано 27,4 миллиона рублей.

Ольга Голодец поручила ускорить создание рабочей группы по «Есенинской Руси». От Рязанской области в состав рабочей группы предложено включить вице-губернатора Сергея Филимонова.

Российские новости

В России зарегистрирован первый случай смерти от гриппа в текущем зимнем сезоне. В нынешнем году по России ходит преимущественно вирус гриппа, который СМИ называют гонконгским.

Александр Панайотов: Джордж Майкл – мой родственник. Джордж Майкл может быть родственником россиянина в 8-м колене.

Мировые новости

Великобритания создаст ударные бригады против «Арматы» и «Курганца». По оснащению эти бригады, как считают российские специалисты, заведомо уступают предполагаемому противнику.

Убийца посла Карлова едва не стал охранником Эрдогана. Об этом рассказала сестра полицейского Сехер.

Учёные назвали дату апокалипсиса. Ожидается, что наша планета сойдет со своей оси вращения.