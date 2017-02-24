Перед сном. Обзор новостей за 24 февраля

В Рязани выберут «Мисс Люксор-2017». В Клепиковском районе прошли гонки на внедорожниках. Рязанцы могут помочь Татьяне Тураевой выйти в финал музыкального конкурса «Народный махор». Рязанцы отметили Масленицу.

Главная новость

Рязанские новости.

В Рыбновском районе сгорел жилой дом. В тушении принимали участие 1 пожарный автомобиль, 4 человека личного состава Государственной противопожарной службы, 1 пожарный автомобиль, 2 человека добровольной пожарной команды.

В Рязани выберут «Мисс Люксор-2017». Конкурсанток и зрителей ждут презентация, дефиле участниц в купальниках и в вечерних платьях, творческий номер, интеллектуальный конкурс.

Рязанская молодёжь приняла участие в квесте «1941. Заполярье». Участники прошли задания на логику, сообразительность, на слаженность в команде, на доверие.

Ночью в Рязани засыпали ямы на пяти улицах. Общая площадь участков составила 72 кв.м.

В Клепиковском районе прошли гонки на внедорожниках. Владельцы внедорожников из Рязани, Касимова, Солотчи, Рыбного пробивались через глубокий снег, преодолевали крутые горки.

Рязанцы могут помочь Татьяне Тураевой выйти в финал музыкального конкурса «Народный махор» Татьяна дошла до полуфинала конкурса. На сайте проекта проходит голосование за полуфиналистов.

Рязанцы отметили Масленицу. Общегородские гуляния впервые в этом году прошли на Лыбедском бульваре.

Российские новости.

«Очевидное – невероятное». 24 февраля в истории. С самого первого эфира передача стала очень популярной. Обсуждение интересных и актуальных проблем науки и человечества притягивало к экранам телевизоров представителей разного возраста и сфер занятий.

В Челябинской области будут судить серийного насильника. Вадим Есипов обвиняется в насилии над восемью потерпевшими.

Тверь лишилась областной детской больницы. Пожар в лечебном учреждении начался ночью и продолжался несколько часов.

Неработающих пенсионеров хотят избавить от оплаты капитального ремонта. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму.

Громкое дело в Великом Новгороде: пьяный пациент избил врачей. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал незамедлительно передать уголовное дело в следственные органы.

Мировые новости.

СМИ «выдали», как будет выглядеть Nokia 3310. Обновленная Nokia появится на мировом рынке уже в этом феврале.

В Германии отец-испанец убил двоих сыновей от русской матери. На момент убийства отец был разведён с матерью, но встречался с детьми по выходным.

Новый «Ford Focus» прошёл зимний тест-драйв. Автомобиль был закамуфлирован, но скрыть его от фотошпионов не удалось, и снимки попали в интернет.