Перед сном. Обзор новостей за 23 февраля

Владислав Фролов поздравил рязанцев с праздником защитников Отечества. Рязанка стала героиней передачи «Давай поженимся!» на Первом канале. Житель Рязанского района погиб, задохнувшись в дыму. Скончался народный артист Алексей Петренко.

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Рязанские новости

Владислав Фролов: Ратные подвиги рязанцев навсегда останутся в летописи нашей страны. Глава муниципального образования поздравил рязанцев с праздником.

Рязанка стала героиней передачи «Давай поженимся!» на Первом канале. Спасатель МЧС по имени Сергей выбрал именно девушку Юлию из Рязани.

На участке трассы М-5 в Рязанской области затруднено движение по участку с 360 по 370 километр. Водителей просят заранее продумывать свой маршрут.

Житель Рязанского района погиб, задохнувшись в дыму. Причиной смерти жителя села Дядьково стали непотушенная сигарета, пластиковые окна и хорошие двери, из-за чего притока воздуха в комнату не было

Российские новости

Скончался народный артист Алексей Петренко. Исполнителя более чем 70 запомнившихся публике ролей не стало в возрасте 78 лет.

В столичном клубе на концерте задержали полсотни нацболов. Полиция объяснила, что задержание произошло по подозрению в краже мобильных телефонов. Но лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Аверин связывает этот факт с обыском в офисе «Другой России» 20 февраля.

Водителя почтового фургона из Воронежской области наградили за мужество, проявленное при сопротивлении грабителям. Директорат «Почты России» вручил Николаю Ильинову ключи от машины УАЗ «Патриот».

Россошанский фельдшер два километра шёл пешком до больного. «Скорая помощь» не смогла проехать по заметённой снегом дороге, фельдшер не стал ждать, пока рабочие расчистят дорогу, и отправился своим ходом. Он своевременно оказал больному медицинскую помощь.

В Татарстане папаша избил сына за покупку книги и циркуля. Избивал отец сына и жену систематически, против него завершено и передано в суд уголовное дело.

В Подмосковье столкнулось сразу 27 автомобилей. Массовое столкновение произошло на 38 километре Минского шоссе в сторону области.

Мировые новости

В Китае заболевают мутацией птичьего гриппа. Специалисты пока считают новый штамм птичьего гриппа не слишком опасным для человека, так как налицо всего два случая, и больные поправляются.

Зато во Франции 600 тысяч уток стали жертвами птичьего гриппа . Такое количество птиц уничтожили власти в целях борьбы с эпидемией. Ранее на убой пошли ещё 3 миллиона домашних птиц.

Американский полицейский обрёл в России политическое убежище сроком на год. Полицейский из Флориды Джон Марк Дуган покинул родину из-за своей антикоррупционной деятельности.

В Бресте выпустили к 23 февраля необычные консервы. Брестский чулочный комбинат упаковал в консервные банки мужские носки. 3 тысячи новинок раскупили за первый день продаж.