Перед сном. Обзор новостей за 22 февраля

Рязань простилась с Владимиром Ковановым. В Рязани несколько автомобилей пробили колёса в одной яме. В Рязани приступили к инвентаризации дорог после зимы. Что посмотреть в Рязани в выходные.

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Рязанские новости.

Строительство высотного комплекса на месте «Барса на Есенина» признано целесообразным. Новый жилой комплекс будет включать шесть 26-этажных зданий с сопутствующей инфраструктурой.

В Рязани несколько автомобилей пробили колёса в одной яме. Один из пострадавших рассказал журналистам, что пробил два колеса. Покрышки теперь придётся выбрасывать.

Рязань простилась с Владимиром Ковановым. Известного рязанского фотографа и общественного деятеля похоронили в Кирицах, рядом с братом.

Рязанскому цирку предоставили преференции по аренде общежития до конца года. Ранее льготу планировалось предоставить на два года.

Рязанка перевела 100 тысяч рублей со своей банковской карты мошеннику. Звонивший представился ей сотрудником службы безопасности банка и попросил дойти до банкомата.

Обзор киноновинок от РИА «7 новостей». На этой неделе в рязанских кинотеатрах стартует показ пяти новых фильмов.

Дело бывшего первого зампреда правительства Рязанской области Дмитрия Андреева передано в суд. Чиновник обвиняется в крупной взятке и мошенничестве.

В Рязани приступили к инвентаризации дорог после зимы. На 22 февраля проверки проведены на более 30-ти улицах областного центра, в том числе магистральных.

В Рязани чествовали защитников Отечества. Торжественное мероприятие, посвящённое 23 февраля, состоялось в областной филармонии.

Что посмотреть в Рязани в выходные. День защитника Отечества, Масленица, бал, баскетбол и множество самых разных мероприятий.

Российские новости.

Госплан СССР. 22 февраля в истории. Госплан СССР являлся инициатором и главным движущим рычагом реализации экономической политики государства.

Пореченков рассказал, почему «Вурдалаки» не сходны с американским кино. Актёр сыграл священника Лавра в экранизации раннего рассказа Алексея Толстого «Семья вурдалака».

В Перми водитель насмерть сбил полуторогодовалого ребенка во дворе дома. Совершив наезд, мужчина скрылся с места происшествия.

Сергей Шнуров вставил зубы за 250 тысяч долларов. По словам звезды, в молодости он часто участвовал в драках, в результате чего терял зубы.

В Петербурге сын избил мать сковородкой, требуя от нее денег. Сотрудники полиции задержали нерадивого родственника.

Danone может выступить спонсором продолжения «Простоквашино». Об этом рассказал министр культуры России Владимир Мединский.

Филипп Киркоров призвал бойкотировать «Евровидение» в Киеве. Артист признался, что весьма огорчен политизированностью песенного конкурса в нынешнем году.

Мировые новости.

Ученые обнаружили следы инопланетной жизни на Земле. Находка была сделана в иранской пустыне Деште-Лут.

Ученые: в будущем секс изменится до неузнаваемости. По мнению специалистов, человечество ждет эпоха виртуального секса.

Ученые выяснили, что на Марсе выпадает снег. При снижении температуры до определенного уровня на поверхности планеты образуется ледовый покров.

В Сети набирает популярность видео поющего современные хиты попугая. Ролик был загружен 21 февраля и уже набрал почти 400 тысяч просмотров.

В Сети появились уникальные снимки гибридного внедорожника «Range Rover». Выпуск автомобиля запланирован на 2018 год.

Молодой парень женился на 82-летней бабуле, влюбившись в ее голос по телефону. Сообщается, что свадьба состоялась 18 февраля.