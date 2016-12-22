Перед сном. Обзор новостей за 22 декабря

Новый год – мандарин мне в рот, или сколько стоят самые новогодние фрукты в магазинах Рязани. «Рождественский караван Coca-Cola» сделает в Рязани две остановки. Расстрелявшие рязанских грибников сказали последнее слово.

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Рязанские новости

Новый год – мандарин мне в рот, или сколько стоят самые новогодние фрукты в магазинах Рязани. Корреспонденты РИА "7 новостей" решили изучить цены на самые новогодние продукты – мандарины и икру.

«Рождественский караван Coca-Cola» сделает в Рязани две остановки. Возле главной городской ёлки будет организован праздник для детей и взрослых.

В Рязани открылся каток на ЦСК. Работу каток начал с 21 декабря.

Воспитанники Мосоловской школы-интерната посетили завод Logicpir. Поездку организовал фонд «ДетскиеДомики».

Расстрелявшие рязанских грибников сказали последнее слово. Отец попросил прощения у сыновей.

В Рязани открыли мемориальную доску Почётному мастеру спорта СССР Виктору Адояну. Митинг по случаю открытия мемориальной доски на фасаде здания регионального отделения ДОССАФ России Рязанской области прошёл накануне 14-ой годовщины смерти Виктора Адояна.

Одарённым детям вручили стипендии губернатора Рязанской области. Стипендии получили более 60-ти школьников.

Рязанцы могут помочь маленькой Арине осуществить новогоднюю мечту. Даже находясь в больнице, девочка не перестаёт мечтать и ждёт подарков на Новый год.

В Рязани пройдёт чемпионат по зимнему рыбатлону. Все желающие смогут принять участие в гонках на фэтбайках и тест-драйве мотособак.

Рязанские студенты спели о Родине в торговом центре. Песенные флэшмобы проходят по всей России, а также в Молдавии, Белоруссии, Казахстане и Канаде.

ХК «Рязань» побывал на празднике в школе-интернате Михайлова. Посещение скита Сретенского монастыря в Михайловском районе и школы-интерната в Михайлове становится уже доброй традицией ХК «Рязань».

В Рязани узаконят две зелёные зоны. Корректировки в градостроительную документацию внесут депутаты городской Думы.

В 2017 году на 18 рязанских маршрутах появятся машины большей вместимости. Требования к транспорту перевозчиков определила городская администрация.

Рязанцы станут меньше платить за госуслуги. Госпошлина за госуслуги, заказанные через интернет, снижается на 30 процентов.

В Рязани подвели итоги молодёжного конкурса «Профессия мечты». Участники конкурса смогли провести один день в профессии и познакомиться с особенностями будущей профессии.

В Рязани прошёл чемпионат области по пауэрлифтингу. В соревнованиях приняли участие около 60 спортсменов из Рязани, Касимова, Сасова, Кораблина.

У мужчины в рязанском кафе отобрали телефон. Полицейские раскрыли ограбление и изъяли похищенный гаджет.

В ночь на четверг снег на улицах города убрали 5 тракторов и 15 самосвалов. Уборка снега проводилась на улицах Полонского, Горького, Татарской, Свободы, Соборной, улицы и площади Ленина.

Российские новости

В Ростуризме обсуждают льготные путёвки для пенсионеров. Программа создаётся для развития внутреннего туризма и стимуляции пожилых людей к путешествиям и активному образу жизни.

Внук Сталина умер в Москве через день после дня рождения деда. Сын Якова Джугашвили Евгений внезапно умер на 81-м году жизни.

Обязательный значок «ГМО» могут ввести в ЕАЭС с 2017 года. Соответствующие поправки в техрегламент Роспотребнадзор внес еще в прошлом году.

Виктор Бут попробует два способа возвращения на родину. После смены администрации Белого дома защита россиянина предпримет ряд мер для его возвращения в РФ.

В Пензе выброшенный на свалку крокодил замёрз насмерть. Жители Пензы нашли рядом с мусорными контейнерами замерзающего крокодила и вызвали спасателей.

Озвучены предварительные причины взрыва на станции метро «Коломенская» в Москве. Причиной взрыва на станции метро «Коломенская» Замоскворецкой линии в Москве стали сварочные работы, во время которых взорвался баллон с газом.

Кадыров жёстко отреагировал на статью New York Daily News об убийстве Карлова. Издание героизирует убийцу посла.

Дядя убил племянника за разбитое об лоб пасхальное яйцо.Тело злоумышленник спрятал в сарае.

Мировые новости

В Турции освободили родственников убийцы российского посла. В частности, освободили отца, мать, сестру и двух дядей с супругой одного из них.

Мужской мозг стареет быстрее женского. К такому заключению пришли венгерские нейрофизики.

В Испании откроют секс-кинотеатры с виртуальной реальностью. Зрители станут участниками показываемых порно-фильмов.