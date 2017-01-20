Перед сном. Обзор новостей за 20 января

Рязанцам напомнили порядок зачисления детей в первый класс. Рынку в Торговом городке не продлили разрешение на работу. Виновного в расстреле рязанских грибников осудили на 23 года. Для борьбы с фальшивым молоком изменят ГОСТ.

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Рязанские новости.

В Рязани наркомана через суд лишили водительских прав. Ранее 28-летний мужчина был признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Рязанский ресторан вошёл в список номинантов премии «Пальмовая ветвь». Абсолютно все блюда в этом заведении содержат алкоголь.

Рязанцам напомнили порядок зачисления детей в первый класс. Когда и где начинается приём заявлений, куда обращаться, если в школе нет свободных мест, в какие сроки ребёнка должны зачислить в первый класс, читайте в нашем материале.

Разыскиваются очевидцы наезда на женщину в Рязани. ДТП произошло на улице Октябрьской в ноябре 2016 года.

Рынку в Торговом городке не продлили разрешение на работу. С 28 января на улице Свободы начнёт работу ярмарка выходного дня, которая переедет туда из Горрощи.

Виновного в расстреле рязанских грибников осудили на 23 года. В июле 2015 года, супруги-грибники случайно забрели на принадлежавший Мураду Агджаеву и двум его сыновьям участок конопли. Жена погибшего удовлетворена приговором убийцам супруга. После приговора суда женщина пообщалась с представителями СМИ.

В Рязанском театре кукол приготовили новый спектакль для взрослых. Рязанцев приглашают на мистическую премьеру с интригующим названием «Лафертовская Маковница».

Автобусы до ТРЦ «М5 Молл» и обратно будут ходить реже. Новое расписание будет действовать с 1 февраля.

Что посмотреть в Рязани в выходные. РИА «7 новостей» представляет обзор мероприятий на 21 и 22 января.

Российские новости.

День Республики Крым, День супруга в Исландии, вечный нейтралитет Бельгии, образование республики Дагестан, Пекинский договор, Федерико Феллини и Ирина Аллегрова – что ещё интересного произошло в истории 20 января?

Для борьбы с фальшивым молоком изменят ГОСТ. В Росстандарте хотят поставить заслон вредным добавкам в корме коров.

Российское Минобороны ищет замену Ту-154. Пассажирский авиапарк для вооружённых сил намереваются укомплектовать новыми российскими самолётами.

В Химках убит инкассатор. Инкассатора застрелили нападающие на торговый центр.

В России не будет введена прогрессивная шкала подоходного налога. Налоговая система страны не поменяется радикально, обещал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В Оренбурге похитили ребёнка с целью выкупа. Частично похититель признал свою вину.

В российские учебные заведения вернутся лучшие традиции советской школы. За это ратует министр образования Ольга Васильева.

Супругов из Липецка приговорили к большим срокам за истязания и убийство дочери. Ребёнок, которого изуверы забили до смерти, был приёмным.

Челябинец убил бабушку и закопал в саду. На преступление молодой человек пошёл ради бабушкиной квартиры.

Мировые новости.

Роберт Де Ниро, Алекс Болдуин и Шер объединились против Трампа. Мэр Нью-Йорка и голливудские звёзды устроили митинг против избранного президента.

Парламент Абхазии увеличивает штрафы за незаконное пересечение границы. Граждане лишь пяти стран мира, среди них Россия, имеют право въезда в страну без виз.

Не менее двадцати человек пострадали в Мельбурне от наезда автомобиля на толпу. Три человека погибли, водитель задержан.

Ученые: сплетни изменяют женщинам гормональный фон. Итальянский психиатр научно исследовала природу сплетен.