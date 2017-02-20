Перед сном. Обзор новостей за 20 февраля

Скончался рязанский фотограф Владимир Кованов. В Воронеже подростки фотографировались, свесившись с крыши. В ближайшие 10 лет на Земле сильно похолодает – учёные.

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Рязанские новости

По дороге из Рязани в Калугу пропал человек. Информация о поисках появилась в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Рязань».

В первом раунде плей-офф рязанские хоккеисты сыграют с командой из Санкт-Петербурга. В заключительном матче регулярного чемпионата ХК «Рязань» проиграл в Ангарске.

На Масленицу в Рязани пройдёт более 20 праздничных мероприятий. РИА «7 новостей» представляет полную программу масленой недели.

Коллектив из Рязанской области стал лауреатом международного танцевального конкурса «Best of the Best». «Step up» из Сасова впервые принимал участие в конкурсе такого уровня.

Рязанская футболистка вновь вызвана в юниорскую сборную России. Анастасия Фетисова практически на два года младше своих партнёрш по сборной.

В День защитника Отечества «М5 Молл» приготовил для рязанцев большую праздничную программу. Все желающие смогут принять участие в сборке и разборке оружия и соревнованиях по подтягиванию, отведать солдатской каши и сфотографироваться с военной техникой, а также посмотреть праздничный концерт.

В выходные в Рязанской области произошло 42 преступления. На улицах Рязани полицейские задержали 22 нетрезвых гражданина и 15 нарушителей общественного порядка.

Рязанцы отметили полвека совместной жизни, сыграв свадьбу. Торжественная церемония стала подарком паре на 50-летие совместной жизни.

В Рязанской области выбрали юных законотворцев. Выбирая победителей, жюри рассмотрело 20 заявок, поступивших на конкурс.

В Рязани активисты организовали концерт «Я тебя слышу» для слабослышащих людей. Завершил концерт показ фильма «Битва за Севастополь», для которого молодогвардейцы специально написали субтитры.

Рязанцам предлагают широкий пакет страховых услуг. Представители ведущих страховых компаний России и Рязани предлагают широкий пакет страховых услуг.

Скончался рязанский фотограф Владимир Кованов. Владимиру Кованову было 58 лет. В последнее время он сильно болел.

На ярмарках выходного дня в Рязани было продано 9,4 т мяса и 8 т хлеба. На пяти городских площадках торговлю осуществляли 192 товаропроизводителя.

В ДТП в Рязани пострадала пятилетняя девочка. Ребёнок сидел на переднем пассажирском сидении «Нивы» на коленях у матери.

Ночью снег на улицах Рязани убирали 52 единицы техники. За ночь было вывезено 490 кубических метров снега.

На улице Советской армии в Рязани обнаружили наркопритон. Хозяин квартиры требовал от гостей соблюдать конспирацию и не шуметь, но бдительных соседей обмануть не удалось.

В Академии ФСИН России завершились комплексные учения «Итог» с курсантами выпускных курсов. В ходе учений курсанты работали в игровых коллективах в роли сотрудников исправительного учреждения, учились принимать и реализовывать управленческие решения, оформлять служебные документы, организовывать взаимодействие между отделами и службами по различным аспектам служебной деятельности.

За три дня в Рязанской области выявлено 27 нетрезвых водителей. Четыре человека сели за руль пьяными не в первый раз.

В Рязани завершилась акция «Все на каток!». Следующей зимой рязанцы снова смогут по пятницам кататься на коньках бесплатно.

В Рязани презентовали книгу о журналистах-фронтовиках. Идея создания книги родилась три года назад, когда Союз журналистов решил создать базу данных воевавших корреспондентов.

Рязанские школьники поборются за путёвки на всероссийские соревнования «Весёлый дельфин». Торжественное открытие Первенства города по плаванию среди ДЮСШ «Весёлый дельфин» пройдёт в бассейне «Аквамед».

Жители Рязанской области фиктивно прописали у себя иностранцев. В отношении хозяев «резиновых домов» возбуждены уголовные дела по ст.322.3 УК РФ.

Рязанцы сыграли в «Хоккей в валенках». Любители активного отдыха приняли участие в метании валенка, эстафетах «Хоккей с мячом – забей в ворота» и «плюшки наперегонки».

В Рязани прошёл спортивный праздник «Горы для всех». Участники программы «Лыжи мечты» продемонстрировали свои успехи после курсов занятий по уникальной методике.

Рязанские спортсмены успешно выступили на первенстве России по тхэквондо. Участие в состязаниях в Анапе принимают около 100 спортсменов из разных регионов страны.

Рязанцы увидят личные вещи семьи Семёновых-Тян-Шанских. В кремле открывается выставка, приуроченная к 190-летию выдающегося учёного, путешественника.

В Сасове отметили День зимних видов спорта. Все участники праздника смогли весело и активно провести время и согреться горячим чаем с печеньями и пряниками.

Сотрудники СОБР Росгвардии по Рязанской области отметили день образования подразделения. История рязанского специального отряда быстрого реагирования началась 18 февраля 1993 года.

За выходные в Рязанской области изъяли 200 литров спиртного. Пресечено нарушение правил торговли спиртным в магазинах на улицах Бирюзова, Качевской и Есенина в Рязани.

Рязанцу выписали штраф за непредоставление документации. Судебным приставом-исполнителем в отношении него вынесено постановление о наложении административного штрафа в размере тысячи рублей.

В Скопинском районе прошли соревнования по биатлону. Солнечный зимний день способствовал хорошему настроению участников.

На рязанском празднике «Душа моя Масленица» будут работать две сцены. Финальным аккордом станут сжигание чучела Масленицы и фейерверк.

Жителя Рязани осудили за покупку наркотиков. Дело было рассмотрено в особом порядке судопроизводства.

Рязанские тай-боксёры заняли призовые места открытого турнира по тайскому боксу на призы главы администрации г. Балабаново. Алексей Серёгин стал первым в весовой категории до 63.5 кг, в финале победив соперника из Тулы, а Александр Тетерский занял третье место в категории до 71 кг.

В Рязани презентовали проект, посвящённый столетию Февральской революции. Одним из мероприятий проекта стала книжная выставка, знакомящая читателей с литературой, рассказывающей о трагических событиях вековой давности.

Во вторник без холодной воды останутся жители четырёх домов и один детский сад. Отключение связано с ремонтом на водопроводе.

В Рязанской области за минувшую неделю родилось 211 детей. В областном перинатальном центре на свет появились близнецы.

В Рязани пенсионерам пришлось толкать заглохший троллейбус. Видео с этим моментом опубликовал федеральный портал.

Активисты ОНФ добились ремонта труб в общежитии на улице Островского в Рязани. В настоящее время авария устранена, пара в комнатах и коридорах нет. Однако в полной мере ещё не восстановлено отопление.

В Рязани закрасили надписи, рекламирующие продажу наркотиков на стенах домов. Акция «Чистые стены» прошла при поддержке полиции.

Николай Любимов встретился с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым. Речь также шла о повышении безопасности дорожного движения и совершенствовании профилактической работы.

Красивые и отважные: Минобороны опубликовало фото рязанских десантниц. Фото курсанток Рязанского десантного училища размещено в twitter.

В Рязани презентуют 7-й том книги Рязанской области «Солдаты Победы 1941-1945 годов». Том включает около 11 тысяч имён ряжцев, вернувшихся с Победой с войны.

ТОС Рязани организовал праздничные гуляния «Прощай, Масленица!». Жители района смастерили к празднику скворечники для пернатых, которые развесили на площадке под весенние заклички.

Для активистов Рязани организовали традиционное мероприятие «Нестандартный выходной». Мероприятие проводится ежегодно и собирает активистов из разных общественных организаций города.

В Рязанской области достроят ЖК «Дядьково», для завершения «Аэробуса» ищут инвестора. Рабочее совещание по вопросам завершения строительства жилых домов прошло в региональном министерстве строительного комплекса.

Воспитанники спортшколы «Антей» стали победителями и призёрами Всероссийских соревнований по спортивной борьбе. В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из России и ближнего зарубежья.

Российские новости

Ростовчанка в приступе ненависти пыталась задушить годовалую дочь. Покушение на убийство ребёнка не состоялось благодаря родственникам.

В Тульской области наледь убила женщину. Возбуждено уголовное дело, ответственные за чистоту крыши будут отвечать.

В Воронеже подростки фотографировались, свесившись с крыши. Опасную фотосессию сфотографировал случайный свидетель.

В Якутии девушку похитили из-за косметики. В Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетней.

Минкультуры подготовило план внутренней реорганизации. Ведомство выявило более сотни фактов нарушений в ходе строительных и реставрационных работ на подведомственных объектах.

Свердловская пенсионерка организовала убийство почтальона. Дело раскрыто «по горячим следам».

Россия развернёт новую дивизию ПВО в Арктике. Подразделение закроет Москву и Урал от удара со стороны Северного полюса.

В Республике Коми раскрыта банда Пичугина. Восемь самых активных членов ОПГ задержаны, деятельность её пресечена.

Верховный суд разрешил нулевую цену госконтракта для бизнеса. Постановление ВС стало результатом иска Государственной фельдъегерской службы о признании действительным «нулевого» контракта на услуги по распродаже имущества.

Пиотровский: Назначение Исаакия выходит за религиозные рамки. Директор Государственного Эрмитажа рассказал, почему попросил патриарха отозвать ходатайство о передаче Исаакиевского собора РПЦ.

На Камчатке женщина выпала из открытой двери автобуса. Автобус начал движение, зажав упавшую дверьми, и два километра тащил её по дороге.

Замминистра экономики Ведев написал заявление об уходе. Главный прогнозист Минэкономразвития может покинуть пост уже на этой неделе.

Банки увеличили разницу между покупкой и продажей валюты. Это произошло на фоне существенного укрепления рубля.

В музей Ивановской области вернули случайно украденную миниатюрную картину. Картина «Базар» 1916 года была украдена вместо дорогостоящего полотна К. Коровина из Кинешемского музея.

Парковки в центре Воронежа станут платными. В настоящее время ищется инвестор, которому предстоит создать шесть тысяч парковочных мест.

Яндекс проведёт ежегодную всероссийскую контрольную по математике. Проверить себя можно онлайн или за партой – в одном из девятнадцати вузов в пятнадцати городах России.

Общественная палата РФ предлагает новые идеи по развитию волонтёрства в России. Первая площадка по сбору предложений будет организована на форуме «Сообщество» в Ярославле 27-28 февраля.

Почта России разоблачила банду интернет-мошенников, отправлявших покупателям кирпичи и стаканы вместо компьютеров и смартфонов. Граждане, оплатившие дорогостоящую покупку наложенным платежом, но получившие посылку с разным хламом, нередко предъявляли претензии почтовым работникам.

В Липецке мужчина спрыгнул с моста через Каменный лог. По словам матери, в последнее время он находился в депрессии.

Не стало «девушки без адреса». Народная артистка России Светлана Карпинская скончалась 19 февраля.

Под Хабаровском тигрёнок спрятался от мамы на рельсах и погиб. Пятимесячную самку тигра сбил насмерть поезд.

В Санкт-Петербурге эвакуатор переехал владельца забираемой машины. ДТП предшествовал конфликт хозяина авто со службой эвакуации.

В Выксе молодой человек заживо сгорел в машине. По факту трагедии проводится доследственная проверка.

Белгородец наладил торговлю эротическими снимками беременной жены. Таким способом семейная пара собирается собрать денег на коляску будущему ребёнку.

Школьницы из Сарова «прославились» дракой в туалете. После появления ролика с дракой девушек в сети инцидентом заинтересовался следственный комитет.

В Москве появились первые подснежники. Цветы нашёл в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» его директор Алексей Ретеюм.

В Воронеже куски льда проломили козырёк аптеки и засыпали женщину. Очевидцы сообщили, что сразу и не разглядели, что под упавшим льдом находится человек.

Мировые новости

В ближайшие 10 лет на Земле сильно похолодает – учёные. По их мнению, связано это с изменением активности Солнца.

В драке монахов и полиции в Таиланде пострадала прихожанка. Массовая потасовка произошла у ворот храмового комплекса Ват Тхаммакай.

В Нью-Джерси на город рухнул самолёт. Происшествие обошлось без жертв и почти без разрушений.

Пожарные города Уэска спасли лошадь из воды. Испанские пожарные не дали лошади, провалившейся в яму, утонуть.

Учёные признали правоту ведической хирогномии. По пальцам человека реально угадать его характер и предсказать долготу жизни.

Эксклюзивные седаны от Audi будут стоить 63 тысячи долларов. Новые модели Audi RS3 вскоре появятся в продаже в США и Канаде.

Частная баня сгорела в многоэтажке Минска. Квартира с баней располагалась на 17-м этаже.

Учёные обнаружили «странные формы жизни». По мнению исследователей, сделанная находка может служить доказательством наличия жизни на некоторых космических телах.

Новый мем «крошечный Трамп» набирает популярность в интернете. Авторы с удовольствием делятся работами под хештэгом #TinyTrump.

Бритни Спирс опубликовала фотографию топлес. Пользователи оценили фотографию, поставив за 16 часов 285 тыс. лайков.