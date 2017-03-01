Перед сном. Обзор новостей за 1 марта

80% мусора Рязани может быть переработано. В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении руководителей дорожных предприятий. Рязанские кукольники расскажут, для чего козе баян.

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Рязанские новости.

В Рязани подвели итоги 45-го «Звёздного похода». Праздничный концерт, посвящённый окончанию похода, состоялся в Рязанском Дворце молодёжи.

Рязанские кукольники расскажут, для чего козе баян. В честь праздника рязанцы смогут не только посмотреть премьерный спектакль «Волк и семеро козлят», но и побывать «театральном огороде»!

Лесопарку Рязани застройка не угрожает – экологи. По информации экологов, власти выделили средства на покупку семи земельных участков.

В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении руководителей дорожных предприятий. Также в числе фигурантов дел о взятках бывший чиновник регионального Минтранса.

«Единая Россия» дала старт предварительному партийному голосованию в Рязанской области. О намерении участвовать в праймериз заявил временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов.

В Рязани пройдёт конкурс для молодых мам «Слингомама Рязани». Участниц проекта ждёт интересная насыщенная программа. На протяжении двух месяцев их будут учить быть активной и мобильной без отрыва от воспитания и ухода за ребёнком.

80% мусора Рязани может быть переработано. Директор предприятия «ПромРегионЭкология» Юрий Булыгин рассказал о недавно открытом в городе мусоросортировочном комплексе.

Российские новости.

Комплимент кошкам. 1 марта в истории. Сегодня любители котиков отмечают праздник своих питомцев, а все жители мира принимают комплименты и празднуют наступление весны.

Специалисты пояснили, почему в России дефицит качественного мяса. Оказывается, основными виновниками являются посредники и перекупщики.

Петербуржец не простил девушке расставание и убил ее собачку. Жертвой нападения оказался йоркширский терьер.

Катя Гордон ответит в суде за вмешательство в личную жизнь Вадима Казаченко. По словам певца, из-за ее деятельности от него отвернулись даже самые преданные поклонники. http://7info.ru/news/world-culture/katja_gordon_otvetit_v_sude_za_vmeshatelstvo_v_lichnuju_zhizn_vadima_kazachenko/

«Игра со спичками» привела к смерти 4-летнего ребенка в Амурской области. Нерадивая мать оставила малыша без присмотра, забыв в ванной комнате коробок спичек.

Зюганов готовит себе замену на президентских выборах 2018 года. Лидер КПРФ ведет консультации с администрацией президента.

Мировые новости.

«Samsung» презентовала обновленный смартфон Galaxy Xcover 4. Новинка будет полностью защищена от пыли, воды и ударов средней силы.

Ученые рассказали, каких жен выбирают современные мужчины. Для большинства молодых людей в первую очередь важен характер девушки.

Ученые: холодильник может быть опасен для здоровья человека. На некоторых участках внутри устройства создаются условия, благоприятные для распространения бактерий.

В диснеевской сказке «Красавица и Чудовище» появится персонаж-гей. Создатели фильма-мюзикла приняли решение изменить сюжет классической истории.

Сервис «Google Earth» помог обнаружить в Египте новые пирамиды. Американский археолог заметил группы странных холмов, которые выделялись на фоне окружающей обстановки своей симметричностью.