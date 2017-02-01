Перед сном. Обзор новостей за 1 февраля

Избран новый ректор Рязанского госуниверситета. Рязанский хор покорил жителей столицы. При повторном нарушении правил дорожного движения водители маршруток будут сдавать экзамен в ГИБДД.

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Рязанские новости.

Рязанский телеканал показал сюжет о гибели трёхлетнего ребёнка. Мальчик погиб на месте, его мать с множественными травмами была доставлена в больницу. Родственники просят о помощи – женщине требуется несколько операций.

В Ряжском районе сгорел трёхквартирный жилой дом. На место происшествия выезжали два пожарных автомобиля, шесть человек личного состава Государственной противопожарной службы.

В Рязани начало активную работу региональное отделение Союза Призывников России. В школе №29 в рамках акции «Защитник России состоялся урок мужества с учениками средних классов.

Расследование убийства двух рязанцев на Фиджи зашло в тупик. Останки расчленённых тел супругов были найдены в июне прошлого года на одном из пляжей острова.

Несовершеннолетняя рязанка пожаловалась на мать: против женщины возбудили уголовное дело. 11 декабря 2016 года во время ссоры со своей дочерью-школьницей женщина нанесла ей побои.

Рязанский хор покорил жителей столицы. Прославленный коллектив выступил в концертном зале им.П.И. Чайковского с программой, посвящённой 70-летию хора.

При повторном нарушении правил дорожного движения водители маршруток будут сдавать экзамен в ГИБДД. Перевозчикам также рекомендовано обеспечить надлежащее санитарное состояние и техническую исправность кузовов и салонов маршрутных такси.

Избран новый ректор Рязанского госуниверситета. За Андрея Минаева проголосовали 63 участника выборов.

Российские новости.

Царская свадьба и «Бродвейская мелодия». 1 февраля в истории. Первый день февраля запомнится запуском искусственного спутника Земли, крупной катастрофой и царской свадьбой.

Московский водитель лишился уха. Преступники и их мотивы пока не установлены.

Пенсионный возраст для россиян будет повышен. Российское правительство приняло принципиальное решение, сейчас решаются технические детали.

Банкам запретят обирать заёмщиков. ЦБ хочет ввести предельный уровень долговой нагрузки до 50% дохода.

Россию ждёт очередная девальвация рубля. Девальвации решил добиться российский Минфин.

Бдительный сосед вынес из огня мать с двухлетним ребенком в Смоленске. Сообщается, что мужчина пришел на помощь до прибытия пожарных и спасателей.

«Центробанк» утвердил оформление купюр достоинством 200 и 2000 рублей. Новые банкноты поступят в обращение в конце 2017 года.

Мировые новости.

Ученые: чистка зубов продлевает жизнь на 6 лет. Бактерии, которые образуют зубной камень, засоряют кровеносные сосуды, что ведет к проблемам с сердцем.

Мал, да удал: в Китае создан крошечный сверхмощный компьютер. Удивительно, но вес «MeegoPad» едва превышает 45 граммов.

Ученые рассказали, как макияж влияет на восприятие человека. Как мужчины, так и женщины видят накрашенных девушек более привлекательными и успешными.

Пользователи выбрали лучший смартфон 2016 года. Победителем интернет-голосования стал «Samsung Galaxy S7 Edge».