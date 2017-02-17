Перед сном. Обзор новостей за 17 февраля
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В Рязани выбрали лучших педагогов и воспитателей. Пропавшую в Рязани девочку ищут полиция и волонтёры. Чем порадовать мужчин 23 февраля. Что посмотреть в Рязани в выходные.
Рязанские новости.
В Рязани выбрали лучших педагогов и воспитателей. За победу в муниципальном этапе трёх всероссийских конкурсов педагогического мастерства в очном туре боролись 30 человек.
Пропавшую в Рязани девочку ищут полиция и волонтёры. Кроме работы непосредственно поисковых групп, полицейские проверяют контакты ребёнка и выяснят обстоятельства произошедшего.
Врио губернатора Рязанской области
В субботу рязанцев ждут метель и гололёд. Ветер юго-западный, западный, 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с.
На Масленице рязанцы сразятся в городки и выберут самый вкусный блин. В этом году горожан приглашают отметить старый праздник на новом месте.
Чем порадовать мужчин 23 февраля. РИА «7 новостей» представляет обзор цен в рязанских магазинах на подарочные наборы к Дню защитника Отечества.
ВТБ24 в Рязанской области готов выполнить ожидания своих клиентов. Об этом свидетельствуют ключевые показатели деятельности банка.
Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов встретился с Сергеем Шойгу. На встрече был поднят вопрос строительства в Рязани военного госпиталя.
Что посмотреть в Рязани в выходные. Мини-футбол, кино, театр, встречи с известными актёрами и многое другое – в афише на выходные от РИА «7 новостей».
Российские новости.
«Голос Америки». 17 февраля в истории. В этот день на костре был сожжён Джордано Бруно, совершено покушение на императора Александра II, а жители СССР впервые услышали передачи радиостанции «Голос Америки» на русском языке.
Стала известна дата запуска «Android Pay» в России. Сообщается, что такие крупные банки, как «Сбербанк» и «Альфа-Банк», готовы внедрить данный сервис оплаты.
«Первый канал» готовит новый музыкальный телепроект. Сообщается, что в шоу примут участие вокалисты и музыкальные эксперты.
Ревнивая женщина облила соперницу уксусной кислотой в Петербурге. В результате нападения, дама умерла от тяжелых ожогов тела.
Он вернулся: второй «Терминатор» выйдет в российский прокат в формате 3D. Представители компании «Вольга» заявила о том, что премьера фильма состоится 24 августа 2017 года.
Мировые новости.
Известный режиссер Роман Полански готов вернуться в США и предстать перед судом. Сообщается, что 83-летний кинематографист готов понести наказание, отсроченное на 40 лет.
Специалисты выяснили, как сохранить супружескую страсть. В первую очередь супругам следует решать все проблемы вместе.
Китайцы получат Wi-Fi в каждом уголке страны к 2025 году. Это будет возможно благодаря выводу на орбиту спутника «Shijian-13» уже в апреле текущего года.
Ученые смогут возродить мамонтов уже через несколько лет. По словам экспертов, это будет возможно благодаря созданию гибридного эмбриона слона и шерстистого мамонта.