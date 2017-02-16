Перед сном. Обзор новостей за 16 февраля

Разыскиваются свидетели стрельбы в Рязани. Делегацию Рязанской области на съезде фермеров России возглавляет Сергей Дудукин. Олег Булеков встретился с делегацией города Сюйчжоу. Юный рязанский футболист побывал на стажировке в московской «Дине».

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Рязанские новости

Разыскиваются свидетели стрельбы в Рязани. Инцидент произошёл 16 февраля на улице Мервинской. Стреляли по частному сектору из окна многоквартирного жилого дома.

Делегацию Рязанской области на съезде фермеров России возглавляет Сергей Дудукин. 16 февраля в Москве открылся XXVIII Съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России. На него съехались более 800 сельских предпринимателей из 75 субъектов федерации.

Олег Булеков встретился с делегацией города Сюйчжоу. Глава администрации города обсудил с делегатами от китайского города-партнёра возможности сотрудничества в разных сферах и передал рисунки рязанских школьников для участия в «Международной выставке юных художников 2017».

В Генеральный план города Рязани планируется внести ряд изменений. По всем предполагаемым изменениям ранее были проведены публичные слушания, получены положительные заключения. Изменения коснутся микрорайонов №8 и № 9 Дашково-Песочни, 191 км Окружной дороги, Славянский проспект – Голенчинская – Голенчинское шоссе – Баженова, улиц Октябрьской и Бронной и т.д.

Тульские художники представили в Рязани рассказ о «Природе и охоте». Выставка Владимира Голубова и Александра Черенкова открылась в залах художественного музея. Она будет работать в залах музея до 2 апреля.

Юный рязанский футболист побывал на стажировке в московской «Дине». Игрок дублирующего состава «Элекса-Фаворита» Дмитрий Васин провёл несколько тренировок с дублем «Дины». По словам Дмитрия, на занятиях дубля присутствовал и тренер главной команды Бесик Зоидзе, который также давал советы.

Российские новости

В Москве водитель иномарки насмерть сбил маму с ребёнком. Авария произошла сегодня днем на севере столицы, на обочине Путилковского шоссе.

В Петербурге пассажиры устроили мордобой, не поделив место в метро. Один из мужчин сидел на двух сиденьях одновременно, второй решил сесть на третье, тем самым подвинув первого. В результате пассажиры дошли до рукоприкладства.

В Ульяновске мать и дочь попались при повторной краже из магазина. В общей сложности женщины украли вещей на 36,5 тысяч рублей.

Гитарист группы «Сектор Газа» попал в реанимацию после ДТП. Игоря Кущева в Воронеже сбила иномарка. Гитарист находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.

В Тюмени ребенок сломал позвоночник в батутном центре. Родители пострадавшей обвиняют в случившемся работника заведения, который нарушил правила безопасности.

Мировые новости

«Xiaomi» создала смартфон, в котором совсем нет кнопок. Устройство лишилось даже классической для современных телефонов кнопки «Домой».

Ученым удалось создать искусственный мозг. Группа американских специалистов вырастила орган, в котором осуществляется циркуляция крови.

Opel огласил цену на обновленный «Insignia». Автомобиль будет продаваться в двух кузовах, каждый из которых будет иметь несколько модификаций. Расценки на различные модификации станут известны в день начала продаж.

Японцы переплавят старые сотовые телефоны в Олимпийские медали. Оргкомитет Олимпийских игр планирует собрать порядка восьми тонн металла. Основной задачей акции является сокращение расходов на проведение в Токио Олимпийских игр-2020.