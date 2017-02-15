Перед сном. Обзор новостей за 15 февраля

В Рязани почтили память воинов-интернационалистов. Рязанские «Вареники с картошкой» получили звание «Лучший продукт 2017». Рязанцам рассказали, как уберечься от телефонных и «банковских» мошенников.

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Рязанские новости.

Рязанцы единогласно отклонили проект изменений Правил землепользования и застройки Солотчи. На публичных слушаниях по судьбе курортного посёлка вспоминали Олега Рязанского, читали стихи и цитировали песни.

Руководитель рязанской «Крылатой пехоты» Юлия Бударина стала заслуженным работником культуры РФ. Почётное звание артистке присвоил Президент страны.

Рязанских перевозчиков обязали оснастить машины системой ГЛОНАСС. Наличие аппаратуры станет одним из условий работы по нерегулируемым маршрутам.

Алексей Зимин стал начальником управления образования и молодёжной политики администрации города Рязани. Бывший и.о. ректора РГУ имени Есенина сменил на этом посту Виталия Ерёмкина.

Рязанские «Вареники с картошкой» получили звание «Лучший продукт 2017». Продукция рязанской компании представлена в 72 регионах нашей страны, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Николай Любимов предложил Олегу Ковалёву стать его советником на общественных началах. Врио главы региона выразил надежду на то, что Олег Ковалёв продолжит работу на благо жителей Рязанской области.

Обзор киноновинок от РИА «7 новостей». На этой неделе в рязанских кинотеатрах стартует показ шести новых фильмов.

По Рязани проехал «Познавательный троллейбус». Школьникам расскажут об истории и достопримечательностях города, а также научат правилам дорожного движения.

Рязанцам рассказали, как уберечься от телефонных и «банковских» мошенников. Полицейские призывают жителей региона быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников.

В Рязани почтили память воинов-интернационалистов. После возложения цветов на площади Маргелова состоялась молодёжная патриотическая акция «Красный тюльпан».

Российские новости.

День музыки и театра. 15 февраля в истории. Сегодня годовщину основания отмечают два крупнейших культурных центра нашей страны – РАМ им. Гнесиных, а также БДТ им.Товстоногова.

У замка тевтонских рыцарей под Калининградом появится новый хозяин. Администрация Калининградской области выставляет на конкурс возможность приватизировать замок Тевтонского ордена Прейсиш-Эйлау.

В честь убитого в Турции посла Андрея Карлова выпустили почтовую марку. Памятную марку можно приобрести на почте в Рязанском, Касимовском, Скопинском, Шацком и Шиловском районах.

Группа «Ленинград» представила новый видеоклип. Клип снят на композицию «Кольщик», рассказывающую о нелёгкой женской доле.

Во Владимире священник за рулём превысил скорость и сбил священника. Настоятели храмов торопились на утренние службы.

Мировые новости.

Китайские археологи нашли беременную прародительницу динозавров. Обнаруженный в китайской провинции Юньнань ящер называется диноцефалозавр.

В ближайшем десятилетии Землю ждёт глобальное потепление и глобальный голод. Об этом предупреждают климатологи из британского университета Лидса.

Новый мем соцсетей: собака-обнимака. В Нью-Йорке желающие тепла и ласки выстраиваются в очереди к собаке-обнимаке Лубутене.

В ближайшие 5 лет BMW выпустит 28 новых моделей. Планы компании перестали быть тайной.