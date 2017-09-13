Перед сном. Обзор новостей за 13 сентября

В структуре администрации Рязани планируются изменения. В рязанском райцентре ограбили инвалида-колясочника. В Клепиковской школе ограбили учительницу. Немецкие зрители чествовали рязанских артистов бурными овациями.

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В структуру администрации Рязани планируется внести изменения. Известно, что Сергей Карабасов станет первым заместителем главы администрации города.

Рязанские полицейские изъяли из незаконного оборота 70 литров спиртного. Нарушения выявлены в палатках и кафе двух городов региона.

В рязанском райцентре ограбили инвалида-колясочника. Подозреваемого в преступлении задержали через 2 часа после происшествия.

Новый сезон Рязанская филармония откроет в новом цвете. Кроме того, рязанцев ожидает насышенная концертная программа.

Рязанцы пожаловались на заваленную мусором дорогу. Фото несанкционированной свалки были сделаны на Касимовском шоссе.

В Рязани отремонтировали 9 школьных спортзалов. На эти цели было выделено более 14 миллионов рублей.

В Клепиковской школе ограбили учительницу. Из её сумки пропал кошелёк с деньгами и банковскими картами.

В Рязани стартовала Спартакиада работников СМИ. Представители рязанских газет, пресс-служб и информационных агенстств выполняли нормы ГТО.

Немецкие зрители чествовали рязанских артистов бурными овациями. В Мюнстере состоялась премьера совместного проекта Рязанского театра драмы и Вольфганг Борхерт Театра.