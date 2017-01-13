Перед сном. Обзор новостей за 13 января

В Рязанской области пёс-полицейский помог раскрыть преступление. В МФЦ Рязани изменились номера телефонов. Что посмотреть в Рязани на Старый Новый год. В выходные в Рязани вновь будут выявлять пьяных за рулём.

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Рязанские новости.

Массовое ДТП на Южной окружной дороге в Рязани унесло две жизни. Пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте, водитель умер уже в больнице.

В МФЦ Рязани изменились номера телефонов. Телефонный номер «горячей линии» и телефонные номера других территориальных отделов МФЦ и ТОСП остаются прежними.

В Рязанской области пёс-полицейский помог раскрыть преступление. Служебную собаку не смогли сбить со следа все «ловушки» подозреваемого.

Рязань вошла в топ-25 городов России, популярных для отдыха в новогодние праздники. По данным сервиса RoomGuru.ru, в дни новогодних праздников туристы останавливались в гостиницах Рязани в среднем на полторы ночи и платили за проживание 2,5 тысяч рублей в сутки.

В выходные в Рязани вновь будут выявлять пьяных за рулём. Госавтоинспекция просит рязанцев сообщать обо всех случаях, когда за рулём автомобиля находится пьяный водитель.

В Рязани уничтожили почти тонну санкционной продукции. Грибы и овощи из Польши и Турции были найдены на территории «ТПК на Шабулина».

В Рязанской области наградили сотрудников региональных СМИ. Награды корреспондентам, редакторам, операторам, переплётчикам, печатникам вручили в День печати.

Что посмотреть в Рязани на Старый Новый год. РИА «7 новостей» представляет обзор событий на 13 и 14 января.

Российские новости.

В Хабаровске «лоб в лоб» столкнулись два трамвая. Причиной аварии стал сход с рельсов одного из трамваев.

Сайты уклонистов оказались вне закона. Роскомнадзор удалил 160 ресурсов, рассказывавших как избежать службы в армии.

Сотрудники МВД вышли на след боевиков благодаря переписке в «WhatsApp». Сообщники имели свою группу в приложении, в которой они общались.

В Воронежской области водитель автобуса высадил девушку-подростка в мороз за 60 километров от дома. Обстоятельства произошедшего выяснят сотрудники следственного комитета.

В Тюмени 5-летний мальчик ушёл из детского сада в 30-градусный мороз. Ребёнок покинул группу, оставленную на время без присмотра воспитательницы.

Мировые новости.

История мира на почтовом конверте и на кончике пера. 13 января в истории. В этот день в обращение были выпущены первые почтовые марки, а читатели получили первый номер «Литературной газеты».

В Японии создан искусственный кишечник. Орган способен поглощать переваренную пищу, а также впитывать протеины и воду.

«Американскую историю ужасов» продлили ещё на два сезона. Ранее сообщалось, что один из сезонов снимут знаменитые братья Коэны. Их проект получил название «Баллада о Бастере Скраггсе».

Интернет шокировало видео дома с ожившими предметами. На кадрах запечатлено движение неодушевленных предметов в квартире без посторонней помощи.