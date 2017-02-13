Перед сном. Обзор новостей за 13 февраля

Губернатор Рязанской области рассказал о ближайших планах на будущее. Владельцам банковских карт увеличили кредитный лимит. Учёные рассказали, как всё успевать.

Главная новость

Рязанские новости

Под Рязанью сгорел четырёхквартирный жилой дом. На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении 7 пожарных автомобилей, 15 сотрудников Государственной противопожарной службы.

Митрополит Марк расскажет рязанцам о Символе веры. Встречи проходят, как и прежде, в конференц-зале Иоанно-Кронштадтского храма (1 этаж), по четвергам в 19.00.

Губернатор Рязанской области рассказал о ближайших планах на будущее. В передаче телеканала ТКР Олег Ковалёв рассказал о строительстве социальных объектах, развитии экономики региона и строительстве дорог.

Рязанский хор выступит в Государственном Кремлёвском дворце. Коллектив станет участником программы «Танцуй и пой, моя Россия!».

Антон Воробьёв: У компании «ЕДИНСТВО» масса амбициозных проектов на годы вперёд. Новый генеральный директор ГК «ЕДИНСТВО» дал интервью РИА «7 новостей».

В Рыбном поставщик тепла незаконно повысил плату за отопление. Действия ООО «Рыбновские тепловые системы+» буквально поставили на грань выживания некоторых жителей райцентра.

В Сасовском индустриальном колледже состоялся просмотр творческих номеров «Арт-Профи Форума». Команды продемонстрировали серьёзную подготовку и стремление пройти в финал региональной программы.

В Михайловском районе насмерть сбили женщину-пешехода. ДТП произошло вечером в пятницу на 5 километре автодороги между селом Стрелецкие Выселки и посёлком Октябрьский.

В Академии ФСИН России стартовали комплексные учения «Итог» с курсантами выпускных курсов. Впервые в учениях участвуют слушатели спецкурса, представляющих Азербайджанскую Республику.

Стали известны подробности ДТП на мосту через Оку под Рязанью. В результате аварии пострадала 16-летняя пассажирка «Лексуса».

В Скопинском районе подвели социально-экономические итоги года. Одной из важнейших тем, затронутых в докладе, являлась финансовая сфера.

За выходные в Рязанской области произошло три грабежа. На улицах Рязани полицейскими задержано 28 нетрезвых граждан, за совершение мелкого хулиганства задержано 14 нарушителей.

В Захарове за неисполнение требований прокурора оштрафовали директора управляющей компании. Управляющая компания не спешила устранить проблемы с внутридомовым газовым оборудованием.

Житель Рязани заплатит штраф за чрезмерное «гостеприимство». Нарушение закона было выявлено в Железнодорожном районе города.

Масштабная авария оставила без воды более 20 улиц Рязани. Аварийно-восстановительные работы планируется завершить до 20.00.

Победители «Рязанского валенка» получили валенок с монетами на сумму 7000 рублей. ХVII межрегиональный фестиваль был посвящён 135-летию Корнея Чуковского.

В течение трёх дней в Рязани будут отключать электричество. Отключение связано с проведением работ по опиловке аварийных деревьев.

Утреннее ДТП на Московском шоссе попало на видео. Видеозапись размещена в социальной сети «Вконтакте».

Рязанские полицейские выявили нарушения в кафе, магазине и палатке. В общей сложности из незаконного оборота было изъято 54 литра спиртного.

В центре Рязани «Газель» протаранила внедорожник. Авария произошла на улице Ленина у памятника Евпатию Коловрату.

Рязанские школьники приняли участие в «Зимних волонтёрских играх». Следующие – «Весенние волонтерские игры» – пройдут 7 апреля в ЦПКиО.

Рязанская спортсменка стала «бронзовым» призёром Кубка Европы по дздо. Марина Воробьёва занимается в СДЮСШОР «Комета» под руководством тренера Сергея Бодько.

Почётный гражданин Рязанской области Олег Сапов отметил юбилей. Почти вся жизнь Олега Ивановича связана с рязанской и кораблинской землёй.

Рязанца задержали за кражу 16 чугунных люков. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ.

В Рязанской области родители сдали ЕГЭ. Родители школьников смогли подробно узнать об особенностях ЕГЭ, пройти процедуру итоговой аттестации и поделиться этим опытом с детьми.

В Рязанской области продолжают изымать «санкционку». Изъята очередная партия растительной продукции из Польши и Турции.

Появилось новое видео момента ДТП на Первомайском проспекте в Рязани. После удара автомобиль пролетел перекрёсток, разбрасывая искры.

Геннадий Филин приглашает рязанцев увидеть «Сны наяву». В этот вечер гостей кафе «Фонтан» ждёт волшебное, сказочное путешествие в мир музыки, цвета и фантазий.

Пострадавшие на пожаре рязанцы отказались от госпитализации. Пожар произошёл утром в воскресенье в селе Чернава Милославского района.

Рязанская область в списке регионов, где пропускают пешеходов на «зебрах». Рейтинг благополучных и неблагополучных регионов по данному показателю обнародован в интернете.

В Рязани вынесен приговор наркоторговцу-иностранцу, обворовывавшему супермаркеты. Московский районный суд приговорил мужчину к 7 годам 3 месяцам колонии общего режима.

Ремонт участка на трубопроводе в Дашково-Песочне завершён. Полностью восстановить подачу холодной воды планируется к 18.00.

14 февраля рязанцев ожидает мокрый снег и сильный ветер. Температура воздуха ночью по области -11…-6ºС, в Рязани -8…-6ºС; днём по области -4…+1ºС, в Рязани -2… 0ºС.

В Мурмине горел многоквартирный жилой дом. В результате пожара повреждена огнём одна из квартир. Люди не пострадали.

В Рязанской области за минувшую неделю родилось 225 детей. В роддоме №2 города Рязани на свет появились близнецы.

В Рязанской области служебная собака помогла раскрыть две кражи. Кражи совершил ранее судимый 20-летний парень.

В Рязанской области привели в режим повышенной готовности дорожников, обслуживающих федеральные трассы. В ближайшие два дня в регионе ожидаются снегопады.

За прошлый год жители Рязанской области взяли кредитов почти на 44 млрд. рублей. В структуре регионального розничного кредитного портфеля доля жилищных кредитов увеличилась с 41,5 до 45,4%.

Российские новости

Банковских служащих накажут пожизненной дисквалификацией. Минфин РФ и Центробанк готовят поправки, ужесточающие ответственность для финансистов.

Консервированная сайра защитит от сердечно-сосудистых заболеваний. Учёные из Красноярска объявили о пользе консервов сайры для здоровья.

В суд Приморского края передаётся дело о расстрелах на улице. Фигурант уголовного дела – сварщик.

Россияне экономят на свадьбах. Число зарегистрированных браков в 2016 году уменьшилось на 15%.

Иностранцы с ВИЧ смогут пересекать границы РФ. Новые правила въезда в РФ и проживания здесь ВИЧ—инфицированных иностранцев поручила разработать вице-премьер Ольга Голодец.

Началась борьба с блатной романтикой в школах. Минобрнауки РФ сформирует межведомственную рабочую группу по предотвращению криминализации подростковой среды.

Владельцам банковских карт увеличили кредитный лимит. Эксперты предрекают в 2017 году дальнейший рост доверия банков к заёмщикам.

В Саратове задержали насильников над фельдшером «скорой помощи». Троим мужчинам предъявлено обвинение, их собираются взять под стражу.

27 килограммов наркотиков изъяли в Новосибирске. Среди изъятого были гашиш, амфетамин, конопля, экстази и кокаин.

Магазины с алкоголем разрешат открывать вблизи больниц и школ. Соответствующий законопроект разработало министерство промышленности и торговли.

Губернатор Новгородской области уходит в отставку. Митин сообщил, что не собирается в сентябре идти на выборы губернатора региона, в котором он проработал почти 10 лет.

Почта России создала единую Курьерскую службу. Курьерская Служба Рязанской почты сегодня насчитывает 6 курьеров, которые осуществляют доставку почты на курьерских автомобилях, работая ежедневно с 8:00 до 20:00.

На родине деда Мороза произошло убийство в ночном клубе. Подозреваемый в убийстве задержан, его допрашивают.

В Ижевске разыграли годовой запас пельменей. Это главная традиция ежегодного праздника «Всемирный день пельменя».

В Белгородской области взяли людей в заложники. Драма разыгралась в городе Губкин, подробности уточняются.

В Самаре волчица живёт в одной квартире с мамой и её дочкой. Хозяйка волчицы кинолог и утверждает, что зверем можно «управлять», как собакой.

В Кирове осыпались окна вокзала и изувечили женщину. Виновных в нарушении правил строительной безопасности будут судить.

Вынесен приговор нижегородской медсестре, умертвившей младенца. Медработник признана виновной в причинении младенцу смерти по неосторожности.

Мировые новости

Дэвид Боуи получил три «Грэмми» через год после смерти. Премию «Грэмми» 59-й раз в истории вручали в Лос-Анджелесе в ночь на понедельник, 13 февраля.

Три жителя Китая заразились птичьим гриппом. Случаи заболевания людей произошли на фоне массовой гибели домашней птицы.

Швейцария вводит упрощённый порядок получения гражданства для внуков мигрантов. 60 процентов населения страны согласилось с этим при голосовании.

Учёные рассказали, как всё успевать. Пять простых правил помогут человеку организовать дела.

Названа новая дата Апокалипсиса. Её высчитали американские учёные.

Француз судится с Uber из-за развода с женой. Истец хочет взыскать с технического сервиса 45 миллионов евро.

Индонезийских наркополицейских вооружат «Калашниковыми». Первая поставка легендарного оружия в страну уже сделана.