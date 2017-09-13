Перед сном. Обзор новостей за 12 сентября

В Рязани открылся музей истории рязанского леденца «Сахоровар». Назначен новый главврач рязанской «скорой». 31 рязанца наградили знаком «В память 80-летия Рязанской области»

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Рязанский кикбоксёр стал бронзовым призёром Первенства Европы. В соревнованиях принимали участие 1563 лучших спортсмена из 37 стран.

31 рязанца наградили знаком «В память 80-летия Рязанской области». Торжественная церемония прошла в правительстве Рязанской области.

Из-за «Кросса нации» в центре Рязани перекроют движение. Также будут изменены маршруты движения общественного транспорта.

Назначен новый главврач рязанской «скорой». Кандидат медицинских наук, хирург высшей категории Сергей Леонченко в течение последних десяти лет возглавлял 1-е хирургическое отделение БСМП.

В Рязани открылся музей истории рязанского леденца «Сахоровар». Теперь сладкоежки смогут увидеть процесс сахароварения своими глазами, попробовать различные виды леденцов, а также познакомиться с основателем сахарной мануфактуры в Рязани Николаем Шишковым.

ДТП на Восточной окружной дороге Рязани травмированы 8 человек. Среди пострадавших двое несовершеннолетних.

Московском районе Рязани изменят маршруты общественного транспорта. Изменения коснутся одного из автобусов и двух маршруток.

Завтраки и обеды в школьных столовых не подорожали. Специалисты МП «Детское питание» разработали 10-дневное цикличное меню, полностью удовлетворяющее физиологические потребности детей.

Убитого в рязанском селе мужчину закопали вместе с гармонью. Трагически закончились посиделки в одном из сёл Касимовского района.

В Рязани открылась выставка, посвящённая Феликсу Дзержинскому. Узнать больше об исторической личности можно в библиотеке имени Горького.