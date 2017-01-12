Перед сном. Обзор новостей за 12 января

Сколько стоит поправить здоровье после праздников. Рязанка украла из фитнес-клуба дисконтные карты и продавала их через интернет. В Рязани появятся дополнительные пункты приёма платежей за услуги ЖКХ (адреса). В Спасске слепили из снега медведя, читающего газету.

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Рязанские новости

Сколько стоит поправить здоровье после праздников. РИА «7 новостей» представляет обзор цен на лекарства, помогающие справиться с последствиями продолжительного застолья.

Рязанка украла из фитнес-клуба дисконтные карты и продавала их через интернет. Тревогу забил директор клуба, заметивший, что число посетителей явно больше тех, кто платит за занятия.

В Рязани появятся дополнительные пункты приёма платежей за услуги ЖКХ (адреса).

Бывший заместитель главы рязанского Минсельхоза обжаловал вынесенный приговор. Назначенное ему наказание Геннадий Ноздрин посчитал чрезмерно суровым и несправедливым.

Рязанские школьники принимают участие во всероссийской олимпиаде. Победители будут представлять Рязанскую область на всероссийском этапе олимпиады.

В Спасске слепили из снега медведя, читающего газету. Также на улице Белинского можно увидеть снеговиков, прыгающих через скакалку.

Рязанским журналистам раздали «Хрустальных журавлей». Накануне Дня российской печати в регионе подвели итоги областного творческого конкурса.

Рязанский Кремль за новогодние каникулы посетили более 7 тыс. человек. Сотрудники музея провели свыше 150 экскурсий для гостей.

Житель Рязанской области фиктивно прописал у себя дома 10 приезжих из Узбекистана. В отношении рязанца завели уголовное дело. Ему грозит крупный денежный штраф.

Рязанский митрополит написал книгу. Презентация книги пройдёт 20 января в библиотеке имени Горького.

Павел Гусев в Рязани поделился секретами журналистского успеха. На встрече с рязанскими журналистами глава информационного холдинга «МК» говорил о двух насущных вопросах: «выживании» отечественной журналистики сегодня и её будущем.

В Рязани продолжают устанавливать историческую ценность «дома Циолковского». В настоящее время прямых подтверждений связи дома с семьей Циолковского не выявлено.

Видео: у «Глобуса» в Рязани произошло массовое ДТП с грузовиками. В аварии участвовали три грузовика и несколько легковых автомобилей.

В Касимовском районе насмерть сбили пешехода. ДТП произошло вчера вечером на 241-ом километре автодороги Москва – Егорьевск – Тума – Касимов.

В Рязани разрешили увеличить плотность застройки в новом жилом комплексе. Слушания по вопросу состоялись 28 декабря.

Администрация Рязани объяснила, почему Почта России перестала принимать платежи за ЖКУ. Почта России, по мнению администрации, требует за свои услуги больше экономически обоснованного процента.

Российские новости

«Яндекс» назвал самых популярных российских актёров XXI века. Рейтинг возглавил Константин Хабенский.

В России появится приложение для организации похорон. Сервис поможет родственникам и близким умершего собрать все необходимые документы о смерти, а также выбрать вариант захоронения или кремации.

В Томской области 10 школьников потерялись в лесу во время урока физкультуры. Ученики четвёртого класса заблудились, когда температура воздуха составляла минус 20 градусов.

В Челябинске мужчина своим дыханием вывел из строя алкотестер. Первый же посетитель вновь открытого городского вытрезвителя сломал алкотестер.

Домашние животные в России будут промаркированы. Уникальные идентификационные номера (УИН) присвоят и коровам, и кошкам, и пчёлам.

На Камчатке молодой мужчина скончался из-за иномарки, не пропускавшей карету скорой помощи. Пассажир иномарки стал угрожать медикам, запрыгивать на капот, в результате приехавшие на вызов врачи не успели спасти 21-летнего парня.

В ЯНАО прокуратура начала проверку по факту заболевания школьников гепатитом А. Заболевание выявили у четырёх учеников и преподавателя.

Мировые новости

Учёные выяснили возраст Луны. Новое исследование показало, что Луна сформировалась через 60 миллионов лет после зарождения Солнечной системы.

«Мстители –3» станут самым дорогим фильмом в истории кино. «Мстители: Война бесконечности» станет заключительной частью трилогии.

Элтон Джон перенёс концерт в Дубае из-за срочной «медицинской процедуры». 69-летний музыкант уже отменял концерт в ОАЭ.

Учёные посоветовали тёмный шоколад от бессонницы. По словам специалистов, это лакомство очень полезно.

Опубликован рейтинг сверхмощных смартфонов. Составители рейтинга брали в расчёт мощность процессора, скорость оперативной памяти и другие параметры.