http://7info.ru/news/main/pered_snom_obzor_novostej_za_12_ijuljaaa/
Перед сном. Обзор новостей за 12 июля
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Перед сном. Обзор новостей за 12 июля
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Автобус с рязанскими туристами попал в ДТП. Жительницу Рязани осудили за убийство новорождённой дочери. «ВКонтакте» назвала законопроект о проверке ложного контента «несбыточным»
Автобус с рязанскими туристами попал в ДТП. Авария случилась на трассе «Дон».
В центре Михайлова сгорел тир. Благодаря оперативной работе спасателей, аттракционы не пострадали.
В Рязани стартовал чемпионат ЦФО по стрельбе из лука. В чемпионате примут участие 12 спортсменов.
Жительницу Рязани осудили за убийство новорождённой дочери. Труп ребёнка она выкинула в выгребную яму.
Молодые предприниматели представили проекты развития Рязани. С предложениями ознакомился Олег Булеков.
«ВКонтакте назвала законопроект о проверке ложного контекта «несбыточным». Ранее депутаты Госдумы предложили ввести многомиллионные штрафы за распространение ложной информации, обязав при этом социальные сети модерировать и удалять публикуемые сведения