Перед сном. Обзор новостей за 12 июля

Автобус с рязанскими туристами попал в ДТП. Жительницу Рязани осудили за убийство новорождённой дочери. «ВКонтакте» назвала законопроект о проверке ложного контента «несбыточным»

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Автобус с рязанскими туристами попал в ДТП. Авария случилась на трассе «Дон».

В центре Михайлова сгорел тир. Благодаря оперативной работе спасателей, аттракционы не пострадали.

В Рязани стартовал чемпионат ЦФО по стрельбе из лука. В чемпионате примут участие 12 спортсменов.

Жительницу Рязани осудили за убийство новорождённой дочери. Труп ребёнка она выкинула в выгребную яму.

Молодые предприниматели представили проекты развития Рязани. С предложениями ознакомился Олег Булеков.

«ВКонтакте назвала законопроект о проверке ложного контекта «несбыточным». Ранее депутаты Госдумы предложили ввести многомиллионные штрафы за распространение ложной информации, обязав при этом социальные сети модерировать и удалять публикуемые сведения