Перед сном. Обзор новостей за 10 января

В Рязани временно изменятся маршруты общественного транспорта. Рязанские театры передали деньги на лечение четверых детей. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Рязанской области снизилась на 39%.

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Рязанские новости

В Рязани временно изменятся маршруты общественного транспорта. Изменения связаны с проведением ремонтных работ на водопроводной сети.

Рязанские театры передали деньги на лечение четверых детей. В рамках благотворительного проекта «Сказка на здоровье» было собрано 389 250 рублей.

Губернаторские ёлки в Рязани посетили более 2700 детей. Всего в областных театрах состоялось более 90 представлений, на которые пришли порядка 33 тысяч человек.

На трассе Рязань – Касимов в результате ДТП погиб человек. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд на встречную полосу.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Рязанской области снизилась на 39%. По данным лабораторного мониторинга, за прошедшую неделю, выделялись возбудители гриппозной этиологии (вирусы гриппа А).

В Рязани назначен новый главный архитектор. Наталью Харибутову на посту начальника управления градостроительства и архитектуры администрации города сменил Дмитрий Васильченко.

Рязанец облил жену бензином и поджёг. Уголовное дело в отношении него передано в суд.

Курсанты академии ФСИН поздравили ветеранов с Новым годом. Активисты педагогических отрядов курса «Организация режима и надзора в УИС» и курса психологического факультета поздравили более 20 ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов академии.

В Рязанской области будет работать Центр поддержки экспорта. В настоящее время приоритетная поддержка оказывается начинающим предпринимателям, социально ориентированному бизнесу, малым и средним предприятиям.

Племенные цыплята из Рязанской области поставляются в 14 регионов России. За 11 месяцев реализовано около 4,2 миллионов суточных цыплят.

В хлебе из рязанского гипермаркета обнаружен болт. Фото постороннего предмета появились в социальной сети «Вконтакте».

В Рязанской области прошёл турнир по мини-футболу, посвящённый памяти Николая Абрамова. В турнире сыграли команды из Москвы, Рязани и Касимова.

Рязанская газета удостоена Знака отличия «Золотой фонд прессы – 2017». В конкурсе приняли участие 217 изданий, которые прошли экспертизу качества.

Российские новости

Москвичи пожаловались на многочасовую очередь в крематорий. Чтобы провести обряд погребения умерших, родственникам приходится ждать по пять часов.

В Минздраве предложили запретить курение кальянов в кафе. В министерстве также предложили на законодательном уровне запретить продажу табака после 2033 года людям, родившимся в 2015 году и позднее.

В России перенесли премьеру второй части фильма «На игле». Причина, по которой перенесена дата выхода в широкий российский прокат фильма Дэнни Бойла, не сообщается.

Маньяк из Ангарска признался ещё в 59 убийствах. Бывший милиционер Михаил Попков признался в общей сложности в 81 убийстве.

AliExpress возобновил экспресс-доставку товаров в Россию.

Мировые новости

Скончалась журналистка, сообщившая о начале Второй мировой войны. Во время войны, помимо своей журналистской деятельности, Холлингворт занималась спасением людей от нацистов посредством выдачи британских виз.

Назван возраст старости. Американские учёные рассказали, когда человек начинает стареть.

Facebook будут размещать рекламу в середине видеороликов. Новая модель монетизации подразумевает запуск рекламного ролика после того, как пользователь посмотрел не менее 20 секунд исходного видео.

Автор хита про яблоко и ананас выпустил новый клип. Японский комик и музыкант Казухито Косака спел про апельсиновый сок.

Дженнифер Лопес подарила сестре на день рождения встречу с Роналду. Футболист «Реала» пришёл на праздник к Тиане на следующий день после, как получил «Золотой мяч».

Финские учёные назвали продукт, который спасёт мужчин от инфаркта и сахарного диабета. По словам специалистов, представителям сильного пола необходимо регулярно употреблять куриные яйца.