Перед сном. Обзор новостей за 10 февраля

Рязанцев приглашают на «Быстрые свидания». В Приокском полностью перекроют участок одной из дорог. Численность бездомных животных в Рязани стали контролировать гуманными методами. С понедельника на рязанских автозаправках будут раздавать подарки.

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Рязанские новости.

Рязанцев приглашают на «Быстрые свидания». Вечеринка экспресс-знакомств пройдёт 14 февраля в ресторане SMYK кинокомплекса «Пять звезд» ТРЦ «М5 Молл».

В 2017 году в Рязанской области отремонтируют шесть домов культуры и четыре театра. На развитие социальной сферы из бюджета региона дополнительно выделено 470 миллионов рублей.

Численность бездомных животных в Рязани стали контролировать гуманными методами. На данный момент в службе работают 18 сотрудников, помогают и волонтёры.

Рязанца осудили за сексуальные действия в отношении 8-летней дочери. Суд приговорил педофила к 14 годам колонии строго режима.

У рязанских предпринимателей изъяли «боярышник». В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по ст.14.2 КоАП Российской Федерации.

В Рязани вынесен приговор предпринимателю, похитившему из банка 150 миллионов рублей. За это преступление ему назначено наказание в виде реального лишения свободы.

С понедельника на рязанских автозаправках будут раздавать подарки. Это будет самым приятным элементом масштабной профилактической кампании «Сложности перехода», стартующей в Рязани 13 февраля.

В Приокском полностью перекроют участок одной из дорог. Также будут временно изменены маршруты общественного транспорта.

Что посмотреть в Рязани в выходные: Лыжня России, детский танцевальный фестиваль «Чёрный котёнок», спектакль с участием Дмитрия Певцова и многое другое.

Российские новости.

День рождения утюга, День дипломатического работника в России, чудо-рыба, Нью-Дели, саркофаги в Долине царей, Борис Пастернак и Владимир Зельдин – что ещё интересного произошло в истории 10 февраля?

Задержан житель Челябинска, избивший обидчиков частью скамейки. Один из пострадавших до сих пор находится в реанимации, мститель арестован на 2 месяца.

Организация детского отдыха станет лицензированной деятельностью. Около 60% лагерей и баз отдыха не имеют разрешения на оказания услуг дополнительного образования.

В Башкирии будут жениться с 15 лет. Возможность разрешить браки с этого возраста рассмотрит парламент республики.

Молодой тюменец выманил у предпринимательницы деньги на лечение несуществующего ребёнка. Мошенничество было проделано с помощью соцсети.

В Челябинске осуждён киднэппер. Похититель маленького мальчика проведёт в колонии 8 лет.

Мировые новости.

Американская стюардесса вырвала девочку из лап торговца людьми. В ходе кампании по обучению членов авиаэкипажей противостоянию работорговле изучают поступок Шелиа Федрик.

Австралиец выжил в болоте благодаря йоге. Над поверхностью воды остался только нос мужчины, и так он дышал несколько часов.