Перед сном. Обзор новостей за 3 февраля

В Рязанском театре кукол поставили мистический спектакль «Лафертовская маковница». В отношении полицейского, сбившего женщину с ребёнком, возбуждено уголовное дело. В Рязанской области появилась группа по контролю за изъятием детей из семей.

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Рязанские новости.

В Рязанском театре кукол поставили мистический спектакль «Лафертовская маковница». Компьютерная анимация, музыка и игра актёров заставляют зрителей подпрыгивать на стульях повыше, чем при просмотре иных голливудских «ужастиков».

В отношении полицейского, сбившего женщину с ребёнком, возбуждено уголовное дело. По данной статье уголовного кодекса виновному может грозить до пяти лет лишения свободы.

Как рязанцы могут вернуть деньги за товар, купленный в интернет-магазине. Условия возврата товара, купленного в интернет-магазине, существенно отличаются от товара, купленного в обычном магазине.

«Лыжня России» в Рязани впервые пройдёт в субботу. В 2017 году участие в гонке примут 20 муниципальных образований. Ожидается, что на старт выйдут не менее 20 тыс. рязанцев.

В Рязанской области появилась группа по контролю за изъятием детей из семей. Рабочие группы создаются во всех регионах России по поручению президента РФ Владимира Путина.

В Рязани мошенники ходят по квартирам под видом врачей. Информация об этом появилась в социальной сети «Вконтакте».

С начала года в Рязанской области уничтожено более 5 тонн санкционной продукции. Товары изымались в Рязани, Шацком, Сасовском, Ряжском и Касимовском районах.

Что посмотреть в Рязани в выходные. РИА «7 новостей» представляет афишу на 4 и 5 февраля.

Российские новости.

Опричнина, цветы и коммунизм 3 февраля в истории. В странах Азии сегодня борются со злыми духами и изгоняют зло из дома, а в России - вспоминают жертв опричнины.

Жительница Красноярского края истратила чужой перевод на 330 тысяч рублей. Против неё возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Убийца тигров и медведей в Приморье выплатит больше 9 миллионов рублей. Соответствующее решение принял Приморский краевой суд.

Учёные: планшеты на уроках более полезны, чем вредны. Российские психологи развеивают миф о вреде гаджетов для учебного процесса.

В Тверской области на пешеходном переходе сбили дедушку с внуком. К счастью, мальчику повезло – он отделался синяками и ссадинами, а вот у его 63-летнего деда открытый перелом плеча.

НТВ сделает ставку на российское кино. Каждую неделю в воскресенье в 20:30 в эфире телеканала будут идти фильмы российского производства.

В небе над центральной Россией видна МКС. Почти 2 недели жители центральных регионов страны будут созерцать новую звезду – международную космическую станцию.

«Пророк» из Краснодарского края насиловал малолетку. Бесчинства творились внутри секты, которую основал мужчина.

Нижегородского родителя избили в очереди на запись детей в школу. Очередникам не понравилась временная прописка семьи в районе данной школы.

Мировые новости.

Раскрыта тайна ежегодной массовой гибели детей в Индии. Впервые загадочные смерти были зафиксированы в 1995 году. Дети умирали в определённый период года, при этом анализы не показывали каких-либо отклонений.

Замглавы ЦРУ впервые в истории стала женщина. Честь оказана разведчице Джине Хаспел.

Британские учёные нашли зависимость массы тела мужчины от его благосостояния. У женщин специалисты выявили строго обратную зависимость.