Патриарх Кирилл посетил Рязанскую область

Он освятил храм в Шостьенском монастыре и посетил Вознесенский собор в Касимове.

Главная новость

В воскресенье, 7 мая, патриарх московский и всея Руси Кирилл посетил Рязанскую область. Целью визита главы РПЦ стало освящение Никольского храма в селе Шостье. Участие в божественной литургии также принял митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

В ходе службы священнослужители совершили крестный ход.

После богослужения патриарх прочитал проповедь и обратился к прихожанам.

– Огромные труды положены, чтобы святая земля Шостьенского монастыря предстала перед нами на сегодняшний день такой, какой она является сейчас, – отметил патриарх.

По указу Кирилла орденом Русской православной церкви и патриаршими грамотами награждены прихожане, внёсшие вклад в развитие обители.

После божественной литургии патриарх осмотрел Шостьенский монастырь и встретился с врио губернатора Рязанской области Николаем Любимовым, который также прибыл на богослужение.

В завершение рабочей поездки патриарх посетил Вознесенский собор в Касимове и встретился с жителями города.