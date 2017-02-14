Парковку около вокзала «Рязань-1» передадут новому оператору

Стоянка будет функционировать в ежедневном и круглосуточном режиме.

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Парковку около вокзала «Рязань-1» передадут новому оператору. Соответствующее постановление администрации города опубликовано во вторник, 14 февраля.

Платная парковка закрытого типа будет работать в круглосуточном и ежедневном режиме, стоимость услуг составит 30 рублей за один час. Оператором парковки станет «МСП-Консалтинг», выигравшее конкурс на право заключения инвестиционного соглашения.

Ранее оператором парковки выступало ООО «СоиР». Договор с организацией об аренде земельного участка был расторгнут в связи с наличием задолженности по платежам.