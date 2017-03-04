Памятник Кузьме Минину и князю Пожарскому. 4 марта в истории

Инициаторами установки памятника были члены передового Вольного общества любителей словесности, наук и художеств.

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4 марта — памятная дата в истории белорусской милиции. В этот день личный состав Министерства внутренних дел отмечает свой профессиональный праздник — День милиции. Свой профессиональный праздник стражи порядка Республики Беларусь получают поздравления, а особо отличившиеся на службе — награды и благодарности от руководства. Не забыта традиция и чтить в этот день память военнослужащих внутренних войск МВД и всех сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

865 лет назад Германским королем был избран Фридрих I Штауфен, по прозвищу Барбаросса. Незаурядная личность Фридриха вошла во многие легенды и произведения немецкого фольклора и литературы. Фридрих I Штауфен, по прозвищу Барбаросса («Рыжебородый») – один из самых выдающихся представителей династии Гогенштауфенов. Он слыл учёным человеком и безупречным рыцарем.

Фридрих I Барбаросса собрал огромную для своего времени армию. Главную силу армии составляла тяжёлая, закованная в стальные доспехи конница. Со своим войском Барбаросса совершил пять походов против непокорных городов Италии. Он полностью разрушил Милан, а в 1189 году вместе с королями Франции и Англии – Филиппом II Августом и Ричардом I Львиное Сердце – возглавил Третий Крестовый поход.

199 лет назад в Москве был открыт памятник Кузьме Минину и князю Пожарскому. Инициаторами установки памятника были члены передового Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Это же общество предложило во главе композиции будущего памятника поставить народного героя Кузьму Минина. Изначально скульптуру хотели установить на Страстной площади, затем выбрали место перед зданием Верхних торговых рядов на Красной площади, где он и был установлен.

Согласно традициям классицизма, сторонником которого являлся Мартос, внешне фигуры напоминают античные изваяния, но вместе с тем скульптор постарался придать им национальное своеобразие. На щите Пожарского изображен Спас. Античная туника Минина, надетая поверх портов, несколько походит на русскую вышитую рубаху. Волосы его подстрижены в скобку.

Открытие памятника состоялось 4 марта 1818 года в присутствии императора и императрицы, «при бесчисленном скоплении народа». После революции 1917 года монументу повезло, он был включён в список памятников, имеющих историческую ценность. Хотя одна из фигур и изображала князя, памятник Минину и Пожарскому сносить не стали.

140 лет назад на сцене Большого театра состоялась премьера балета Чайковского «Лебединое озеро». Авторами либретто были директор московских театров Владимир Бегичев и артист балета Василий Гельцер, а постановщиком – балетмейстер Вацлав Рейзингер.

Трудно поверить, но премьера единственной прижизненной постановки композитора успеха не имела. Это был почти провал. Среди причин специалисты называют слабую хореографию, которая в конечном счёте и определила общее холодное восприятие спектакля публикой и критикой. Лишь спустя восемнадцать лет, уже в Санкт-Петербурге, в хореографии Петипа и Иванова «Лебединое озеро» потрясёт и зрителей, и критиков. С тех пор «Лебединое озеро» стало классикой мировой хореографии и главным спектаклем лучших балетных сцен мира.

4 марта 1877 года американский изобретатель Эмиль Берлинер создал микрофон. Однако в этой истории все не так просто. За год до этого Александр Белл также создал микрофон, называвшийся, правда, жидкостным (или конденсаторным) передатчиком. Жидкостный передатчик был представлен на филадельфийской выставке, посвященной столетию американской революции. Там-то его и увидел Берлинер и решил, что сможет сделать прибор не хуже. Берлинер сумел очистить и усилить передаваемые звуки и изобрел, таким образом, своеобразный телефонный передатчик с неплотным контактом, который назвал микрофоном. Благодаря усовершенствованиям Берлинера телефон перестал быть просто технической новинкой и стал эффективным средством связи, способным передавать звуки на большие расстояния.

4 марта 1954 года родился Борис Моисеев – советский и российский танцовщик, хореограф, певец, Заслуженный артист России. Борис Моисеев неоднократно выступал в качестве модели у ведущих российских кутюрье, снялся в ряде художественных фильмов, создав галерею запоминающихся ярких, эксцентричных образов. В последнее время часто выступает как певец с различными популярными композициями, а также участвует в различных телепроектах.

25 лет назад ушёл из жизни Евгений Евстигнеев – советский актёр театра и кино. Всего Евстигнеев снялся более чем в ста лентах в кино и на телевидении, по праву став одним из самых любимых актеров в стране. Заслуженный артист РСФСР и Народный артист СССР он был награждён многими государственными наградами.