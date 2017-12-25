Опубликованы фотографии с места страшного ДТП в Рязанской области

После столкновения загорелись два грузовика.

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Сайт издательства «Пресса» опубликовал фотографии с места трагического ДТП на автодороге Р22 «Каспий» в Михайловском районе.

Напомним, авария произошла утром в понедельник, 25 декабря. 46-летний водитель грузовика с полуприцепом, объезжая снегоуборочную машину, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с другим грузовиком, после чего машины загорелись. Механические повреждения во время аварии получил также легковой автомобиль «Дэу Нексия».

В результате ДТП погиб водитель второго грузовика, 46-летний водитель с тяжёлыми травмами госпитализирован.