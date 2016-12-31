Определены обладатели творческих стипендий Рязанской области по литературе на 2017 год

Получать стипендии будут тридцать рязанских литераторов.

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Определены обладатели творческих стипендий Рязанской области по литературе на 2017 год. Распоряжение правительства о поощрении опубликовано в субботу, 31 декабря.

Получать стипендии будут тридцать человек – 23 представителя регионального отделения Союза писателей России и 7 – регионального отделения Союза российских писателей. Это Евгений Артамонов, Валентина Бондаренко, Ольга Воронова, Пётр Дикусар, Борис Жаворонков, Ольга Козловцева, Андрей Крючков, Раиса Купавская,Николай Молотков, Лидия Нефёдова, Алла Нечаева,Николай Нырков, Сергей Панфёров,Константин Паскаль, Владимир Петропавловский, Дмитрий Плоткин, Александр Потапов, Валерий Самарин, Анатолий Солянкин, Валерий Сухарев, Алексей Хлуденев, Владимир Хомяков, Вячеслав Козляков, Яков Колкер, Ирина Красногорская, Владимир Орлов, Александр Рябцев, Елена Сафронова, Виталий Успенский.