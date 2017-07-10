ООО «НИТИ» из-за долгов приостановили подачу газа

Предприятие задолжало газовикам порядка 240 тысяч рублей.

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ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» приостановил подачу газа ООО «НИТИ». Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе компании.

Предприятие задолжало газовикам порядка 240 тысяч рублей. Последний платёж компания произвела в мае 2017 года.

В адрес предприятия-должника ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» направляло уведомление о предстоящем отключении, но добиться исполнения договорных условий поставки газа не удалось.

В результате ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» пришлось ограничить поставку газа ООО «НИТИ». Все мероприятия прошли в строгом соответствии с действующим законодательством.