http://7info.ru/news/main/ooo_niti_iz-za_dolgov_priostanovili_podachu_gaza/
ООО «НИТИ» из-за долгов приостановили подачу газа
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ООО «НИТИ» из-за долгов приостановили подачу газа
Главная новость 244
Предприятие задолжало газовикам порядка 240 тысяч рублей.
ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» приостановил подачу газа ООО «НИТИ». Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе компании.
Предприятие задолжало газовикам порядка 240 тысяч рублей. Последний платёж компания произвела в мае 2017 года.
В адрес предприятия-должника ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» направляло уведомление о предстоящем отключении, но добиться исполнения договорных условий поставки газа не удалось.
В результате ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» пришлось ограничить поставку газа ООО «НИТИ». Все мероприятия прошли в строгом соответствии с действующим законодательством.