Олег Ковалёв купил подарки для детей-сирот

Губернатор Рязанской области принял участие в благотворительной региональной акции «Подари детям праздник».

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Традиционно перед Новым годом в Рязанской области проходит акция «Подари детям праздник». В рязанских торговых центрах региона появляются ёлки с фотографиями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На оборотной стороне каждой фотографии написано, что ребёнок хотел бы получить к новому году. Все желающие могут сделать доброе дело и подарить детям то, о чём они мечтают.

Ежегодно в рамках акции новогодние подарки получают несколько сотен детей. В четверг, 22 декабря, к ней присоединился и губернатор Рязанской области Олег Ковалёв. Он приобрёл подарки для двух воспитанников школы-интерната, который находится в Шацком районе Рязанской области, – планшет и радиоуправляемую игрушку, сообщает сайт регионального правительства. Кроме того, глава региона оставил детям тёплые пожелания на новогодних открытках. Подарки будут переданы к Новому году.