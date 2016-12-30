Глава администрации города Рязани Олдег Булеков поздравил горожан с Новым 2017 годом и Рождеством Христовым.

Уважаемые рязанцы, дорогие друзья!

Наступают самые долгожданные и с детства любимые праздники – Новый год и Рождество Христово.

Мы всегда с радостью и нетерпением ждём их, связываем с ними самые сокровенные надежды и мечты, подводим итоги уходящему году и строим планы на будущее.

За этот год нам удалось сделать немало. Мы открывали группы в детских садах, создавали новые скверы, строили дома, благоустраивали дворовые территории и улицы, ремонтировали дороги. В этой работе не было мелочей. Мы стремились делать все с максимальным вниманием и заботой о любимой Рязани.

Наш город преображается, становится лучше. Все происходящие в нём перемены – это итог нашей общей с вами работы. Я искренне благодарю всех горожан за инициативу и неравнодушное отношение к родному городу.

Дорогие рязанцы! От всей души желаю вам в новом году крепкого здоровья, любви, взаимопонимания и оптимизма! Пусть каждому из вас сопутствует удача и успех во всех делах, а наш общий дом – любимая Рязань – становится ещё краше, современнее и комфортнее!

С Новым годом! С Новым счастьем!