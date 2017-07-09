Олег Булеков поможет рязанцам решить проблемы с водой и кадастровой стоимостью земли

Глава администрации Рязани провёл личный приём граждан.

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В пятницу, 7 июля, глава администрации Рязани Олег Булеков провёл личный приём граждан. Об этом сообщил официальный сайт администрации города.

В ходе приёма были приняты решения по нескольким вопросам, волнующим горожан. В частности, администрация окажет содействие в замене ветхого участка водопровода, проходящего по оси проезжей части улицы Призаводской. Также на контроле – ремонт дороги и опилка деревьев на Новопавловском проезде. У школы №24 на улице Высоковольтной появится новая остановка общественного транспорта.

Особое внимание Олег Булеков уделил рассмотрению обращения жителей посёлка Божатково по поводу процедуры перерасчёта кадастровой стоимости земли.