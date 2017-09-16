Октоберфест, «Кросс наций» и Джульетта. 16 сентября в истории

16 сентября в итальянском городе Вероне отмечают праздник – День рождения Джульетты, знаменитой шекспировской героини самой печальной повести на свете, в Баварии проходит крупнейший в мире фестиваль пива, а в России в этот день проходит самое массовое и масштабное спортивное мероприятие.

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Международный день охраны озонового слоя. В 1994 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией провозгласила 16 сентября Международным днем охраны озонового слоя. День установлен в память о подписании Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, и отмечается с 1995 года.

Девизом Международного дня охраны озонового слоя стали слова: «Сохрани небо: защити себя — защити озоновый слой».

16 сентября 1987 года 36 стран, в том числе и Россия, подписали документ, согласно которому страны-участницы должны ограничить и полностью прекратить производство озоноразрушающих веществ.

В 80-е годы 20 века ученые сделали открытие: в районе Антарктиды общее содержание озона уменьшилось в 2 раза. Именно тогда появилось название «озоновая дыра».

На истощение озона влияет окись хлора, которая является продуктом заводов, предприятий промышленности. Мы не в силах предотвратить появление озоновых дыр. Однако, сберечь озон хотя бы на бытовом уровне человеку по силам.

Поэтому поэтапный отказ от регулируемого использования озоноразрушающих веществ и вытекающие из него сокращения такого использования способствуют не только охране озонового слоя в интересах нынешнего и будущих поколений, но и вносят большой вклад в усилия по решению проблемы изменения климата. Таким образом, благодаря Монреальскому протоколу, обеспечивается защита здоровья человека и экосистем в результате сокращения воздействия на Землю вредного ультрафиолетового облучения.

Международный День сока в России. День сока – популярный, хоть и молодой, праздник, который уже отмечают в разных странах мира. Его основная цель – популяризация соков как полезного и вкусного напитка и важной составляющей ежедневного рациона человека. Символ праздника – экзотический плод, разделенный на три равные части, которые иллюстрируют разнообразие всех соков мира.

По мнению специалистов по правильному питанию, для современного человека соки являются одним из самых доступных способов получения витаминов, макро– и микроэлементов, органических веществ. И их необходимо включать в рацион питания каждого человека, особенно в осенне-зимний период, когда организм больше всего нуждается в витаминной поддержке. К тому же они легки в употреблении и быстро усваиваются. А Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в «Глобальной стратегии в области рациона питания, физической активности и здоровья» рекомендует ежедневно съедать 400 г фруктов и овощей, из которых одна пятая часть может быть заменена стаканом сока.

Кстати, в России потребление соков населением ниже по сравнению с западными странами. Специалисты это связывают как раз с недостаточной осведомленностью россиян о полезных свойствах соков. Многие российские потребители оценивают их лишь как вкусный напиток.

В России история этого праздника началась в 2012 году, когда Российский союз производителей соков предложил всем желающим проголосовать в Интернете за День сока в России и выбрать время его проведения. Так был учрежден российский День сока и дата его ежегодного празднования – третья суббота сентября. Ведь осень в нашей стране – традиционный период сбора урожая, а сентябрь еще радует теплыми деньками.

Празднование первого Дня сока в России состоялось в 2013 году, и главные мероприятия праздника прошли в Москве, в Центральном Парке Культуры и Отдыха им.Горького, в которых приняли участие все желающие. Гостей, журналистов и всех любителей соков ждала интересная праздничная программа. И с тех пор День сока проходит ежегодно.

День рождения Джульетты. 16 сентября в итальянском городе Вероне отмечают праздник – День рождения Джульетты, знаменитой шекспировской героини самой печальной повести на свете. Хотя на момент событий, описанных в трагедии «Ромео и Джульетта», главной героине еще не исполнилось 14-ти лет, в Верону до сих пор приходят письма от всех влюбленных, адресованные Джульетте, с просьбами дать совет или напутствие в нелегкой любовной ситуации.

Отвечают на письма девушки из клуба Джульетты, основанного в 1972 году Джулио Тамассиа. Каждый год в клуб приходит около 5000 писем, в том числе и по электронной почте. Ни одно послание не остается без ответа.

В честь дня рождения Джульетты Капулетти проводят праздничные мероприятия: спектакли, фестивали, карнавалы. В этот день проходит вручение литературной премии для профессиональных писателей «Scrivere per amore», и, конечно же, проходят кинопоказы экранизаций печальной истории.

Всероссийский день бега «Кросс нации». Всероссийский день бега «Кросс нации» – это самое массовое и масштабное спортивное мероприятие на территории России, как по количеству участников, так и по географическому охвату. Он проводится ежегодно в сентябре, начиная с 2004 года.

Важно отметить, что «Кросс нации» – это не просто спортивное мероприятие, но и социально значимое событие общероссийского масштаба. Поскольку его основная цель – это пропаганда здорового образа жизни и привлечение к занятиям физической культурой россиян, и прежде всего молодежи, а также – вовлечение всех жителей нашей большой и многонациональной страны в одном общем ярком событии. Ведь в нем участвуют практически все регионы России, а число участников с каждым годом увеличивается.

Парад российского студенчества. Парад российского студенчества – это самое масштабное и грандиозное не только в России, но, пожалуй, и в мире посвящение первокурсников в ряды студентов. Сегодня по своему размаху и значимости Парад является важным молодежным мероприятием, которое объединяет десятки тысяч студентов в разных российских городах. Он проходит ежегодно в сентябре, начиная с 2002 года.

Главная цель данного мероприятия – ближе познакомить и сплотить студентов вузов, дать возможность первокурсникам почувствовать себя частью большой дружной студенческой семьи. Для тех, кто только что поступил в вузы, это своего рода старт студенческой жизни, когда происходит их торжественное посвящение в студенты.

Октоберфест — крупнейший в мире фестиваль пива. Он проходит в столице Баварии — Мюнхене, начинается во второй половине сентября и продолжается более двух недель.

Все началось с бракосочетания Баварского наследника престола, кронпринца Людвига I и принцессы Терезы Саксонской. 12 октября 1810 года, в день, когда состоялась их свадьба, на праздничные гуляния были приглашены все жители города. Их собрали на большом лугу, в то время находившемся за чертой города. Теперь, в честь принцессы, его называют Луг Терезы. Для мюнхенцев в тот день были устроены гуляния с бесплатным пивом и конными скачками.

Все прошло настолько живо и весело, что Людвиг отдал распоряжение праздновать Октоберфест ежегодно. С каждым годом традиции прошлых лет сохранялись, а к ним добавлялись новые. Так, в 1811 году к скачкам добавился праздник фермеров с показом красивейших коней и быков. В 1818 были установлены карусели и качели. Тогда же поставили первые пивные ларьки. В 1881 году открылась первая и крупнейшая в мире жаровня цыплят.

Кроме этого, в этот день:

– 1380 год – победа русских войск в Куликовской битве. Куликовская битва – битва русских полков во главе с великим князем московским и владимирским Дмитрием Ивановичем и ордынским войском под началом хана Мамая – стала поворотным пунктом в борьбе русского народа с игом Золотой Орды.

– 1782 год – впервые использована «Большая печать» правительства США, ею проштамповали подписанное генералом Джорджем Вашингтоном (в 1789 году он станет первым президентом) соглашение с Англией об обмене пленными и улучшении обращения с ними.

– 1859 год – шотландский миссионер и путешественник Давид Ливингстон открыл озеро Ньяса в Африке в ходе экспедиции по изучению территорий Центральной и Южной Африки.

– 1915 год – впервые в истории мореплавания сквозным рейдом пройден путь из Владивостока в Архангельск.

– 1931 год – в Москве создан Государственный академический Центральный театр кукол (ныне – имени С.В. Образцова). С первого дня основания Академического Центрального театра кукол при Центральном Доме художественного воспитания детей – 16 сентября 1931 года – его возглавлял выдающийся деятель русского искусства, актер, режиссер, литератор Сергей Владимирович Образцов.